Марию Шарапову хотят включить в Зал славы, но есть несколько условий
Экс первая ракетка мира Мария Шарапова может войти в Зал славы ITHF в 2025 году. Ранее в списке лучших удавалось найти себя лишь двум российским теннисистам-мужчинам, у которых меньше побед на ТБШ, чем у Шараповой.
Заслуги россиянки. Почему достойна?
Имя Марии Шараповой на слуху даже у тех, кто далёк от тенниса, и всё не просто так! Она выиграла пять турниров «Большого шлема», завоевала 36 трофеев на уровне WTA, а в финале Олимпиады-2012 уступила Серене Уильямс.
Первая с 2020 года женщина-теннисистка
Если у Марии получится войти в Зал славы, то она будет первой с 2020 года женщиной-теннисисткой, попавшей туда. Однако для этого требуется выполнить несколько условий голосования, и все болельщики россиянки смогут ей в этом помочь. Читайте больше на «Чемпионате».
Марию Шарапову хотят включить в Зал славы, но есть несколько условий
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