4 россиянина во 2-й неделе US Open: чего ждать от Медведева, Рублёва, Самсоновой и Шнайдер

Изначально в одиночных сетках US Open присутствовали пятеро россиян и 12 россиянок. Далеко не все они пробились во вторую неделю турнира, то есть преодолели первые три круга. Нашлось место и закономерным результатам, и неожиданностям — как приятным, так и неприятным. Теперь обо всём по порядку.

Первый круг. Мужчины

В 1/64 финала борьбу прекратили Карен Хачанов (23) и Павел Котов. Оба уступили в напряжённых пятисетовых противостояниях. И если шансы Котова и его соперника Зизу Бергса были примерно равны, то Хачанов неприятно удивил, проиграв 184-й ракетке мира Даниэлю Эвансу. Попутно Карен установил антирекорд. Он уступил во встрече, продолжавшейся 5 часов 35 минут — отныне это самый долгий поединок в истории нью-йоркского мэйджора.

Первый круг. Женщины

Женская сетка лишилась трёх россиянок на старте турнира. Анна Блинкова проиграла Эмме Наварро (13), а Вероника Кудерметова уступила Элисе Мертенс (33). (Необычный номер посева Мертенс объясняется тем, что изначально Кудерметова должна была играть с сеяной Онс Жабер, но та снялась после жеребьёвки.) Ни тот, ни другой результат неожиданным назвать нельзя. Кудерметова и Блинкова сейчас явно не в форме. Вероника выпала из посева на ТБШ и из последних 12 матчей на уровне основных сеток турниров WTA выиграла лишь три. А Блинкова, выпавшая из топ-80, потерпела восьмое поражение подряд.

Также из борьбы выбыла Камилла Рахимова, попавшая в сетку как лаки-лузер. У неё в соперницах была сама Ига Свёнтек (1) — врагу не пожелаешь.

Второй круг. Мужчины

На этой стадии мужская сетка US Open лишилась Романа Сафиуллина. Россиянин выступил в соответствии с ожиданиями экспертов. В первом круге он прошёл юного американца Мэттью Форбса, попавшего на турнир по уайлд-кард, а во втором круге уступил Маттео Арнальди, 30-му сеяному.

Второй круг. Женщины

В 1/32 финала путь на турнире закончили первая ракетка России Дарья Касаткина (12) и сёстры Андреевы. От Касаткиной и от Мирры болельщики, наверное, были вправе ожидать более успешных выступлений. Однако они проиграли Питон Стирнс и Эшлин Крюгер соответственно, несеяным американкам. Ну а Эрике заведомо было сложно в противостоянии с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (7), пребывающей в отличной форме.

Олимпийская чемпионка 2016 года в паре Елена Веснина призвала не делать трагедии из-за раннего вылета Мирры. По словам Весниной, поражение должно пойти на пользу Андреевой-младшей. «Я смотрела матч Мирры с Крюгер, и Крюгер провела матч всей своей жизни — она играла настолько агрессивно и плотно, у неё настолько близко к линиям летели мячи. Она задавила Мирру. У Мирры не получалось, она не разыгралась на этом US Open, но так бывает. Надо иметь опыт играть первые круги на турнирах «Большого шлема» — все знают, насколько они опасны. Плюсом американцы всегда хорошо играли на домашнем «Шлеме» — они всегда совершали сенсации и выходили в решающие стадии.

Просто Мирре не повезло, не сложился именно этот US Open. Никаких поводов для тревоги нет, ей всего 17 лет. Впереди куча времени, а она уже играет потрясающе. Может, такие поражения дают даже больше, чем победы», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Третий круг. Женщины

Барьер 1/16 финала оказался непреодолимым сразу для четырёх россиянок, причём три из них были сеяными. Третий круг не прошли Анна Калинская (15), Анастасия Павлюченкова (25), Екатерина Александрова (29) и Анастасия Потапова. Требовать победы от Павлюченковой и от Александровой было сложно, ведь они сражались со Свёнтек (полька, получается, выбила уже вторую россиянку) и с Ариной Соболенко (2). А вот Калинская считалась небольшим фаворитом противостояния с Беатрис Хаддад-Майей (22), однако спорное судейство в начале матча, похоже, подкосило её. Ну а Потапова не смогла бросить вызов Каролине Муховой — чешка потихоньку набирает ход после травмы.

Великолепная четвёрка

Таким образом, во вторую неделю турнира вышли двое россиян и две россиянки. Это Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (6), Людмила Самсонова (16) и Диана Шнайдер (18).

Даниил Медведев

Главные надежды российских болельщиков связаны с Медведевым — избитая фраза, но от этого не менее актуальная. Из 16 теннисистов, оставшихся в мужской сетке, лишь Даниил выигрывал US Open — три года назад. Карлос Алькарас и Новак Джокович сенсационно выбыли на ранних стадиях. В сетке остались лишь два теннисиста, которые при встрече с Медведевым на US Open, возможно, будут считаться фаворитами. Это Янник Синнер (1) и Александр Зверев (4). Но не будем спешить. Сперва россиянину нужно пройти Нуну Боржеша, а уже в четвертьфинале возможна встреча с Синнером.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев уже вышел на уровень игры, который необходимо показывать на мэйджорах. «Как я говорил ранее, Даниилу нужно было несколько матчей, чтобы почувствовать уверенность в своей игре — он это сделал. На мой взгляд, первые два круга дали ту уверенность, которая была нужна Даниилу. Сейчас он играет на том уровне, который и должен показывать», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина предположила, что Медведев выйдет в четвертьфинал, где попадёт на Синнера, а победитель этого противостояния выиграет турнир. «Даня Медведев — теннисист такого уровня, что поражения до турнира «Большого шлема» не будут иметь какого-то критического влияния на его игру. Именно топовые игроки умеют набирать форму от матча к матчу на турнирах «Большого шлема» — в этом их сильная сторона. Они могут играть абсолютно никак до «Шлема», но, как только наступают эти две недели, они тут же мобилизуются, появляется другая мотивация, а игра начинает совсем по-другому проявляться. Тем более Медведев играет на US Open — это его любимый турнир «Большого шлема», все об этом знают, и Даня сам об этом говорит. В матче с Синнером ему будет непросто, но Даня точно поборется. Это будет матч потенциальных победителей «Большого шлема». Мне кажется, победитель матча Синнер — Медведев и выиграет US Open», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв

Рублёв находится в нижней половине сетки, и сейчас у Андрея как никогда хорошие шансы выйти наконец в полуфинал ТБШ. Вторая ракетка России 10 раз доходил до четвертьфинала на мэйджорах — и 10 раз терпел неудачу. В 1/8 финала текущего US Open Рублёв сразится с Григором Димитровым (9), а если пройдёт болгарина, то сыграет либо с Фрэнсисом Тиафо (20), либо с Алексеем Попыриным (28) — последний как раз и выбил Джоковича.

Ни один из этих теннисистов не является непреодолимой преградой для Андрея. Лишь бы он не позволил своим демонам властвовать над ним.

Людмила Самсонова, Диана Шнайдер

Самсоновой и Шнайдер достались соперницы с максимально высоким номером посева в соответствующих местах сетки. Людмила сыграет с Игой Свёнтек (1), а Диана — с Джессикой Пегулой (6). Самсонову ожидает тяжёлое сражение. Она лишь в третий раз в карьере пробилась в четвёртый круг ТБШ, в том числе во второй раз – на US Open. Свёнтек же, пятикратная победительница мэйджоров, в 2022 году стала лучшей в Нью-Йорке.

Шансы Шнайдер против Пегулы представляются более предпочтительными. Диана впервые в карьере вышла во вторую неделю на ТБШ, но ведь и у Джессики особых достижений на мэйджорах не имеется. Шесть четвертьфиналов, в том числе один на US Open — вот и все успехи американки на мэйджорах.

Борьба за звание первой ракетки России

Если Самсонова и Шнайдер обыграют своих соперниц, то в четвертьфинале выйдут друг на друга. И в связи с этим любопытно посмотреть, как разворачивается борьба за звание первой ракетки России по итогам турнира. Касаткина в случае неудач Самсоновой и Шнайдер останется выше всех соотечественниц, а вот Калинская в лучшем для себя случае будет занимать вторую строчку.

Вот как выглядит текущая ситуация в рейтинге WTA:

Сейчас Четвертьфинал Полуфинал Финал Титул Дарья Касаткина 2803 — — — — Анна Калинская 2772 — — — — Людмила Самсонова 2720 2910 3260 3780 4480 Диана Шнайдер 2571 2761 3111 3631 4331

Таким образом, Самсоновой нужно выиграть ещё один матч, чтобы обойти Касаткину в рейтинге, а Шнайдер — два.

Резюмируем. Касаткина останется первой ракеткой России, если Самсонова проиграет Свёнтек, а Шнайдер при этом не выйдет в полуфинал. Самсонова станет первой ракеткой России, если 1) выйдет в четвертьфинал, а Шнайдер не выйдет в полуфинал; 2) выйдет в полуфинал. Шнайдер же станет первой ракеткой России в том и только в том случае, если выйдет в полуфинал.

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».