Топ-матчи понедельника: следим за US Open, футболом и хоккеем

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- 🎾 1:30*: Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open, четвёртый круг
- 🏒 18:30: «Нефтяник» — «Молот», регулярный чемпионат ВХЛ
- ⚽️ 19:30: «Ротор» — «Чайка», Первая лига, 8-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🎾 1:30*: Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open, четвёртый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: доберётся ли Соболенко до четвёртого полуфинала US Open подряд?
Арина Соболенко три прошлых сезона добиралась как минимум до полуфинала US Open. В нынешнем розыгрыше белорусская теннисистка вышла уже в четвёртый круг, где сразится со своей старой знакомой — бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки вместе завоёвывали «Шлемы» в паре, а в одиночке играли девять раз, и счёт — 7-2 в пользу Арины. Победительница нового матча сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Донна Векич.
🏒 18:30: «Нефтяник» — «Молот», регулярный чемпионат ВХЛ
Интрига: кто станет своего рода настоящим чемпионом России?
В минувшем сезоне «Нефтяник» стал чемпионом плей-офф ВХЛ, всухую разделавшись с АКМ в финале — 4-0. «Молот», в свою очередь, лишь по дополнительным показателям обошёл «Рубин» и выиграл регулярку. Теперь сильнейшие команды сезона столкнутся в противостоянии, которое будет носить особую вывеску. После выхода КХЛ из состава ФХР именно в ВХЛ будет определяться чемпион России. И этот матч станет первым раундом длительного противостояния. Своего рода Суперкубок России!
⚽️ 19:30: «Ротор» — «Чайка», Первая лига, 8-й тур
Интрига: два середняка Первой лиги рвутся в РПЛ
«Ротор» и «Чайку» не рассматривали как главных претендентов на повышение перед стартом сезона в Первой лиге. Но команды начали так, что отношение к ним поменялось. «Ротор» и «Чайка» идут в группе лидеров и мечтают о борьбе за выход в РПЛ до конца. Очный матч покажет, кто из клубов готов к решению задачи лучше.