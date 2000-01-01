Серена Уильямс и Хью Джекман. Звёзды на US Open
Под конец первой недели на US Open турнир посетили немало звёзд Голливуда и спорта. Кто же был замечен на трибунах?
Бен Стиллер
Популярный комедийный актёр следил за топовыми матчами 1 сентября.
Хью Джекман
Днём ранее турнир посетил и другой известный голливудский актёр.
Стэн Смит
Экс-теннисист и создатель известных кроссовок также почтил своим присутствием US Open.
Серена Уильямс
Экс первая ракетка мира пришла посмотреть на матч Григора Димитрова и Андрея Рублёва в компании певицы Алиши Киз.
Пэм Шрайвер
Многократная победительница ТБШ не упустила возможности насладиться классным теннисом.
Джо Маззулла
Главный тренер «Бостона» в межсезонье решил отдохнуть на турнире по теннису.
Эллен Помпео
Звезда «Анатомии страсти» решила провести свой день за просмотром матчей US Open.
Брэд Гилберт
Бронзовый призёр Олимпиады также был замечен на трибунах в шестой день турнира.
Кэл Пенн
Комедийный актёр тоже решил не пропускать крутейший турнир.
Серена Уильямс и Хью Джекман. Звёзды на US Open
Читайте также
«Большая тройка» — впервые без ТБШ за 22 года
Гауфф — в погоне за рекордом Шараповой на ТБШ
Медведев в топе по проценту побед на хардовых ТБШ
Осака удивила своим нарядом на US Open. Фото
Соболенко встретилась со своей мини-копией. Фото
Рыбакина необычно повышает шанс победы на US Open
Мария Шарапова решила сыграть детской ракеткой
Сколько денег можно получить за каждый круг?
Теперь можно сыграть с Алькарасом или со Свёнтек?
В честь Джоковича расписали мурал во всю стену
Медведев прибыл на US Open с семьёй
Андреева повторила достижение Шараповой и Серены
Джоковича в Сербии встретила толпа фанатов
Российские теннисисты берут медали ОИ с 2008 года
Джокович отметил золото на Олимпиаде. Видео
Векич повторила особое достижение Дементьевой