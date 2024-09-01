Рублёв вновь избил себя ракеткой! Россиянин не сумел вытащить 2-й пятисетовик на US Open

В воскресенье, 1 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке стартовали матчи четвёртого круга. За путёвку в четвертьфинал американского мэйджора боролся и вторая ракетка России Андрей Рублёв. В соперниках у него был болгарин Григор Димитров, занимающий девятое место в рейтинге ATP. Известно, что теннисисты находятся в дружеских отношениях.

Рублёв в прошлом году в Нью-Йорке дошёл до четвертьфинала, где уступил Даниилу Медведеву. В этот раз Андрей вновь может далеко пройти на US Open – после вылета Новака Джоковича перспектива наконец пробраться в полуфинал хардового ТБШ выглядит наиболее привлекательной и перспективной. По ходу нынешнего розыгрыша турнира 26-летний уроженец Москвы успел обыграть бразильца Тьяго Уайлда (6:3, 7:6 (7:3), 7:5), француза Артура Риндеркнеша (4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2) и чеха Иржи Легечку (6:3, 7:5, 6:4).

Отечественные эксперты уже успели высказаться об игре олимпийского чемпиона Токио в миксте на последнем мэйджоре в этом году. Так, победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил победу Рублёва в противостоянии третьего круга нынешнего розыгрыша турнира с Легечкой.

«Рублёв и до турнира вселял некоторую уверенность в своей игре. В матче с Легечкой он показал очень стабильный и хороший теннис. Андрей хорошо подаёт, уверенно играет и не зажимается. Делает всё в темпе и по направлению. Легечка был не готов к такому стабильному и быстрому теннису», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Димитров же в том сезоне на американском «Шлеме» завершил борьбу в третьем круге, так что в этом году он уже улучшил свой результат. На пути к очному противостоянию с давним приятелем Григор не потерял ни сета, последовательно одолев француза Кирияна Жаке, австралийца Ринки Хидзикату и нидерландца Таллона Грикспора.

По личным встречам Рублёв вёл со счётом 4-3 (все матчи были на харде). Андрей выиграл во втором круге US Open — 2017 (7:5, 7:6 (7:3), 6:3), а также в первом круге Пекина-2019, в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2022 и в полуфинале Шанхая-2023. Димитров был сильнее в третьем раунде Australian Open — 2018, в четвертьфинале Роттердама-2018 и во втором круге Вены-2022. В декабре прошлого года теннисисты ещё обменялись победами в рамках Мировой теннисной лиги, но это выставочное соревнование в зачёт личных встреч не идёт.

В начале нового очного противостояния, которое проходило при закрытой крыше из-за угрозы дождя, оба игрока взяли свои подачи — 1:1. Но уже при счёте 2:1 в пользу Димитрова у нашего теннисиста начались проблемы. Он неудачно разыграл гейм после перехода на своей подаче. Андрей дважды подряд допустил двойную ошибку, а ещё дважды ошибся с форхенда. В итоге Григор повёл с брейком — 3:1. Россиянин стал злиться на себя, еле сдерживаясь, чтобы не бросить ракетку.

Следующий гейм на подаче болгарина получился очень упорным. Четыре раза было ровно, три брейк-пойнта Рублёв не реализовал, а уроженец Хаскова в итоге спасся в труднейшей ситуации, сохранив преимущество — 4:1 в пользу девятой ракетки мира. С досады отечественный спортсмен несколько раз в своём стиле побил себя по рукам и по ногам ракеткой. После этого у олимпийского чемпиона Токио в миксте даже пошла кровь! Андрей был вынужден вызвать врача. В итоге наш соотечественник уступил стартовый сет Димитрову. Как ни старался россиянин, но вернуть потерянную подачу не сумел — 6:3 в пользу Григора за 47 минут.

Андрей Рублёв Фото: Кадр трансляции

Уже в начале очередной партии у шестой ракетки мира снова возникли проблемы. Рублёв был недоволен мячами, о чём ещё в перерыве между сетами сигнализировал арбитру на вышке Карлосу Бернардесу. Андрей слабо начал первый гейм второй партии, допустил двойную ошибку при 0:15 и позволил сопернику заработать сразу тройной (!) брейк-пойнт. Но москвич сумел выпутаться из тяжёлого положения и сохранил подачу, поведя со счётом 1:0. Затем теннисисты обменялись своими геймами, взятыми под ноль — 2:1. В четвёртом гейме россиянин не сумел реализовать двойной брейк-пойнт — 2:2. И снова Рублёв стал негодовать, нервничая по поводу упущенных возможностей. Шестая ракетка мира даже позволил себе кричать на свой бокс!

В восьмом гейме сета Андрей впервые в матче добился брейка. Казалось, что 26-летний уроженец Москвы сможет довести партию до победного конца, но не тут-то было! Несмотря на то что Рублёв вёл со счётом 30:0 в своём гейме, он не подал на сет. Димитров добился обратного брейка — 5:4. В одном из фрагментов телетрансляции была замечена 24-кратная чемпионка мэйджоров Серена Уильямс. Наверняка легендарная американка поддерживала с трибун своего бывшего бойфренда!

Затем представители мужского тура взяли геймы на своей подаче. В результате победитель партии решался на тай-брейке. Однако «теннисное пенальти» сложилось для Андрея неудачно. После того как он повёл 2:0 с мини-брейком, он проиграл почти все мячи — 6:7 (3:7) за 1 час 7 минут. В одном из эпизодов россиянин даже отпустил себе пощёчину.

Андрей Рублёв Фото: Кадр трансляции

А вот старт третьей партии прошёл под диктовку Рублёва. В упорной борьбе он сумел добиться брейка уже в первом гейме этого сета — 1:0. В третьем гейме третьей партии у Андрея было сразу три брейк-пойнта, но он их растерял. При этом Рублёв всё равно вёл с брейком — 2:1. Затем наш соотечественник удержал свою подачу, а уже в пятом гейме с третьей попытки оформил брейк — 4:1. Безусловно, в этом шестому номеру рейтинга ATP помогли и двойные противника. Уже к середине сета их у болгарина накопилось целых пять! Борьбы в четвёртом сете в итоге так не получилось. Россиянин выиграл ещё два гейма подряд — 6:1 за 36 минут. Таким образом, Андрей размочил счёт по партиям.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

Четвёртый сет начался с того, что оба теннисиста взяли подачи под ноль — 1:1. А в третьем гейме Рублёв сумел отыграться с тройного брейк-пойнта! На последнем мяче олимпийский чемпион Токио в миксте закинул сопернику свечу, тот догнал мяч и пробил твинер, но следом болгарин проиграл — 2:1. В шестом гейме уже Андрей добрался до первого брейк-пойнта за четвёртую партию и тут же его реализовал — 4:2. Отечественный игрок смог довести начатое до конца и оставил этот сет за собой со счётом 6:3 за 32 минуты.

Казалось, что Рублёв уже почти переломил ход противостояния в свою пользу. Но так казалось лишь на первый взгляд. Димитров, который откровенно провалил третий и четвёртый сеты, снова воскрес, заиграл свободнее и добился своего. В четвёртом гейме пятой партии девятая ракетка мира оформил такой важный брейк и ушёл в отрыв — 3:1. Далее теннисисты удерживали свои подачи, а ключевой момент поединка произошёл при счёте 4:2 в пользу Григора. Болгарин отыграл двойной брейк-пойнт в седьмом гейме решающего сета и сохранил преимущество — 5:2. Россиянин остался в игре — 5:3, однако 33-летний уроженец Хаскова без проблем подал на матч. 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3 — именно с таким счётом Димитров одолел Рублёва за 3 часа 40 минут, пробившись в свой второй четвертьфинал на ТБШ в сезоне-2024 и во второй в Нью-Йорке в карьере. В следующем круге Григор встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».