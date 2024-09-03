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US Open — 2024: модель Пейдж Лоренце заработала $ 3 млн на турнире — в 10 раз больше, чем её парень теннисист Томми Пол

Модель получила $ 3 млн на US Open. В 10 раз больше, чем её парень после вылета от Синнера
Михаил Георгиев
Модель получила $ 3 млн на US Open
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Пейдж Лоренце расстроена поражением Томми Пола, но зато пополнила свой счёт. Подруги Тейлора Фритца и Фрэнсиса Тиафо стараются не отставать.

Американец Томми Пол уступил итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 6:7, 1:6) в четвёртом круге US Open. Пол навязывал борьбу первой ракетке мира в двух стартовых сетах, но Синнер оказывался немного хладнокровнее на тай-брейках. После этого Томми надломился и провалил третью партию.

Тем не менее у Пола нет особых поводов для грусти. Он защитил рейтинговые очки за прошлогодний результат на US Open и даже поднимется с 14-го как минимум на 13-е место в рейтинге ATP по итогам турнира. Томми также получил $ 325 тыс. призовых за выход в четвёртый круг. Это само по себе солидно, но его девушка-модель Пейдж Лоренце смогла заработать на турнире примерно в 10 раз больше. Как ей это удалось?

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26-летняя Пейдж Лоренце – известная в США модель, блогер и инфлюенсер. В самой крупной соцсети у неё 704 тыс. подписчиков, а на платформе YouTube – 252 тыс. Не какие-то космические цифры, но вполне достаточные для популяризации тенниса среди новой аудитории.

Лоренце дала интервью Forbes перед матчем Пола с Синнером. Она поделилась своей коммерческой историей успеха. Пейдж заключила контракты с 15 различными брендами (Target, Dove, Wella и другие) на общую сумму $ 3 млн. Она активно рекламирует их на своей странице в соцсетях во время турнира. Кроме того, публикует ситуативную рекламу по цене $ 60 тыс. за пост, что в целом позволило ей заработать примерно в 10 раз больше Пола на протяжении турнира. Чемпион US Open получит чек на $ 3,6 млн. Пол не выиграл титул в Нью-Йорке, но он и его возлюбленная в сумме заработают сопоставимые деньги.

Пейдж Лоренце поддерживает Томми Пола на трибунах US Open

Пейдж Лоренце поддерживает Томми Пола на трибунах US Open

Фото: Из личного архива Пейдж Лоренце

В разгар матчей своего парня Лоренце часто попадает в объектив телекамер, что привлекает к девушке повышенное внимание. Главным образом она продвигает свой собственный бренд одежды Dairy Boy, но скрытая реклама других компаний тоже присутствует.

«У меня, наверное, столько же сделок с брендами во время US Open, сколько у Томми в целом. Я солгу, если скажу, что теннис не повлиял на мой доход с точки зрения спонсорских сделок. Этот вид спорта сделал мой контент более ценным. У меня было очень много поклонников до отношений с Томми, но я думаю, что именно близость к теннису действительно нравится брендам», — заявила Лоренце.

Пейдж утверждает, что только 15% её подписчиков являются фанатами тенниса. Они постепенно приходили к ней после начала романа с Томми в октябре 2022 года. Остальные 85% — аудитория, которой интересен мир моды и светской жизни. При этом они следят за US Open благодаря влиянию Лоренце, а часть из них в конечном счёте становится преданными фанатами этого вида спорта.

У тенниса есть своя сбитая аудитория, но для её заметного расширения нужно идти на нестандартные методы. Например, привлекать ярких девушек известных теннисистов. Та же Лоренце в этом плане преподносит себя лучше всего. «Мастерс» в Майами даже создал для Пейдж специальную официальную должность – с этого года он является руководителем «лайфстайл» отдела турнира.

Кроме того, Лоренце активно сотрудничала с летними крупными турнирами в Британии, в частности с «пятисотником» в Лондоне и Уимблдоном. Томми Пол в этом году выиграл титул в Лондоне. Пейдж вышла к нему на корт. Они вместе поднимали над головой кубок, обнимались и целовались. Многие обвинили Пейдж в излишней дерзости, но её это мало волновало.

Томми Пол и Пейдж Лоренце после титула на «пятисотнике» в Лондоне

Томми Пол и Пейдж Лоренце после титула на «пятисотнике» в Лондоне

Фото: Luke Walker/Getty Images

Лоренце – самая успешная девушка топ-теннисиста в плане коммерческого успеха вне корта. Ещё следует отметить Морган Риддл и Айан Брумфилд – подруг Тейлора Фритца и Фрэнсиса Тиафо соответственно. Они стали второстепенными героинями материала Forbes.

27-летняя Риддл – инфлюенсер и популярная блогерша, а её сверстница Брумфилд – бывшая профессиональная теннисистка, которая завершила карьеру в 2020 году (занимала максимум 680-е место в рейтинге WTA) и ушла в светскую жизнь.

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Морган и Айан не могут похвастаться популярностью на уровне Пейдж Лоренце и зарабатывают на US Open сотни тысяч долларов, а не миллионы. Но это тоже солидно – они вносят свой вклад в популяризацию тенниса и зарабатывают на этом. Хотя у девушек есть не только поклонники, но и группа хейтеров, которая критикует их деятельность.

«Я называю Открытый чемпионат США своим Met Gala, потому что каждый день там происходят какие-то значимые события. Это наше время, время девушек американских теннисистов», — заявила Брумфилд.

«Девушки теннисистов не получают того признания, которого заслуживают, с учётом того, насколько они могут помочь развитию спорта. Люди склонны смотреть на нас свысока, но я отвечаю им: «Именно мы популяризируем теннис». Так что проявите к нам немного уважения», — утверждает Риддл.

Морган Риддл и Айан Брумфилд — подруги Тейлора Фритца и Фрэнсиса Тиафо

Морган Риддл и Айан Брумфилд — подруги Тейлора Фритца и Фрэнсиса Тиафо

Фото: Из личного архива Тейлора Фритца и Айан Брумфилд

Томми Пол покинул US Open, но Фритц и Тиафо продолжают борьбу за титул. Тейлор и Фрэнсис вышли в четвертьфинал, где встретятся с Александром Зверевым и Григором Димитровым соответственно. Пройти дальше обоим будет непросто, но вполне возможно.

Фритц и Тиафо находятся в одной половине сетки, так, в случае их противостояния в полуфинале американец точно сыграет в матче за титул. Любители мужского тенниса в США ждут подобного момента уже почти пару десятилетий со времён Андре Агасси и Энди Роддика (играли в финале в 2005 и 2006-м). Хотя и четвертьфинал уже можно считать неплохим результатом для Фритца и Тиафо. А также для их девушек, которые помогают делать теннис ещё более популярным и при этом зарабатывают деньги.

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