Публика Нью-Йорка пришла в восторг! Два американца уже пробились в полуфинал US Open

Во вторник, 3 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке стартовали матчи четвёртого круга в женском и мужском одиночных разрядах. На корте имени Артура Эша программу игрового дня открывали 29-я ракетка мира испанка Паула Бадоса и хозяйка кортов Эмма Наварро, занимающая 12-е место в рейтинге WTA.

Примечательно, что обе девушки являются уроженками Нью-Йорка. Паула родилась 15 ноября 1997 года в Нью-Йорке, США. Её родители — Мирея и Хосе — переехали в Испанию, когда Бадоса была младенцем. А вот Эмма является истинной уроженкой «Весёлого города». Ещё одно сходство у девушек состоит в том, что в нынешнем сезоне они совершили больше всего камбэков в туре по ходу своих матчей. У Бадосы таких игр было девять, а вот у её сегодняшней противницы — 10.

На US Open — 2024 обе теннисистки успели провести по четыре встречи. Два стартовых противостояния для Паулы сложились простыми. Она переиграла швейцарку Викторию Голубич (6:0, 6:3) и американку Тэйлор Таунсенд (6:3. 7:5). Но уже в третьем круге экс вторая ракетка мира в одиночном разряде лишь на решающем тай-брейке одолела 122-ю ракетку мира Елену-Габриэлу Русе из Румынии — 4:6, 6:1, 7:6 (10:8). В решающей партии испанке даже пришлось отыгрывать матчбол. В 1/8 финала Открытого чемпионата США Бадоса отдала лишь три гейма китаянке Ван Яфань — 6:1, 6:2.

Эмма, как и Паула, не отдала оппоненткам ни партии в своих двух первых поединках, обыграв с одинаковым счётом 6:1, 6:1 россиянку Анну Блинкову и голландку Аранчу Рус соответственно. В 1/16 финала американка в трёхсетовике оказалась сильнее украинки Марты Костюк (6:4, 4:6, 6:3). А в четвёртом круге Наварро выбила из сетки действующую чемпионку соревнований Коко Гауфф — 6:3, 4:6, 6:3.

Примечательно, что девушки встречались между собой лишь однажды. Это случилось во втором круге «тысячника» в Риме. Тогда Бадоса за два часа одержала волевую победу над противницей со счётом 1:6, 6:4, 6:2.

В первой партии новой очной битвы Эмма выглядела намного раскованнее, чем Паула. Уже в первом розыгрыше 12-й номер рейтинга WTA исполнила эффектный укороченный и заработала виннерс. При счёте 15:30 испанка помогла хозяйке кортов, допустив две двойные ошибки — 0:1 в пользу Наварро.

Бывшая вторая ракетка мира явно не чувствовала уверенность в своих ударах. По языку тела было видно, что Бадосу что-то беспокоило. Это, естественно, не могло не отразиться на табло. К счёту 1:3, 0:15 она допустила девять (!) невынужденных ошибок. Ключевым моментом сета оказался его седьмой гейм. Паула заработала в нём два брейк-пойнта, однако не воспользовалась своими двумя шансами — 2:5 в пользу Наварро. Затем Эмма реализовала свой третий сетбол и забрала партию со счётом 6:2 за 30 минут. В этом сете испанку прежде всего подвели невынужденные ошибки, которых у неё накопилось 16 против пяти у оппонентки. Американка, в свою очередь, была более надёжна и стабильна, чем Паула.

Однако уже со старта следующей партии у Наварро резко подсело внимание, а на корте поменялось всё на 360 градусов. Изменился и рисунок матча в этом сете. Эмма стала допускать ошибки, а вот Бадоса, наоборот, варьировала игру, используя то короткий, то средний, то длинный мяч в своих ударах. Не успела хозяйка кортов оглянуться, как счёт на табло был 5:1 в пользу её соперницы. Но именно после шестого гейма начался невероятный камбэк американской теннисистки. Уже при счёте 2:5 она задвигалась лучше и снова стала действовать надёжно. После этого она выиграла сразу пять (!) геймов подряд, сделав своеобразный камбэк внутри партии — 6:2, 7:5. В 12-м гейме на Паулу было больно смотреть. Спортсменка еле сдерживала слёзы, постоянно обращаясь к своей команде. Стоит отдать должное Наварро, которая закончила матч так же, как и начинала, а именно фантастическим укороченным.

«При счёте 2:5 у меня появилась мысль, что матч может закончиться в двух сетах… Я всегда говорю, что не могу видеть будущее, но сегодня, возможно, немного могла (улыбается)», — заявила Эмма в интервью после матча.

Таким образом, Наварро пробилась в свой дебютный полуфинал на мэйджорах и далее сразится с победительницей встречи между китаянкой Чжэн Циньвэнь и Ариной Соболенко. Американка также одержала 30-ю победу в сезоне, выйдя в единоличные лидеры по этому показателю в женском туре к текущему моменту.

Следом на корт имени Артура Эша вышли два представителя ATP-тура — 12-й сеяный Тейлор Фритц из США и немец Александр Зверев (4). Счёт личных встреч — 5-4 в пользу представителя Германии (2-3 на харде). При этом Александр не побеждал Тейлора на быстрых покрытиях с ATP Cup — 2022. После этого Фритц выиграл на United Cup — 2023 и Уимблдоне-2024, а немец взял верх только на грунте, в Риме-2024.

На домашнем ТБШ 12-я ракетка мира последовательно обыграл Камило Уго Карабельи, Маттео Берреттини, Франсиско Комесанью и Каспера Рууда. Добавим, что лишь в противостоянии с норвежцем Тейлор потерял сет, отдав норвежцу стартовую партию. Зверев на пути к четвертьфиналу на последнем «Шлеме» в сезоне одолел Максимилиана Мартерера (6:2, 6:7 (5:7), 6:2, 6:2), Александра Мюллера (6:4, 7:6 (7:5), 6:1), Томаса Мартина Этчеверри (5:7, 7:5, 6:1, 6:3) и Брэндона Накашиму (3:6, 6:1, 6:2, 6:2).

Стартовый сет нового очного сражения между Тейлором и Александром выдался очень упорным и равным. Спортсмены брали много геймов на подаче. От неё и зависело, как именно будут складываться геймы. Фритц, пожалуй, брал их чуть легче, а при 6:5 заработал тройной сетбол. Но американец реализовать его не сумел, как и свой шанс в четвёртом гейме. Тогда хозяин кортов пытался обвести олимпийского чемпиона Токио в одиночном разряде слева по линии, но попал в сетку. И всё же на тай-брейке Тейлор действовал намного лучше немца. Фритц заслуженно оставил первую партию за собой — 7:6 (7:2).

Характер второго сета не изменился. Он был таким же равным с акцентом на свои подачи. При счёте 2:1, 15:15 в пользу Зверева теннисисты выдали удивительный розыгрыш, который состоял из 24 ударов. Американец вышел к сетке, сыграл с лёта, а Александр добежал и обвёл справа по линии, попав в самую девятку!

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Далее игроки брали свои подачи, а определяющий момент партии случился в восьмом гейме. Лишь по прошествии 20 сыгранных геймов один из теннисистов оформил брейк. Его сделал именно четвёртый номер рейтинга ATP и подал на партию — 6:3.

Александр Зверев Фото: Julian Finney/Getty Images

Третий сет был самым интересным и упорным из всех. И это несмотря на то, что в этой партии не было тай-брейка, в отличие от первого сета. В нём мы увидели очень много долгих и упорных геймов, больше количество длинных ралли. Отметим, что обоим игрокам уже не так помогала подача. Тейлор упустил брейк в начале партии, однако прибавил в концовке и классно сыграл на приёме в 10-м гейме. Фритцу понадобилось 5 (!) сетболов, чтобы стать победителем этой партии.

Тейлор Фритц Фото: Luke Hales/Getty Images

Четвёртый сет снова выдался равным. Теннисисты не позволяли друг другу ничего сделать на приёме, за исключением одного лишь гейма. При счёте 3:2 в свою пользу 12-й сеяный имел два брейк-пойнта, однако взять чужую подачу американцу так и не удалось. Зверев спасся в труднейшей ситуации и сравнял цифры на табло — 3:3. Судьба партии решалась на тай-брейке, где лучше снова был Тейлор, первым сделавший мини-брейк. Это и помогло ему завладеть преимуществом. В итоге местный любимец смог довести начатое до конца, добившись второй победы на ТБШ над Александром в этом году — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) за 3 часа 26 минут. Фритц впервые в карьере пробился в полуфинал на мэйджоре. И случилось это на глазах нью-йоркской публики, которая стоя аплодировала Тейлору. Красивая история продолжается! Далее он сыграет либо с Фрэнсисом Тиафо, либо с Григором Димитровым.

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».