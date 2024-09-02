Соболенко четвёртый год подряд вышла в 1/4 финала US Open! А действующая чемпионка выбыла

На US Open в ночь на понедельник, 2 сентября, завершились матчи четвёртого круга в мужской и женской сетках. За выход в 1/4 финала в этот игровой день сразились Арина Соболенко, Александр Зверев, Кори Гауфф и другие одиночники. В паре также этой ночью сыграли Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

В ATP-туре есть лишь пять игроков, дошедших в этом сезоне до второй недели на всех турнирах «Большого шлема». Одним из них оказался американец Тейлор Фритц (12). Он в четвёртом круге на домашнем мэйджоре сразился с норвежцем Каспером Руудом (8). Друг с другом Фритц и Рууд играли дважды – на Итоговом-2022 и «Ролан Гаррос» – 2024. Обе встречи прошли в упорной борьбе и остались за норвежцем.

В этот раз Тейлор и Каспер вновь устроили битву. Норвежец взял первый сет со счётом 6:3. Долго теннисисты шли по счёту рука об руку, но Каспер подловил соперника в восьмом гейме, сделал брейк и тут же закрыл партию.

Следующие два сета прошли по похожему сценарию, что и первый: не уступали игроки свои подачи, и лишь одинбрейк имел место в каждой партии. Во втором сете Фритц взял подачу Рууда при счёте 5:4, в третьем – на самом старте партии, а в четвёртом Тейлор и вовсе смог дважды сделать брейк. За 2 часа 43 минуты Фритц одержал победу над Руудом со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 6:2. Тейлор второй год подряд вышел в четвертьфинал US Open, где в этот раз сразится с Александром Зверевым.

Зверев (4) этой ночью тоже провёл свой матч четвёртого круга. Ему в соперники достался хозяин кортов Брэндон Накашима (50). Теннисисты встретились в третий раз, до этого в их противостоянии лидировал немец (2-0). Обе предыдущие встречи прошли на ТБШ – US Open – 2020 и «Ролан Гаррос» – 2022 – и завершились в четырёх партиях.

Сегодняшнее противостояние не стало исключением. Первый сет остался за Накашимой. До последнего игроки шли вровень, но первым в восьмом гейме дрогнул Зверев. Александр своими же ошибками – двойной и невынужденной с задней линии – отдал свою подачу. А Брэндон этим воспользовался и следом забрал сет (6:3).

Следующие три сета прошли под диктовку Зверева. Во второй и четвёртой партиях Александр смог взять пять геймов подряд, не оставив ни шанса своему сопернику. Немец снизил количество неточностей и не обращал внимания на громкую поддержку трибун в адрес Накашимы.

Так, Зверев второй год подряд вышел в четвертьфинал US Open и в лайв-рейтинге занял вторую строчку. За выход в 1/2 финала и сохранение звания второй ракетки мира по итогам турнира он поборется с Фритцем.

Последним матчем четвёртого круга в этот игровой день стало противостояние Фрэнсиса Тиафо и Алексея Попырина. Теннисисты встретились впервые.

Попырину на эту встречу будто не хватило сил после того, как в прошлом круге он выбил Новака Джоковича (6:4, 6:4, 2:6, 6:3). Не смог Алексей справиться ни с прессингом от Тиафо, ни с давлением трибун, ни с собственными ошибками. Австралиец старался действовать активно: за весь матч он набрал 55 виннеров, что на 11 больше, чем у американца. Но и невынужденных Алексей допустил больше соперника: 28 против 20.

3 часа и 6 минут понадобились Тиафо, чтобы одолеть Попырина со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Это помогло Фрэнсису в третий раз подряд выйти в четвертьфинал домашнего ТБШ. Теперь за 1/2 финала американец поспорит с обидчиком Рублёва – Григором Димитровым.

В женской сетке в этот игровой день свои матчи четвёртого круга завершили Паула Бадоса, Кори Гауфф и Арина Соболенко.

Бадоса (29) во второй раз в карьере встретилась с китаянкой Ван Яфань (80) и взяла у той реванш за поражение в Сеуле в 2019-м. Паула не оставила ни малейшего шанса своей сопернице этой ночью. Испанка за 1 час 22 минуты и со счётом 6:1, 6:2 одержала победу, впервые с «Ролан Гаррос» – 2021 добравшись до полуфинала ТБШ.

Следом за выход в 1/4 финала в Нью-Йорке поборолись Эмма Наварро (12) и Кори Гауфф (3). Кори в этой встрече было что терять: в прошлом году она взяла титул на домашнем мейджоре, поэтому ей было необходимо защищать очки и место в рейтинге. Эмма же впервые в карьере на US Open прошла дальше первого круга, поэтому над ней такого давления не висело.

Это было заметно по ходу игры. Гауфф больше суетилась, нервничала, эмоционально переговаривалась с боксом. Переживания Кори отразились и на статистике встречи, которую она упустила за 2 часа 12 минут и со счётом 3:6, 6:4, 3:6. За матч Гауфф наколотила 60 невынужденных ошибок против 35 у Наварро, а также записала на свой счёт 19 двойных против 2 у Эммы.

По итогам US Open Кори рискует в рейтинге опуститься с третьей строчки на седьмую. В лайв-рейтинге она уже располагается на шестой позиции. На её третье место может переместиться Елена Рыбакина, снявшаяся с US Open из-за травм.

Прошлогодняя финалистка турнира Арина Соболенко (2) этой ночью за выход в четвертьфинал поспорила с бельгийкой Элисе Мертенс (35). Девушки встретились в 10-й раз, до этого счёт в их противостоянии был 7-2 в пользу Арины.

Соболенко заметно мощнее и стабильнее действовала в первой партии, которую забрала со счётом 6:2. Второй сет выдался более упорным, Арине пришлось побороться с сопротивлением Мертенс. На старте партии Элисе хоть и рисковала отдать свою подачу, но отыграла два брейк-пойнта и оставила этот затяжной и важный гейм за собой.

Пару раз во втором сете Мертенс имела шансы выйти вперёд по счёту, но не смогла ими воспользоваться, встретившись с уже фирменными атаками от Соболенко. Не без трудностей, но всё же забрала Арина эту встречу за 1 час 37 минут и со счётом 6:2, 6:4. В четвертьфинале её будет ждать победительница встречи Чжэн Циньвэнь/Донна Векич.

В этот игровой день в женском парном разряде за выход в четвертьфинал поборолись Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова. По ходу турнира они одолели 14-х сеяных Кристину Букшу/Сюй Ифань (6:3, 6:7, 7:6), а затем переиграли Марию-Камилу Осорио-Серрано/Алисию паркс (6:3, 6:0). В третьем круге соперницами россиянок стали Кристина Младенович и Чжан Шуай, одолевшие на пути вторых сеяных Се Шувэй/Элисе Мертенс.

Ничего не смогли Мирра и Анастасия противопоставить соперницам. Может, повлияла задержка матча из-за дождя, но россиянки сразу же позволили оппоненткам повести со счётом 3:0. Лишь один брейк смогли отыграть наши девушки, но следом упустили сет (2:6). Вторая партия также осталась за Младенович и Шуай (6:4).

В женском парном разряде из россиянок продолжают борьбу Вероника Кудерметова (с Чань Хаочин) и Ирина Хромачёва (с Анной Данилиной).

US Open продлится до 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».