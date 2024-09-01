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Андрей Рублёв, Григор Димитров, Соболенко: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рублёв рвётся в 1/4 финала US Open — 2024! Помешает ли ему Григор Димитров? LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2024
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На последнем в сезоне «Шлеме» в воскресенье начнётся четвёртый круг. На кортах появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В воскресенье, 1 сентября, начнётся четвёртый круг. Будет сыграно восемь матчей в одиночке – по четыре у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдет и россиянин Андрей Рублёв (шестой номер посева), который сразится с болгарином Григором Димитровым (9). Теннисисты ранее играли семь раз, и счёт – 4-3 в пользу Рублёва. Также важный матч будет у белоруски Арины Соболенко (2) со старой знакомой – бельгийкой Элисе Мертенс (33). Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 01:30 МСК
Элисе Мертенс
35
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

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Опрос: куда пройдёт Рублёв Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Даниил Медведев шестой год подряд вышел во вторую неделю US Open.

17:54 Даниил Сальников

Совсем скоро начнёт свой матч Андрей Рублёв, а пока можно познакомиться с его соперником.

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17:44 Даниил Сальников

О том, как Даниил Медведев пробился во вторую неделю US Open, читайте в нашем обзоре.

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Опрос: куда пройдёт Рублёв

Самое время пройти наш опрос на злобу сегодняшнего дня.

17:17 Даниил Сальников

В субботу играло сразу 6 россиян в одиночном разряде, и дальше пробилась половина из них. Все подробности вчерашнего игрового дня — в нашем лайве.

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Расписание воскресенья

Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.

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