Соболенко в шаге от финала US Open: Арина на глазах у Федерера разгромила чемпионку ОИ

В ночь с 3 на 4 сентября мск на Открытом чемпионате США прошли первые четвертьфинальные матчи. В обоих одиночных разрядах на корт выходили теннисисты и теннисистки, попавшие в нижние половины сетки. Двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко, посеянная под вторым номером, играла с олимпийской чемпионкой Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь (7).

Соболенко в четырёх матчах, предшествовавших встрече 1/4 финала, лишь в одном поединке испытывала проблемы. В игре третьего круга с Екатериной Александровой белоруске пришлось отыгрываться по партиям — 2:6, 6:1, 6:2. Чжэн Циньвэнь, наоборот, в трёх случаях из четырёх проводила трёхсетовые поединки, в том числе во втором круге с Эрикой Андреевой — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2. А в четвёртом раунде состоялся ремейк олимпийского финала, и Чжэн Циньвэнь снова победила Донну Векич — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

Ранее Соболенко и Чжэн Циньвэнь дважды играли друг с другом. Обе встречи остались за Ариной. Она выиграла 6:1, 6:4 в четвертьфинале US Open 2023 года и 6:3, 6:2 в финале Australian Open — 2024. «Мне очень нравится играть с ней, и я с нетерпением жду нашего матча. Я знаю, что она одна из лучших теннисисток на хардовых кортах. И я надеялась на этот момент», — приводит слова Чжэн Циньвэнь, сказанные перед матчем, Tennis.com.

Первый сет Соболенко выиграла со счётом 6:1, однако счёт в данном случае не совсем отражает то, что происходило на корте. В первых трёх геймах Чжэн Циньвэнь почти на равных сражалась с соперницей, однако в ключевых розыгрышах белоруска была лучше. Во втором гейме она сделала брейк, а в третьем ушла с брейк-пойнта — в том розыгрыше трос сыграл за Арину. В шестом гейме Соболенко оформила второй брейк, после чего с третьего сетбола подала на партию.

Во второй партии преимущество Соболенко было уже более ощутимым. На своей подаче она давала минимум шансов сопернице — о брейк-пойнтах речи не было. Как и в первом сете, Арина дважды добилась брейка, в первом гейме и в пятом. В восьмом гейме белоруска со второго матчбола закрыла игру — 6:1, 6:2 за 1 час 14 минут.

Так Соболенко в четвёртый раз подряд вышла в полуфинал US Open. В 2021 и 2022 годах она останавливалась на этой стадии, а в 2023-м дошла до финала. «Быстрый темп матча? Это работает против кого-то вроде неё [Чжэн Циньвэнь]. Она надёжный и агрессивный игрок. С ней всегда тяжело бороться.

Быстрый старт в начале матча был действительно полезен и вселил в меня такую веру, что я смогу действительно хорошо выступить в этом матче и одержать эту победу. Чжэн играет в такой невероятный теннис. Мне было очень тяжело с ней играть», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.

На матче Соболенко и Чжэн Циньвэнь присутствовал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. «Да, я видела, я видела его на большом экране. Я почти уверена, что он пришёл посмотреть на Тиафо и Димитрова, но всё равно я подумала: так, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось, я должна показать свои навыки (смеётся). Да, это был приятный момент. Приятно видеть его рядом», — добавила Арина.

А Чжэн Циньвэнь объяснила поражение тем, что поздно закончила свой матч 1/8 финала. «Конечно, это сильно влияет. Особенно я не могла уснуть после того, как закончила матч в 2:30 ночи. Это повлияло, потому что вчера я не смогла потренироваться… Вчера я чувствовала себя ужасно. Я не могла проснуться. Я хотела поиграть в теннис, но чувствовала, что не смогу этого сделать. Но, конечно, я учитываю, что есть и другие игроки, которые финишируют очень поздно.

Я не могу ни на что жаловаться, потому что иногда расписание такое. Во сколько легла спать? Хороший вопрос. Я думаю, что около 4:30, вероятно, около 5:00 утра», — цитирует китаянку пресс-служба US Open.

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А в мужской сетке Григор Димитров (9) противостоял любимцу местной публики Фрэнсису Тиафо (20). Димитров в четвёртом круге в драматичнейшем матче дожал Андрея Рублёва — 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3. А Тиафо остановил Алексея Попырина, который до этого выбил самого Новака Джоковича, — 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

В личных встречах перевес был на стороне Димитрова: 3-1. В последнем матче, состоявшемся на Уимблдоне-2023, болгарин уверенно победил — 6:2, 6:3, 6:2. Сегодня Тиафо взял реванш. В первом сете американец ни разу не дал оппоненту выйти на брейк-пойнты. В пятом гейме он взял чужую подачу, а в девятом принял на партию с четвёртого сетбола — 6:3.

Во втором сете Тиафо вёл 4:1 с брейком, однако Димитров в седьмом гейме вернул брейк, после чего, отыграв брейк-пойнт, сравнял счёт — 4:4. В пятом гейме Фрэнсис ушёл с брейк-пойнта, и в итоге пришлось играть тай-брейк, где Григор оказался чуть точнее — 7:6 (7:5).

Третья партия стала копией первого сета: ни одного брейк-пойнта у Димитрова и брейки Тиафо в пятом и в девятом геймах. А в четвёртом сете болгарин при счёте 4:1 в пользу соперника снялся из-за повреждения — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ) в пользу Фрэнсиса за 3 часа 1 минуту.

Таким образом, Соболенко в полуфинале сыграет с Эммой Наварро, а Тиафо — с Тейлором Фритцем. Наварро в своём четвертьфинале победила Паулу Бадосу, а Фритц — Александра Зверева.

В среду, 4 сентября, на US Open состоятся заключительные четвертьфиналы. Самая ожидаемая встреча дня — матч победителя US Open 2021 года Даниила Медведева и чемпиона Australian Open — 2024 Янника Синнера.

Матч Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) состоится в ночь с 4 на 5 сентября и начнётся не ранее 3:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».