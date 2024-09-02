Одолел Надаля в дебютном финале ATP. С кем сразится Медведев за выход в 1/4 финала US Open

Интересные подробности о португальце Нуну Боржеше, который сыграет с первой ракеткой России уже в третий раз в 2024 году.

Интересные подробности о португальце Нуну Боржеше, который сыграет с первой ракеткой России уже в третий раз в 2024 году.

В понедельник, 2 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завершатся матчи четвёртого раунда в мужском одиночном разряде. Свой очередной поединок на турнире проведёт и первая ракетка России Даниил Медведев. В соперниках у отечественного спортсмена будет Нуну Боржеш из Португалии, который сейчас занимает 34-е место в мужской мировой табели о рангах.

Как Боржеш пришёл в теннис

Уроженец Майи никогда не думал, что продвинется так высоко в мире тенниса. Его отец Паоло является продавцом автомобилей и в своё время занимался волейболом. Мать Нуну Вирджиния заключает договоры с туристическими агентствами на обучение их сотрудников. Когда Боржешу было шесть лет, он начал играть в теннис в местном клубе неподалёку от своего дома. При этом никакого большого плана превратить маленького португальца в большого спортсмена у семьи не было.

«На самом деле, до 16 лет я был обычным ребёнком, играл в теннис, делал это ради удовольствия. Я всегда был очень конкурентоспособен. У меня всё ещё есть проблема с принятием поражений и проигрышей в карточных играх или видеоиграх. О, это так сильно меня бесит.

Теннис был моим путём всегда иметь возможность соревноваться, и это мне нравится. Я люблю побеждать, мне нравится преодолевать препятствия и лишний раз доказывать себе. Я думаю, это то, ради чего я играю.

Я думаю, тот факт, что [мои родители] никогда не ожидали ничего подобного, отчасти удивителен. Не то чтобы они не верили в меня. Но реальность была не такой. Это действительно происходило шаг за шагом на протяжении всей моей юности. У меня действительно не было таких сумасшедших инвестиций, как у многих парней, которые занимались теннисом практически полный рабочий день с 13-14 лет. Некоторые из этих парней работали с раннего возраста, чтобы стать лучшими в мире. А я действительно не могу сказать, что у меня это получилось», — цитирует Нуну официальный сайт ATP-тура.

Необычные хобби португальца

Боржеш признаётся, что любит собирать лего. Правда из-за того, что Нуну редко приезжает домой из-за плотного соревновательного графика, теннисисту не так часто удаётся уделять время этому занятию. Ещё португалец обожает печь торты и собирать пазлы. Спортсмену также нравится собирать пазлы, играть в шахматы и смотреть различные шоу. Кроме этого, 27-летний уроженец Майи любит читать японские комиксы. Боржеш считает, что чтение помогает расслабиться его глазам и немного отвлекает от тенниса.

Как известно, жизнь профессионального представителя ATP-тура состоит из постоянных перелётов, а, следовательно, и посещения новых городов. Нуну рассказал, что однажды мечтает посетить Таиланд. Теннисист вдохновился идеей побывать в этом государстве благодаря рассказам своей девушки, которая уже ранее посетила «страну улыбок».

Кумирами 34-й ракетки мира являются 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и самый богатый человек на планете Илон Маск. Именно этой троицей португалец восхищается больше всего.

Университетская карьера

В возрасте 16 лет представитель Португалии поверил в то, что сможет зарабатывать на жизнь игрой в теннис. Однако вместо того, чтобы стать профессионалом, годом ранее Боржеш поступил в университет в США в штате Миссисипи. Именно там он и продолжил играть в теннис.

«Я всё ещё не видел, что добьюсь успеха. Я думал, что мне нужно больше времени. Я не был готов к турне», — объяснял своё решение Нуну.

Во время учёбы в университете Боржеш получил несколько наград. Он трижды признавался лучшим игроком в Юго-Восточной конференции, несколько раз был удостоен звания лучшего игрока Всеамериканского турнира в одиночном и парном разряде, а в 2019 году добрался до финала чемпионата NCAA в одиночном разряде.

Старт профессиональной карьеры

Нуну начал свою профессиональную карьеру в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса и травм левого запястья и обеих лодыжек это было далеко не великолепный старт. Теннисист из Португалии добился успеха в парном разряде с соотечественником Франсиско Кабралем. Тандем завоевал девять титулов на «Челленджерах».

В январе 2022 года Боржеш должен был дебютировать в квалификации ТБШ в одиночном разряде на Australian Open, однако за день до встречи его тест на коронавирус оказался положительным. Атлет вынужден был сняться с мэйджора. Однако всего два года спустя Нуну взлетел выше, чем мог когда-либо представить в своих мечтах: теннисист впервые оказался в топ-50 после окончания Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Прорывной Australian Open

Впервые о португальце громко заговорили именно в нынешнем сезоне. На Australian Open — 2024, Боржеш стал первым представителем своей страны — мужчиной или женщиной —, который сумел пробиться в 4-й круг на мэйджоре. В Мельбурне Нуну переиграл таких противников, как Максимилиана Мартерера, Алехандро Давидович-Фокину и Григора Димитрова. За путёвку в четвертьфинал австралийского «Шлема» 27-летний теннисист боролся с чемпионом US Open 2021 года Даниилом Медведевым. Нуну даже зацепил сет у знаменитого россиянина, но на большее его не хватило — уроженец Майи потерпел поражение со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:5, 1:6. К слову, Боржеш проиграл Медведеву ещё раз в этом году. Случилось это на старте травяного «пятисотника» в Галле.

Дебютный титул ATP и победа над Надалем в финале

В июле 2024 года представитель Португалии завоевал долгожданный титул ATP. Знаковое событие в спортивной карьере Нуну произошло в шведском Бостаде. В финале грунтового 250-тника Боржеш в двух сетах закрыл самого 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2. Примечательно, что в титульной встрече Нуну проиграл два гейма на своей подаче и сделал пять брейков. Он стал пятым теннисистом, победившим Надаля в финале грунтового турнира.

Перед церемонией награждения португалец дал интервью на корте.

«Не знаю что сказать. Я давно ждал этого момента. А в теннисе все случается неожиданно.

Знаю, что все хотели, чтобы победил Рафа. Часть меня тоже этого хотела. Но внутри меня прорвалось нечто большее. Сегодня речь шла не о том, чтобы показать свой лучший теннис, а о том, чтобы сделать это в важные моменты. Я не мог сыграть лучше. Меня переполняли эмоции», — сказал Боржеш в интервью на корте.

Титул в Бостаде принёс Боржешу €88 125 призовых и 250 рейтинговых очков. В конце июля Нуну поднялся на 42-е место в мировой классификации, что стало его новым личным рекордом. Но это было лишь только начало! За последний месяц португалец ещё немного улучшил свои позиции в мужской мировой табели о рангах, расположившись на 34-м месте в рейтинге ATP по состоянию на 26 августа 2024 года.

НУНУ БОРЖЕШ Фото: Zuma/ТАСС

А на US Open — 2024 Боржеш уже как минимум повторил свой лучший результат на «Шлемах», снова пробившись в 4-й раунд. Нуну стал вторым португальцем, который вышел во вторую неделю в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде. Отметим, что в 3-м круге 34-я ракетка мира находился в шаге от поражения в битве с Якубом Меншиком. Однако Боржеш выпутался из труднейшей ситуации, уйдя сразу с трёх матчболов на тай-брейке четвёртой партии, а затем и вовсе повесив «баранку» чеху — 6:7 (1:7), 6:1, 3:6, 7:6 (8:6), 6:0.

В 4-м круге хардового ТБШ Нуну снова предстоит сыграть с Даниилом Медведевым. Сумеет ли Боржеш переписать историю португальского тенниса? Узнаем совсем скоро.

Матч Нуну Боржеша и Даниила Медведева пройдёт сегодня, 2 сентября. За всеми событиями US Open — 2024 следите на «Чемпионате».