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Медведев стал соавтором исторического достижения
Медведев стал соавтором исторического достижения
Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеша (6:0, 6:1, 6:3) в 1/8 финала. Благодаря этому россиянин стал соавтором исторического достижения. Какого?
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«Баранки»
«Баранки»
Сразу два теннисиста в 1/8 финала ТБШ забрали первый сет с «баранкой». Параллельно Медведеву это удалось Алексу де Минору в игре с Джорданом Томпсоном (6:0, 3:6, 6:3, 7:5).
Первопроходцы
Первопроходцы
Последний раз такое случалось в 1968 году. Тогда на «Ролан Гаррос» первый сет со счётом 6:0 в 1/8 финала забрали Род Лэйвер и Клифф Ричи.
Медведев стал соавтором исторического достижения на US Open
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