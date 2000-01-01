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Соболенко — лидер по количеству четвертьфиналов ТБШ с 2020 года
Соболенко — лидер по количеству четвертьфиналов ТБШ с 2020 года
Арина Соболенко обыграла Элисе Мертенс (6:2, 6:4) и вышла в четвертьфинал US Open. Благодаря этому белоруска стала лидером по числу выходов в эту стадию на ТБШ с 2020 года!
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5-е место — Елена Рыбакина
5-е место — Елена Рыбакина
С 2020 года казахстанская теннисистка вышла в шесть четвертьфиналов ТБШ.
3-4-е место — Онс Жабер
3-4-е место — Онс Жабер
Теннисистка из Туниса сыграла в семи четвертьфиналах ТБШ за последние четыре года.
3-4-е место — Коко Гауфф
3-4-е место — Коко Гауфф
На счету американки тоже семь четвертьфиналов ТБШ с 2020 года.
2-е место — Ига Свёнтек
2-е место — Ига Свёнтек
Польская теннисистка вышла в восемь четвертьфиналов ТБШ за четыре года.
1-е место — Арина Соболенко
1-е место — Арина Соболенко
Белоруска — единственная, кто достиг отметки в 10 четвертьфиналов ТБШ с 2020 года.
Соболенко — лидер по количеству четвертьфиналов ТБШ с 2020 года
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