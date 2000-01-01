Марию Шарапову хотят включить в Зал славы, но есть несколько условий

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова может войти в Зал славы ITHF в 2025 году. Ранее в списке лучших удавалось найти себя лишь двум российским теннисистам-мужчинам, у которых меньше побед на ТБШ, чем у Шараповой.