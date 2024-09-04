«Скрытый финал и дорога к победе». Медведев и Синнер проведут первую битву на US Open

В мужской сетке на US Open в восьмёрку лучших игроков пробрались россиянин Даниил Медведев (5) и итальянец Янник Синнер (1). Они составили одну из огненных четвертьфинальных пар и теперь готовятся сразиться на пути к титулу американского мэйджора.

Янник и Даниил – принципиальные соперники. Только в этом году они играли друг с другом трижды – в финале, полуфинале и четвертьфинале крупных турниров. У итальянца и россиянина занимательная история личных встреч.

История встреч Медведева и Синнера — 7–5

Турнир, стадия, покрытие Счёт 1. ATP-250, Марсель-2020, второй круг, хард 1:6, 6:1, 6:2 – Медведев 2. ATP-250, Марсель-2021, четвертьфинал, хард 6:2, 6:4 – Медведев 3. Итоговый-2021, групповой этап, хард 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) – Медведев 4. ATP-500, Вена-2022, четвертьфинал, хард 6:4, 6:2 – Медведев 5. ATP-500, Роттердам-2023, финал, хард 5:7, 6:2, 6:2 – Медведев 6. ATP-1000, Майами-2023, финал, хард 7:5, 6:3 – Медведев 7. ATP-500, Пекин-2023, финал, хард 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) – Синнер 8. ATP-500, Вена-2023, финал, хард 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 – Синнер 9. Итоговый-2023, полуфинал, хард 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 – Синнер 10. Australian Open – 2024, финал, хард 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 – Синнер 11. ATP-1000, Майами-2024, полуфинал, хард 6:1, 6:2 – Синнер 12. Уимблдон-2024, четвертьфинал, трава 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 – Медведев

Первая встреча теннисистов состоялась в феврале 2020 года, когда 18-летний Синнер ещё только-только входил в топ-80, а 24-летний Медведев уже располагался в первой пятёрке и на том самом турнире в Марселе играл под первым номером посева. Даниил здорово чувствовал себя в противостояниях с итальянцем, вёл с комфортным счётом 6-0, но ровно до того момента, пока Янник не совершил прорыв и не начал побеждать россиянина со старта сезона-2023.

US Open станет третьим турниром в этом году, на котором встретятся Медведев и Синнер. Сначала они сразились за титул в Австралии – в том драматичном поединке россиянин вёл 2:0 по сетам, но победа ускользнула у него из рук.

На Уимблдоне теннисисты попались друг другу чуть раньше – в четвертьфинале – и Даниил в Лондоне взял реванш за обидное поражение в Мельбурне. На той же стадии Медведеву и Синнеру пришлось столкнуться в Нью-Йорке. Оба, судя по комментариям перед матчем, готовы к грядущей четвертьфинальной битве.

«Это будет тяжёлый матч. Будет много розыгрышей. Надеюсь, я буду готов физически… Это будет и физический, и психологический матч. Я победил в Австралии. Он победил на Уимблдоне… оба раза в пяти сетах. Надеюсь, это будет хорошая игра. Мы постараемся сделать всё возможное на корте», — сказал Синнер.

«Постараюсь больше думать о победе над ним на Уимблдоне, а не об Australian Open. С Янником у нас были тяжёлые матчи, если не считать парочки в Майами, например. В какой-то мере мы знаем свою игру, что мы будем стараться показать. Надеюсь, будет великолепный матч. Знаю, что, если хочу его обыграть, мне надо показать свой лучший теннис, что у меня несколько раз получалось», — сказал Медведев.

Теннисный мир замер в ожидании битвы итальянца и россиянина. Их предстоящую встречу даже называют скрытым финалом US Open.

«Это будет равный матч. Надежда есть, что Медведев более стабильный, его трудно пробить. Синнер хорошо разводит мячи, сильно играет в темпе. Но Даниил сейчас в неплохой форме, хорошо держит игру и контратакует. У них равные возможности, будет интересный матч. Думаю, может дойти до всех пяти сетов. Синнер более быстрый, будет иметь больше инициативы. Но Медведев несгибаемый, борется до конца. Матч Медведева и Синнера — скрытый финал и дорога к победе. Один из них будет победителем турнира», — сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с «Чемпионатом».

«Если посмотреть котировки на матч Синнера с Медведевым, фаворитом считается Янник. Но я не могу сказать, что уровень Медведева настолько низкий. Не совсем корректно, когда такое преимущество отдаётся Синнеру. Они в этом году сыграли финал Australian Open — Даня вёл 2:0 по сетам, однако потом у него просто закончился бензин. Был потрясающий четвертьфинал Уимблдона, где Медведев выиграл в пяти сетах.

У Даниила сейчас есть свежесть, он эмоционально хорошо подошёл к этому матчу. Есть все возможности показать хорошую игру в четвертьфинале US Open. Но для меня матч Синнера с Медведевым — это чистый полуфинал. Думаю, американская публика пойдёт на этот спектакль с большим удовольствием», — поделился чемпион семи турниров ATP Андрей Чесноков в беседе с «Чемпионатом».

Янник Синнер и Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Эксперты в один голос твердят – битва Даниила и Янника будет непростой для обоих теннисистов.

«Давайте сконцентрируемся на матче, который будет тяжёлым и для Даниила, и для Янника. Предыдущие поединки были затяжными. Явного фаворита не было, так что в этом четвертьфинале не будет тоже. У них есть шансы, всё будет зависеть от того, насколько цепко и хорошо будут играть. Медведев и Синнер в хорошей форме, играют без ошибок и показывают интересный теннис», — сказал бывший шестой номер парного рейтинга Андрей Ольховский в беседе с «Чемпионатом».

Синнер в грядущей встрече поборется за дебютный полуфинал US Open, Медведев же будет цепляться за защиту прошлогоднего финала, возможность выиграть в Нью-Йорке второй титул и продвинуться выше в рейтинге. Это будет их 13-я встреча в рамках противостояния, и впервые она произойдёт на Открытом чемпионате США.

Битва Янника и Даниила пройдёт в ночь с четверга на пятницу, 5 сентября. Начало – около 3:30 мск. За этим и другими матчами US Open следите на «Чемпионате».