Медведеву в 1/4 финала US Open достался Синнер. А Самсонова проиграла первой ракетке мира

Ранним утром 3 сентября мск на US Open завершились матчи четвёртого круга. В женской сетке до этой стадии добрались две теннисистки: Людмила Самсонова, посеянная под 16-м номером, и Диана Шнайдер (18). Шнайдер свою встречу закончила ещё 2 сентября. Увы, шестая ракетка мира Джессика Пегула оказалась сильнее — 6:4, 6:2. Подробнее об этом матче читайте в отдельном материале.

А Самсонова глубокой ночью по московскому времени сражалась с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Польская теннисистка до встречи с Людмилой успела стать грозой россиянок на этом турнире. В первом круге она одолела Камиллу Рахимову (6:4, 7:6), попавшую в основную сетку как лаки-лузер, а в третьем раунде без особых трудностей (6:4, 6:2) прошла Анастасию Павлюченкову (25). Самсонова же в 1/16 финала не оставила шансов американке Эшлин Крюгер — 6:1, 6:1.

Ранее Самсонова и Свёнтек трижды играли друг с другом, и во всех трёх случаях победу праздновала полька. Она выиграла со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 в полуфинале Штутгарта-2022, 6:1, 6:0 в третьем круге Дубая-2023 и 6:2, 6:2 в финале Пекина-2023.

Разве может быть что-то сложнее матча со Свёнтек? Тем не менее в первом сете Самсонова на равных сражалась с грозной соперницей. В четвёртом гейме россиянка отыграла два брейк-пойнта. За исключением этого, ни у кого не было возможностей взять подачу соперницы. И лишь в концовке Людмила дрогнула и проиграла гейм, который никак нельзя было отдавать. Подавая при 4:5, Самсонова наошибалась, и Свёнтек под ноль приняла на партию — 6:4 за 46 минут.

Во втором сете у Свёнтек был явный перевес. Полька выиграла первые пять геймов, причём лишь в одном из них Самсонова смогла навязать борьбу сопернице. Но и в том четвёртом гейме Ига с четвёртого брейк-пойнта дожала Людмилу. В седьмом гейме Свёнтек со второго матчбола подала на матч — 6:4, 6:1 за 1 час 31 минуту.

В мужской сетке чемпион Australian Open – 2024 первая ракетка мира Янник Синнер обыграл американца Томми Пола (14). Поначалу у Синнера были проблемы. Он уступал 1:4 с двумя брейками, но потом прибавил и взял четыре гейма подряд, проиграв на этом отрезке лишь четыре очка. В 10-м гейме у итальянца был сетбол на приёме, но он упустил его, так что судьба партии решилась на тай-брейке. В нём Янник играл точнее — 7:6 (7:3) за 1 час 5 минут.

Во втором сете за всё время у теннисистов был лишь один брейк-пойнт на двоих, в 11-м гейме. Синнер не использовал тот шанс забрать подачу Пола, поэтому вновь пришлось играть тай-брейк. До 5:5 соперники дошли с тремя мини-брейками в активе у каждого. Следующие два очка выиграл Янник — 7:6 (7:5) за 1 час 1 минуту.

В третьей партии Синнер не стал затягивать с брейком, сделав его уже во втором гейме. В шестом гейме итальянец снова взял подачу оппонента, а подавая на матч, ушёл с двух брейк-пойнтов и использовал первый же матчбол — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1 за 2 часа 46 минут.

Таким образом, в 1/4 финала US Open Синнер вышел на Медведева — тот в четвёртом круге разгромил Нуну Боржеша. За исключением Даниила, в одиночных сетках Открытого чемпионата США не осталось россиян.

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