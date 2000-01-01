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Серена Уильямс и Хью Джекман. Звёзды на US Open
Серена Уильямс и Хью Джекман. Звёзды на US Open
Под конец первой недели на US Open турнир посетили немало звёзд Голливуда и спорта. Кто же был замечен на трибунах?
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Бен Стиллер
Бен Стиллер
Популярный комедийный актёр следил за топовыми матчами 1 сентября.
Хью Джекман
Хью Джекман
Днём ранее турнир посетил и другой известный голливудский актёр.
Стэн Смит
Стэн Смит
Экс-теннисист и создатель известных кроссовок также почтил своим присутствием US Open.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Экс первая ракетка мира пришла посмотреть на матч Григора Димитрова и Андрея Рублёва в компании певицы Алиши Киз.
Пэм Шрайвер
Пэм Шрайвер
Многократная победительница ТБШ не упустила возможности насладиться классным теннисом.
Джо Маззулла
Джо Маззулла
Главный тренер «Бостона» в межсезонье решил отдохнуть на турнире по теннису.
Эллен Помпео
Эллен Помпео
Звезда «Анатомии страсти» решила провести свой день за просмотром матчей US Open.
Брэд Гилберт
Брэд Гилберт
Бронзовый призёр Олимпиады также был замечен на трибунах в шестой день турнира.
Кэл Пенн
Кэл Пенн
Комедийный актёр тоже решил не пропускать крутейший турнир.
Серена Уильямс и Хью Джекман. Звёзды на US Open
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