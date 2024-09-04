«Он не хотел принимать допинг». Легенды тенниса защищают Синнера перед битвой с Медведевым

Итальянец Янник Синнер готовится к четвертьфинальному матчу US Open с россиянином Даниилом Медведевым. Оба теннисиста отлично играют на харде. Это противостояние многие эксперты и болельщики неспроста называют скрытым финалом.

Янник и Даниил вполне могли бы сойтись в решающем матче за титул, если бы жребий распределил их в разные половины сетки. Но этого не случилось, и теперь кто-то сойдёт с дистанции на довольно ранней стадии. Вполне возможно, победитель этого матча в конце недели поднимет над головой кубок в Нью-Йорке.

Синнер на US Open сталкивается с дополнительным давлением из-за допинг-скандала. Перед стартом турнира стало известно, что в организме Янника в марте дважды обнаружили запрещённое вещество клостебол. При этом итальянца не дисквалифицировали. Он продолжил участвовать в крупных турнирах и зарабатывал рейтинговые очки, в начале июня стал первой ракеткой мира. Не всем теннисистам это понравилось.

Действующие лидеры рейтинга ATP Новак Джокович, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев высказались о допинг-деле Синнера довольно сдержанно. Куда жёстче реагировали менее именитые игроки. Например, Люка Пуй, Денис Шаповалов, Ник Кирьос, Таллон Грикспор.

Примечательно, что многие признанные легенды тенниса долго никак не комментировали скандал, но за сутки с небольшим до матча Синнер – Медведев заявления внезапно сделали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, а ещё чуть раньше Андре Агасси. И все они носили оправдательный характер для Янника.

Первыми СМИ распространили слова 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и думаю, что он не хотел принимать допинг. Правосудие есть правосудие, нужно принимать его решение, нравится оно нам или нет. Я верю в органы, которые принимают решения, и они делают это на основе того, что считают правильным. Я верю, что отсутствие наказания – знак, что в произошедшем не было его вины. Не думаю, что его признали невиновным просто потому, что он первая ракетка мира. Каждый имеет право на своё мнение, моё – такое», — сказал Надаль в эфире программы El Hormiguero.

Рафаэль Надаль и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чуть позже появился комментарий 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера.

«Нам бы не хотелось видеть новости такого типа в нашем спорте вне зависимости от того, сделал ли что-то он или любой другой игрок. Это просто шум, которого не хотелось бы слышать. Я понимаю, что ситуация сложная. Для любого спортсмена и команды иметь такие проблемы, обвинения – это ночной кошмар. Мы каждый день заполняем эти формы, они всегда с тобой. Каждый день, когда просыпаешься, думаешь: «Кто-то за дверью пришёл меня проверить?» Так что это очень сложно.

Я понимаю разочарованные вопросы о том, поступили ли с ним так же, как и с остальными, или нет. Всё к этому и сводится. Думаю, мы все уверены, что Янник ничего не делал. Но непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100-процентной уверенности, в чём дело – вопрос, который ещё требует ответа. Но как есть, и нам нужно верить процессу и его участникам», — заявил Федерер в интервью известной американской телеведущей Саванне Гатри во время участия в программе Today на телеканале NBC News.

Надаль ещё не завершил карьеру, в то время как Федерер ушёл из тенниса пару лет назад. Но Рафу и Роджера объединяет тот факт, что они не являются слишком медийными персонами в последнее время. Оба считаные разы за год появляются на телевидении, особенно в одно и то же время. Да, в своих интервью они говорили не только о допинг-скандале, связанном с Синнером, но вопрос о Яннике словно был «обязательной программой».

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Фото: Julian Finney/Getty Images

Незадолго до Надаля и Федерера на телевидении появился ещё один легендарный теннисист – восьмикратный чемпион ТБШ Андре Агасси. Американец изначально тоже не комментировал дело Синнера по горячим следам, но сделал это в эфире телеканала Fox News уже после начала US Open.

«У Синнера обнаружили менее миллиардной доли грамма клостебола, такое количество не способно на что-то повлиять. Я не верю, что Янник рисковал и осознанно принимал допинг. Считаю, что это невозможно. Никто в здравом уме намеренно не станет это делать. Вы не будете намеренно вводить в свой организм миллиардную долю грамма чего-либо, если собираетесь пойти на хитрость в плане повышения производительности на корте. Я призываю тех, кто обеспокоен процессом, обратить внимание на систему наказаний за допинг, а не на Синнера. Ему дали возможность продолжать играть, несмотря на открытое дело. Так же должны поступать в отношении всех остальных теннисистов.

Некоторые игроки пропустили три теста — и их сразу отстранили. Считаю это неправильным. Что касается отсутствия подробностей по делу Синнера в течение полугода, то право на молчание всегда присутствует в любой надлежащей правовой процедуре, если только игрок добровольно не решит обо всём рассказать. И его способность играть, пока рассматривают апелляцию, это не правило, а закон. Мне не нравится, когда выходят новости о допинге. Не нравится, что кто-то через это проходит. Я уверен, что Янник пережил ужасное время. Надеюсь, его случай станет примером для решения проблемы, если проблема существует. Чем скорее мы это оставим в прошлом, тем лучше. Этот парень отлично играет, и я не думаю, что он мошенничает», — сказал Агасси.

Андре Агасси Фото: Noam Galai/Getty Images

Стоит отметить, что Агасси в своё время тоже фигурировал в допинг-скандале. А ещё их с Синнером объединяет факт сотрудничества с тренером Дарреном Кэхиллом. Правда, Андре употреблял вещества, которые не повышают производительность, а наоборот. В 1997 году американец ушёл в загул из-за ссоры с тогдашней возлюбленной Брук Шилдс. Он впервые за 11 лет не выиграл ни одного титула ATP, опустился на 141-е место в мировом рейтинге. А в конце сезона в его допинг-пробе обнаружили кристаллический метамфетамин.

Андре грозила дисквалификация на три месяца, но теннисные чиновники фактически «замяли» дело. Они приняли версию Агасси, что он употребил запрещённое вещество несознательно, случайно выпив его из стакана с содовой своего ассистента. Хотя уже после завершения карьеры в своей биографии «Откровенно» Андре признавался, что пустился во все тяжкие вполне осознанно и соответственно заслуживал дисквалификации.

Ситуация с Синнером не похожа на ситуацию с Агасси, поскольку речь идёт о веществе, повышающем эффективность спортсмена. И вообще, случай Янника во многом уникален, поскольку он избежал хоть сколько-нибудь продолжительной дисквалификации (если не считать таковой несколько дней в апреле во внесоревновательный период) или серьёзного наказания (снятие очков и лишение призовых за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе точно не из этого разряда).

Джон Макинрой Фото: Julian Finney/Getty Images

Об отсутствии единого подхода ко всем говорил семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой, который сразу после скандала, по сути, единственным из легенд тенниса не делал явных поблажек Синнеру.

«Я понимаю, что теннис проверяют на допинг чаще, чем любой другой вид спорта. Новость появилась только что, и сейчас она шокирует. Особенно то, что это произошло в марте, с тех пор прошло полгода, а мы об этом впервые узнали. Не знаю, как они разделяют то, что некоторые игроки говорят о непреднамеренности и их дисквалифицируют, в то время как других – нет. Симона Халеп сказала, что не знала об употреблении допинга, и её отстранили на 18 месяцев. Синнер сказал то же самое, а его не отстранили. С точки зрения игроков очевидно, что им хочется одинаковых решений. Этот парень – первая ракетка мира. Это очень неожиданные новости для нас», — сказал Макинрой.

В любом случае Синнер продолжает выходить на корт. Болельщики его освистывают, некоторые игроки критикуют, но Янника это пока не выбило из колеи. По крайней мере, до четвертьфинального матча с Медведевым на US Open, который во всех отношениях станет настоящей проверкой на прочность для итальянца.