Шнайдер рвётся в 1/4 финала US Open — 2024! Ещё играют Медведев и Самсонова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В понедельник, 2 сентября, завершится четвёртый круг. Будет сыграно восемь матчей в одиночке – по четыре у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне Даниил Медведев (пятый номер посева), Диана Шнайдер (18) и Людмила Самсонова (16). Причём за место в четвертьфинале Шнайдер сразится с американкой Джессикой Пегулой (6), а Самсонова – с Игой Свёнтек (1) из Польши. Также проведёт свой матч Янник Синнер (1). Все подробности игрового дня – в нашем лайве.
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Расписание понедельника
Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.
- 2 сентября 2024
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