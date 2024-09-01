Топ-матчи понедельника: следим за US Open, футболом и хоккеем

Спорт 2 сентября: противостояние Мертенс — Соболенко в теннисе, битва за зону стыков в Первой лиге и старт регулярки в ВХЛ.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: доберётся ли Соболенко до четвёртого полуфинала US Open подряд?

Арина Соболенко три прошлых сезона добиралась как минимум до полуфинала US Open. В нынешнем розыгрыше белорусская теннисистка вышла уже в четвёртый круг, где сразится со своей старой знакомой — бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки вместе завоёвывали «Шлемы» в паре, а в одиночке играли девять раз, и счёт — 7-2 в пользу Арины. Победительница нового матча сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Донна Векич.

🏒 18:30: «Нефтяник» — «Молот», регулярный чемпионат ВХЛ

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 02 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК Нефтяник Альметьевск Не начался Молот Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет своего рода настоящим чемпионом России?

В минувшем сезоне «Нефтяник» стал чемпионом плей-офф ВХЛ, всухую разделавшись с АКМ в финале — 4-0. «Молот», в свою очередь, лишь по дополнительным показателям обошёл «Рубин» и выиграл регулярку. Теперь сильнейшие команды сезона столкнутся в противостоянии, которое будет носить особую вывеску. После выхода КХЛ из состава ФХР именно в ВХЛ будет определяться чемпион России. И этот матч станет первым раундом длительного противостояния. Своего рода Суперкубок России!

Что в КХЛ говорили об уходе из ФХР? В КХЛ рассказали, что в переговорах с ФХР не было сложностей

⚽️ 19:30: «Ротор» — «Чайка», Первая лига, 8-й тур

Интрига: два середняка Первой лиги рвутся в РПЛ

«Ротор» и «Чайку» не рассматривали как главных претендентов на повышение перед стартом сезона в Первой лиге. Но команды начали так, что отношение к ним поменялось. «Ротор» и «Чайка» идут в группе лидеров и мечтают о борьбе за выход в РПЛ до конца. Очный матч покажет, кто из клубов готов к решению задачи лучше.