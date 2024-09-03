«Это тебе я проиграл?» Медведев дал интервью Кирьосу, с которым у него были огненные битвы

Организаторы US Open подготовили сюрприз Даниилу Медведеву. После того как россиянин выиграл в 1/8 финала у Нуну Боржеша, на корт вышел всем известный теннисный скандалист Ник Кирьос. Австралиец толком не играет с октября 2022 года. В 2023-м он ограничился лишь одним матчем, в котором потерпел поражение, а в этом году и вовсе не выступал. Официально он не заканчивал карьеру, так что можно надеяться, что Медведев и Кирьос ещё когда-нибудь встретятся на корте как соперники.

Ник один из самых неудобных соперников для Даниила. В личных противостояниях он ведёт со счётом 4-1. Первая же встреча, на «Мастерсе» в Риме в 2019 году, стала скандальной. Австралиец прямо во время поединка развернулся пятой точкой к сопернику.

Матч Кирьос — Медведев Фото: Кадр из трансляции

Медведев в той встрече разбил ракетку и в итоге потерпел поражение — 3:6, 6:3, 3:6.

Вторая встреча состоялась в финале Вашингтона в том же 2019 году. Кирьос успел начудить на том турнире, но в финале вёл себя в целом корректно. Был и забавный момент: на матчболе Ник спросил у болельщицы, куда ему лучше подавать. Австралийский теннисист закончил игру двумя эйсами подряд — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

В 2020 и 2021 годах соперники не пересекались на турнирах. А в 2022-м состоялись сразу три встречи. На Australian Open Медведев сломил сопротивление Кирьоса, за которого болела почти вся арена, — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. Во время матча австралиец забрал со скамейки полотенце, предназначенное для россиянина. Также Ник сломал ракетку, а Медведев, здорово подававший в тот день (31 эйс!), столкнулся со свистом в свой адрес. На послематчевой пресс-конференции Кирьос подшутил над собой: «Что я буду на ужин? Не знаю, чувак… Чёртову подачу Даниила, прямо мне в глотку».

Впоследствии Кирьос не раз поддерживал Медведева. В ситуации с отстранением от Уимблдона-2022 он встал на сторону российских теннисистов вообще и Даниила в частности. «Моё личное мнение – я не думаю, что отстранение является хорошей идеей. Будучи спортсменом, я хочу соревноваться с ними. Расстроен, что их здесь не будет. Странно, что на Уимблдоне не сыграет Даниил Медведев. Мы все знаем, на что он способен», — цитирует австралийца Eurosport.

А после встречи на «Мастерсе» в Монреале — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу Кирьоса — Ник поддержал Медведева, у которого случился конфликт с одним из болельщиков. «Отвратительное поведение. Даниил – это лучшее, что есть в нашем спорте, болельщики должны проявлять уважение», — написал он в соцсетях.

В этот раз Кирьос не стал как-то подкалывать Медведева, а спокойно, профессионально взял интервью.

Кирьос: Почему тебе нравится играть в Нью-Йорке? Ты один из лучших в мире на этом корте.

Медведев: Мне нравится здесь играть. Тот сумасшедший турнир в 2019-м, особенно финал против Рафы [Надаля]. Если честно, где бы мы с ним ни играли, трибуны полностью были за него. Однажды мы играли в ковид, зрителей вообще не было. И мне всё равно казалось, что они за него.

Кирьос: Последние пять лет ты один из самых стабильных игроков. Сколько работы в это вкладывается?

Медведев: Я стараюсь усердно работать. Иногда получается, иногда нет. Бывают дни, когда тяжелее выйти на корт потренироваться. У меня менталитет, что если другой парень тренируется больше меня, то у меня меньше шансов выиграть, а я хочу всегда выигрывать. Так что стараюсь тренироваться как можно больше. У меня было много успехов на US Open. Последний раз я проиграл в четвёртом круге… Против тебя же, да? Хорошие воспоминания.

Тот матч Кирьос выиграл со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Медведев тогда выступал в статусе действующего победителя Открытого чемпионата США.

Также Даниил рассказал Нику, что уже знает, что будет делать в случае победы на турнире «Большого шлема».

Кирьос: Ты здесь выигрывал и проводил потрясные пресс-конференции. И так отпраздновал, когда выиграл, сказав, что только легенды знают. Заготовил ещё одно какое-нибудь празднование, если продолжишь побеждать?

Медведев: Думаю, знаю, что хочу сделать, если выиграю свой следующий «Шлем». Когда выиграю, надеюсь. Пару раз я был близок, но отпраздновать не удалось. Лучше сначала выиграть матчи, а потом уже празднование. Ну а пресс-конференции — какие есть. Надеюсь, смогу выиграть больше матчей. Тогда будет больше возможностей поговорить или сделать что-то сумасшедшее.

Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».