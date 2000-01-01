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Свёнтек превзошла достижение Шараповой
Свёнтек превзошла достижение Шараповой
Ига Cвёнтек обыграла Людмилу Самсонову в 1/8 финала US Open — 6:4, 6:1. Благодаря этому польская теннисистка побила достижение Марии Шараповой.
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Результат Шараповой
Результат Шараповой
Матч с Самсоновой стал для Cвёнтек 100-м на ТБШ и 83-м выигранным. По этому показателю Ига обошла Марию Шарапову, которая одержала победы в 82 из первых 100 матчей ТБШ.
Рекордсменка
Рекордсменка
Тем не менее результат польской теннисистки — не рекорд. Выше неё располагаются Винус Уильямс (85 побед), Серена Уильямс (86), Мартина Хингис (87), Штеффи Граф (87), Крис Эверт (90) и Моника Селеш (93).
Свёнтек превзошла достижение Шараповой
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