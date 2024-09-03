«Буду думать о победе на Уимблдоне, а не о финале АО». Медведев – о битве с Синнером

Даниил Медведев в четвёртом круге US Open – 2024 не испытал никаких проблем с португальцем Нуну Боржешем, и даже пожарная тревога, внезапно остановившая матч на несколько минут, ему не помешала. Российский теннисист вышел в четвертьфинал, где сразится с первой ракеткой мира Янником Синнером. На пресс-конференции Медведев рассказал о становлении своего уникального стиля, изнурительном годе с травмой плеча, стремлении вперёд и предстоящей битве с итальянцем. Даниил в этом году провёл уже два эпических матча с Янником – на Australian Open обидно проиграл в финале, ведя 2:0 по сетам, а на Уимблдоне выбил лидера рейтинга АТР на стадии четвертьфинала. Как сложится матч на US Open, узнаем уже завтра, 4 сентября.

«В теннисе важно стремиться вперёд, не выгорать»

— Отличный матч для меня. Знаете, Нуну не показал свой лучший уровень. Так иногда бывает, в Цинциннати и Монреале я не показывал свою лучшую игру в первых кругах. Рад, что смог оставаться стабильным. В третьем сете он получше играл, мне удалось отыграть брейк. Доволен своим уровнем во всех матчах, идём дальше.

— Ты знаешь, каково проходить здесь в поздние раунды. Этот год ощущается иначе и что у тебя в целом сейчас в голове?

— Если честно, ощущения, как всегда. Рад играть здесь, показывать свой лучший уровень, играть хорошо, подавать с каждым матчем всё лучше, на приёме играть всё лучше и лучше. Так что ощущения отличные. Знаю, что чем дальше заходишь, тем сложнее могут быть соперники, тем больше будет заряжены трибуны и тем веселее становится.

— Чем этот матч отличался от Australian Open, когда ты выиграл не так легко, в четырёх сетах?

— Если честно, он играл хуже. Даже если судить по статистике, он делал много невынужденных ошибок, двойных. Все тут делают двойные ошибки, может, дело в состоянии мячей, но он много двойных делал, особенно в некоторых геймах, по две-три. Это даёт тебе лёгкий брейк. Плюс мне удалось подавать намного лучше, чем в предыдущие дни, так что я не давал ему возможности сделать обратный брейк. Это дополнительное давление. Думаю, Нуну — больше атакующий игрок, поэтому часто он будет решать, как пойдёт игра. Сегодня он не попадал, и игра пошла по-моему, чему я очень рад.

— Ментальная сила — тонкая штука, её нелегко объяснить. Можешь дать один совет или назвать фишку, которая помогла тебе развить такую ментальную силу?

— Хочу сказать что-то прям хорошее, но что бы это могло быть? Мне кажется, это в целом неуловимо, но теннис непрост и хорош тем, что важно понимать, что всегда будет ещё один шанс, и ты можешь выиграть. Да, «Шлем» — это отличное чувство, но ты можешь выиграть «пятисотник», это здорово, ты радуешься. А потом вылетаешь в первом круге «тысячника» и уже забываешь о титуле, потому что проиграл на следующей неделе.

Поэтому в теннисе важно не сбавлять обороты. Мы играем каждую неделю, каждую неделю куда-то едем, тренируемся, стремимся вперёд. Для меня всегда было важно продолжать стремиться вперёд, хотя иногда это нелегко. И чем сложнее ментально тебе становится, тем больше матчей и турниров подряд ты проигрываешь. Мы видели, как некоторым игрокам после Олимпиады было нелегко продолжать наращивать обороты без остановки. Так что совет такой: продолжайте стремиться вперёд, постарайтесь не выгорать.

«Это безумие. Не знаю, был ли пожар, но со мной такое точно впервые»

— Часто твои матчи останавливали из-за пожарной тревоги?

— Это безумие. Не знаю, что случилось, это было немного странно. Я хорошо сыграл на приёме, а потом нас остановили. Мы оба не понимали, в чём дело, потом нам сказали про пожарную тревогу. Самое главное, чтобы все были в безопасности. Не знаю, на самом деле где-то был пожар или просто тревога сработала, но такое со мной точно впервые. Странный опыт. Однако мне это помогло, потому что я чувствовал, что он начинает перехватывать инициативу, и это его немного сбило. Но да, мы такие вещи не контролируем. Надеюсь, больше такого никогда не случится.

— Ты сказал, что сегодня подавал лучше. Кажется, последние пару месяцев ты стараешься справиться с травмой плеча. Насколько всё было плохо и как сейчас? Не думал взять паузу, чтобы восстановиться на 100%?

— После Australian Open было нелегко, плечо болело, наверное, от самого турнира, там же были сумасшедшие матчи. Потом я пропустил несколько турниров, не знал, стоит ли брать паузу. Было нелегко. Знаете, у нас много чего то болит, то не болит, то боль смещается по телу. Тут в какой-то момент болело чуть сильнее. Самое сложное было в том, что это больше проявлялось на тренировках. В матче ты на адреналине, а на тренировке я не мог работать над своей подачей, так что это было нелегко. Но с тех пор, как я об этом рассказал, понял, что всё становится лучше и что я могу тренировать подачу. Сейчас много тренирую подачу и доволен ей. Ну ладно, где-то посерединке.

Даниил Медведев Фото: Jamie Squire/Getty Images

— Ты рассказывал, как тебе понадобилось время, чтобы выработать свой уникальный стиль игры. А был какой-то определённый матч или тренер, с которого ты и начал становиться именно этим Медведевым?

— Если говорить о тренере, то это, конечно, Жиль. Лучше ему такой вопрос задать. Не знаю как, когда я решил, что буду играть на приёме далеко на второй подаче и на первой тоже. Но из того, что помню, как было в 2017-м, когда я пришёл в тур АТР, наверняка есть видео с финала в Ченнаи. Уверен, что на всех вторых подачах я играл близко к задней линии, и на первых подачах тоже рядом с ней. Помню, как играл с Цонгой в Монпелье в 2017-м и вообще не мог принять ни одну подачу. Он легко меня обыграл, потому что мне не удавался приём. Это был один из тех матчей, после которых думаешь: ладно, что я могу улучшить? И однажды, играя на приёме издалека, я понял, что так могу обыграть много игроков. Может, не в 100% случаев это идеально. Поэтому всегда стараюсь работать на тренировках, принимать с более близких позиций. В некоторых матчах я это использую, но не в какой-то определённой ситуации. Тут больше дело в опыте игры, понимании, что лучше, и развитии своего стиля, который выигрывает много матчей.

«Буду думать о победе над ним на Уимблдоне, а не о финале АО»

— Ты только что говорил о том, что всегда нужно стремиться вперёд, преодолевать трудности. Насколько трудно складывается этот год? Мы видели, как люди выглядят уставшими после Олимпиады, вам удалось это преодолеть?

— Это изнурительный год, а с Олимпиадой мы знали, что он будет ещё более изнурительным, потому что надо переходить с травы обратно на грунт и потом на хард, хотя обычно с травы сразу на хард. И, конечно, чем дальше заходишь на Олимпиаде, тем тяжелее. Да даже когда два-три дня, потом надо решать: играть мне в Монреале или нет? Вот Карлос по очевидным причинам пропустил Монреаль, приехал в Цинциннати, в итоге проиграл, может, немного потерял уверенность. В теннисе так много деталей, что никогда не знаешь. И я приехал с Олимпиады, в Монреале и Цинциннати играл не так, как хотел. И я знал, что здесь надо начать заново, это новый турнир. Всякий раз, приезжая в новое место, хочется начать что-то хорошее. Иногда это тяжело, но мне нравится стремиться вперёд. Иногда получается, иногда нет. Здесь хорошо получается, чему я очень рад.

— В этом году ты играешь лучше на «Шлемах», чем на других турнирах, можешь объяснить почему? Дело в мотивации на большие турниры?

— Во-первых, если вы меня спросите, то я предпочитаю лучше играть на «Шлемах», так что это хорошо. Я бы точно хотел играть лучше на некоторых других турнирах, но, знаете, я показывал хорошие результаты в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде. Мадрид был очень хорош, если бы не получил травму.

Но я считаю, у меня на всех турнирах есть мотивация. Я могу назвать 10 причин и отговорок, почему проиграл какой-то матч. Может, в тот день что-то болело или ещё что. Может, пять сетов мне помогли. Раньше я не любил играть пять сетов, и, когда меня спрашивают, что лучше – три или пять сетов, я до сих пор всегда отвечаю, что три. Но, может, это помогает мне переработать соперника или ещё что.

В целом надеюсь, что смогу продолжать хорошо играть на «Шлемах», а на других турнирах играть лучше, чем в последнее время.

— Что будет ключевым в матче с Янником? И много ли будешь думать о матче в Австралии?

— Постараюсь больше думать о победе над ним на Уимблдоне, а не о Australian Open. С Янником у нас были тяжёлые матчи, если не считать парочки в Майами, например. В какой-то мере мы знаем свою игру, что мы будем стараться показать, а потом будет какой-то момент. Ну, знаете, ровно, брейкпойнт, может, постараться удивить его или нет. Что я буду делать, что он будет делать. Надеюсь, будет великолепный матч. Знаю, что, если хочу его обыграть, мне надо показать свой лучший теннис, что у меня несколько раз получалось. И будет отличный матч.