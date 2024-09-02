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Медведев, Шнайдер, Самсонова, Пегула, Свёнтек: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Шнайдер рвётся в 1/4 финала US Open — 2024! Ещё играют Медведев и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2024
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На последнем в сезоне «Шлеме» в понедельник завершится четвёртый круг. На кортах появятся и три россиянина. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В понедельник, 2 сентября, завершится четвёртый круг. Будет сыграно восемь матчей в одиночке – по четыре у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдут и россияне Даниил Медведев (пятый номер посева), Диана Шнайдер (18) и Людмила Самсонова (16). Причём за место в четвертьфинале Шнайдер сразится с американкой Джессикой Пегулой (6), а Самсонова – с Игой Свёнтек (1) из Польши. Также проведёт свой матч Янник Синнер (1). Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 20:30 МСК
Нуну Боржеш
34
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
US Open (ж). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 02:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

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Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.

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