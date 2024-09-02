Пожарная тревога не остановила Медведева. Даниил с «баранкой» прошёл в 1/4 финала US Open

Россиянин шагнул в пятый четвертьфинал в Нью-Йорке. Далее он может сыграть с первой ракеткой мира Янником Синнером.

В понедельник, 2 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завершались матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. За путёвку в четвертьфинал американского мэйджора боролся и первая ракетка России Даниил Медведев. В соперниках у него был португалец Нуну Боржеш, занимающий 34-е место в рейтинге ATP.

Напомним, перед стартом последнего «Шлема» в сезоне Даниил пугал поклонников своей формой — в преддверии турнира проиграл три матча подряд, два из которых в первом круге на «Мастерсах», но к главному соревнованию он собрался и пока идёт без каких-либо помех. 28-летний уроженец Москвы последовательно одолел Душана Лайовича (Сербия), Фабиана Марожана (Венгрия) и Флавио Коболли (Италия). Примечательно, что лишь в противостоянии с сербом отечественный спортсмен отдавал партию. А вот Боржеш на пути к противостоянию с пятым номером рейтинга ATP справился с аргентинцем Федерико Корией, австралийцем Танаси Коккинакисом и чехом Якубом Меншиком.

Таким образом, Медведев шестой год подряд вышел во вторую неделю нью-йоркского мэйджора. US Open — самый удачный турнир «Большого шлема» для нашего соотечественника. В 2019 и 2023 годах россиянин выходил в финал турнира, а в 2021-м стал чемпионом хардового ТБШ. В 2020 году пятая ракетка мира добирался до полуфинала, в 2022-м проиграл на стадии четвёртого круга.

Свой выход в 1/8 финала US Open — 2024 Даниил прокомментировал так.

«Матч получился тяжёлым — со взлётами и падениями. И в какой-то момент я стал играть намного лучше на своей подаче, а не на его. Было очень, очень жарко и влажно. Думаю, это замедляет игру, потому что я смотрел другие матчи перед своим, и было интересно. Для такого позднего поединка болельщиков на трибунах осталось довольно много. И я наслаждался собой», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open — 2024.

Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

Отечественные эксперты не могли не высказаться о высоком уровне игры, который показывает триумфатор Открытого чемпионата США 2021 года в этом сезоне в Нью-Йорке. Так, победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский заявил следующее.

«Как я говорил ранее, Даниилу нужно было несколько матчей, чтобы почувствовать уверенность в своей игре — он это сделал. На мой взгляд, первые два круга дали ту уверенность, которая была нужна Даниилу. Сейчас он играет на том уровне, который и должен показывать», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Эксперт также отметил, что Медведев имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал US Open — 2024.

«Даниил — фаворит матча с Боржешем и должен его проходить. У Боржеша был затяжной пятисетовый поединок с отыгранным тройным матчболом — было отдано много сил. Даня выше по классу и свежее», — заявил Ольховский в интервью «Чемпионату».

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Медведева. Обе победы Даниил одержал в этом году — также в 1/8 финала на Australian Open (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1), а затем в первом круге «500-ника» в Галле (7:6 (7:4), 6:4).

В стартовой партии нового очного противостояния россиянин не оставил никаких шансов противнику. Пятая ракетка мира повесил «баранку» португальцу — 6:0. Отметим, что продолжительность сета составила всего 23 минуты. В этом сете у Нуну был всего лишь один брейк-пойнт, однако Даниил сумел его отыграть. Примечательно, что последний раз наш теннисист брал партию со счётом 6:3 на «Шлеме» на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Это случилось в матче первого круга с Эмилем Руусувуори — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

К радости публики, на старте второго сета Боржеш впервые за весь матч взял свою подачу — 0:1. А следом победитель Открытого чемпионата США 2021 года чётко подал сам — 1:1. В третьем гейме Нуну сумел отыграться с брейк-пойнта, но следующая попытка уроженца Москвы завершилась двойной ошибкой представителя Португалии — 2:1 в пользу Медведева. В пятом гейме Даниил поддавил соперника и добился второго брейка подряд — 4:1. А вот шестой гейм на подаче нашего соотечественника затянулся. Россиянин спасся с двойного брейк-пойнта, пять раз было «ровно», и всё же пятая ракетка мира выстоял и увеличил отрыв — 5:1. Этот гейм продлился почти 10 минут. Затем Медведев удачно принял на партию — 6:1 за 35 минут.

На старте третьего сета Даниил подал под ноль — 1:0. А вот второй гейм партии получился очень затяжным. Шесть раз было «ровно», пятый номер рейтинга ATP не реализовал два брейк-пойнта, и португалец всё-таки взял свою подачу, чем вызвал восторг публики — 1:1. Медведев пытался творить на корте. В одном из эпизодов россиянину удался шикарный реверс (удар спиной к сетке).

Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

В третьем гейме Боржеш впервые в этом противостоянии сумел добиться брейка и повёл в счёте — 2:1, чем вызвал восторг публики. В четвёртом гейме после трёх брейк-пойнтов Даниила и после пять «ровно» игру прервали. Как оказалось, встречи были остановлены на всех кортах. Как сообщают организаторы, в здании, где располагаются специалисты и техника системы Hawk-Eye, сработала пожарная тревога. Пауза продлилась пять минут. Матчи на всех аренах были возобновлены.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

После перерыва отечественный спортсмен чётко включился в игру, выиграл два мяча на чужой подаче и добился обратного брейка — 2:2. Далее спортсмены наладили свои подачи, россиянин повёл со счётом 4:3. А в восьмом гейме Боржеш допустил двойную ошибку, после чего Медведев добился брейка — 5:3. Даниил подал под ноль и уверенно победил в матче с Нуну — 6:0, 6:1, 6:3 за 1 час 48 минут. Теперь в 1/4 финала россиянин будет ждать победителя пары Янник Синнер — Томми Пол. Наш соотечественник шагнул уже в пятый четвертьфинал в Нью-Йорке и одержал 372-ю победу в туре.

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».