На последнем в сезоне «Шлеме» в воскресенье начнётся четвёртый круг. На кортах появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

Рублёв рвётся в 1/4 финала US Open — 2024! Помешает ли ему Григор Димитров? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В воскресенье, 1 сентября, начнётся четвёртый круг. Будет сыграно восемь матчей в одиночке – по четыре у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдет и россиянин Андрей Рублёв (шестой номер посева), который сразится с болгарином Григором Димитровым (9). Теннисисты ранее играли семь раз, и счёт – 4-3 в пользу Рублёва. Также важный матч будет у белоруски Арины Соболенко (2) со старой знакомой – бельгийкой Элисе Мертенс (33). Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

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