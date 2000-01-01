Соболенко — лидер по количеству четвертьфиналов ТБШ с 2020 года

Арина Соболенко обыграла Элисе Мертенс (6:2, 6:4) и вышла в четвертьфинал US Open. Благодаря этому белоруска стала лидером по числу выходов в эту стадию на ТБШ с 2020 года!