Шнайдер провела лучший «Шлем» в карьере! Но пройти дочь миллиардера из США снова не вышло

20-летняя россиянка Диана Шнайдер продолжает прогрессировать бешеными темпами и добиваться всё более значимых достижений. В этом сезоне Диана уже выиграла три титула WTA в одиночке, а также завоевала серебряную медаль в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Теперь же Шнайдер впервые прорвалась во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

Первые три круга US Open – 2024 молодая россиянка прошла катком, не позволив своим соперницам навязать ей серьёзное сопротивление хотя бы в одном сете. Шнайдер забрала шесть партий подряд, проиграв на этом отрезке всего 13 (!) геймов. Посеянная под 18-м номером россиянка впервые влетела в четвёртый круг мэйджора и получила в награду настоящий экзамен в виде встречи с находящейся в отменной форме американкой Джессикой Пегулой.

30-летняя дочь американского миллиардера и владельца нескольких профессиональных клубов Терри Пегулы набрала потрясающий ход на хардовом покрытии и выдала в августе девятиматчевую победную серию, в которую вошли титул на турнире в Торонто и выход в финал в Цинциннати. Примечательно, что на пути к итоговой победе на соревновании в Канаде Пегула в полуфинале обыграла как раз Шнайдер – 6:4, 6:3. Это и был единственный матч, сыгранный между девушками, до их сегодняшней встречи на US Open. Завоевать же второй титул подряд Джессике не позволила лишь белоруска Арина Соболенко, забравшая титул в Цинциннати.

Но в остальном в последний месяц Пегула была практически безупречна и по праву считалась безусловным фаворитом встречи. Свой первый в карьере матч четвёртого круга на «Шлеме» Диана начала с взятого под ноль гейма на своей подаче, но уже спустя 15 минут россиянка проигрывала с брейком – 1:2. Не самое удачное начало встречи не обескуражило куда менее опытную Шнайдер. Наша спортсменка не позволила американке подтвердить сделанный брейк, стремительно вернув проигранную подачу – 2:2. Вот только Пегула очень быстро вернула себе лидерство и на сей раз со второй попытки смогла захватить вожделенное преимущество в два гейма – 4:2 в её пользу.

Джессика Пегула Фото: Al Bello/Getty Images

Диана пыталась играть в свой теннис, но перебить мощными ударами американку у неё долгое время не выходило. Джессика выдерживала давление на старте розыгрышей, затем провоцируя россиянку на совершение невынужденных ошибок. Их количество в исполнении Шнайдер неуклонно росло, что и позволило американке сделать ещё один брейк – 2:5. Несмотря на большое отставание в сете, россиянка боролась до последнего и смогла до минимума сократить отрыв – 4:5.

Диана наконец полноценно вошла в матч и заиграла куда более стабильно, нежели на старте встречи. В 10-м гейме у Шнайдер было два брейк-пойнта, но Пегула всё-таки удержала контроль над ситуацией и довела сет до своей победы – 6:4. Диане не хватило всего одного победного розыгрыша, чтобы вернуться в партию с отставания в два брейка.

В начале второй партии девушки выдали марафонский гейм продолжительностью 12 минут. Россиянка несколько раз имела «больше» на своей подаче и трижды уходила с брейк-пойнта, но в конечном счёте дрогнула и допустила обидную двойную на четвёртом брейковом мяче – 1:2.

Диана Шнайдер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Это и был определяющий момент в сете. В дальнейшем Диана не раз могла выиграть какой-нибудь локальный гейм, но на решающих мячах каждый раз Джессика раз за разом оказывалась лучше. Она сделала ещё один брейк и одержала победу – 6:4, 6:2. В четвертьфинале американка сразится с победителем матча между Игой Свёнтек и Людмилой Самсоновой, которая теперь остаётся последней россиянкой в женской одиночке US Open. Диану же хочется поблагодарить за лучший «Шлем» в её карьере и пожелать удачи в финальной части сезона.