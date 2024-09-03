В компанию к Кафельникову и Сафину: Шарапова на пути в Международный зал теннисной славы

Мария Шарапова — единственный представитель российского тенниса, на чьём счету есть карьерный «Шлем». Прославленная теннисистка пять раз выигрывала турниры «Большого шлема». Столько титулов на мэйджорах нет ни у кого из наших. Членами Международного зала теннисной славы (ITHF) являются лишь двое россиян, а именно Евгений Кафельников и Марат Сафин, двукратные чемпионы ТБШ. А Шараповой в ITHF нет. Несправедливость? Определённо. И пора её исправлять!

Мария Шарапова — чемпионка Уимблдона-2024 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Какие достижения у Шараповой?

Кроме Шараповой, которая может войти в ITHF в 2025 году, членами Зала славы могут стать американцы Боб и Майк Брайаны и канадец Даниэль Нестор. Однако нас больше всего интересует Мария. Она может стать первой теннисисткой после Кончиты Мартинес в 2020-м, ставшей членом организации.

Шарапова, бывшая первая ракетка мира, провела 408 недель в первой пятёрке мирового рейтинга. Свои главные титулы она завоевала на Уимблдоне-2004, US Open — 2006, Australian Open — 2008, «Ролан Гаррос» — 2012 и 2014, а также выиграла Итоговый чемпионат WTA в 2004 году. Всего на счету Шараповой 36 титулов в одиночном разряде на уровне WTA. На Олимпиаде-2012 в Лондоне российская теннисистка завоевала серебро, уступив в финале Серене Уильямс.

Как проголосовать за Марию?

В ближайший месяц специальная комиссия, состоящая из журналистов, историков и членов Зала славы, проголосует за кандидатов. Ограничений по голосованию нет — в том смысле, что можно не поддержать никого, а можно проголосовать за всех. Учитываться будут достижения номинанта на корте и образ за его пределами. Кроме того, в голосовании примут участие и болельщики — на специальной странице (https://vote.tennisfame.com/).

Чтобы попасть в Зал славы, номинант должен получить суммарно не менее 75% голосов от комиссии плюс бонус от болельщиков. Эти бонусы получат все, поскольку за первое место в голосовании болельщиков предусмотрен бонус в 3%, за второе — в 2%, за третье — в 1%. (Боб и Майк Брайаны идут как один номинант, которых, таким образом, получается три, а не четыре.) То есть если номинант получит 74% от комиссии и 2% от болельщиков, то станет членом ITHF.

Мария Шарапова в 2013 году Фото: Thomas Niedermueller/Getty Image

Результаты голосования объявят в октябре. А торжественная церемония введения новых членов в Зал славы пройдёт с 21 по 23 августа 2025 года в Ньюпорте (США), где расположена штаб-квартира организации.

Кто из россиян входит в Зал славы

Сейчас членами ITHF, существующего в актуальном виде с 1954 года, являются 267 персон из 28 стран. Россиян среди них всего двое. Как упоминалось выше, это Кафельников и Сафин. Однако Марат вошёл в ITHF в 2016 году, а Евгений — на три года позже, несмотря на то что все свои главные трофеи завоевал раньше. Кафельникова не сразу выбрали в Зал славы — как видим, процедура голосования не является пустой формальностью.

Евгений Кафельников и Марат Сафин несут флаг России после победы в Кубке Дэвиса — 2002 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«На самом деле это окончательная точка в моей профессиональной спортивной карьере. Основные достижения? Безусловно, это две победы в турнирах «Большого шлема» во Франции и в Австралии. Также это Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, победа в Кубке Дэвиса сборной России в 2002 году. Ну и, конечно, самое главное — это быть первой ракеткой мира в 1999 году. Вот эти все пять достижений — я очень ими горжусь и не могу какое-то одно из них выделить больше других.

Теннис — это вся моя жизнь, это единственное, от чего я получал удовольствие, чему я был предан всю свою жизнь. Даже не знаю, в какой сфере деятельности я мог бы такие достижения повторить», — говорил Кафельников в интервью ТАСС в 2019 году.

Сафин, комментируя своё включение в Зал славы в 2016-м, удивлялся тогда, почему там до сих пор нет Кафельникова. «Думаю, он достиг больше, чем я. Считаю, что как игрок он лучше. Он был первым из тех, кто поднял уровень мастерства в теннисе в России», — говорил Марат в интервью ТАСС.