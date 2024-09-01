Рублёв рвётся в 1/4 финала US Open — 2024! Помешает ли ему Григор Димитров? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В воскресенье, 1 сентября, начнётся четвёртый круг. Будет сыграно восемь матчей в одиночке – по четыре у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдет и россиянин Андрей Рублёв (шестой номер посева), который сразится с болгарином Григором Димитровым (9). Теннисисты ранее играли семь раз, и счёт – 4-3 в пользу Рублёва. Также важный матч будет у белоруски Арины Соболенко (2) со старой знакомой – бельгийкой Элисе Мертенс (33). Все подробности игрового дня – в нашем лайве.
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Даниил Медведев шестой год подряд вышел во вторую неделю US Open.
Совсем скоро начнёт свой матч Андрей Рублёв, а пока можно познакомиться с его соперником.
О том, как Даниил Медведев пробился во вторую неделю US Open, читайте в нашем обзоре.
Опрос: куда пройдёт Рублёв
Самое время пройти наш опрос на злобу сегодняшнего дня.
Расписание воскресенья
Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.