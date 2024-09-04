«Ни на что не похоже, как Сальвадор Дали». Сервара — о Медведеве перед битвой с Синнером

После выхода в четвертьфинал US Open – 2024 Даниил Медведев сказал, что вопрос о том, как тренер повлиял на его уникальный стиль игры, лучше задать самому тренеру. Французское издание L’Équipe перед мегабитвой с Янником Синнером поговорило с Жилем Сервара, соавтором главных успехов в карьере российского теннисиста. Сервара высказался очень поэтично, сравнив Медведева с Сальвадором Дали.

«В первый день после нескольких минут тренировки я почувствовал, что Даниилу не нравится свой теннис, он ворчал. Надо было попробовать кое-что другое. Сказали себе, что начнём с базы, с его «ужасной игры» — это наше с ним кодовое название. Он стартовал с базы с медленной скоростью, возвращая мяч обратно так, чтобы он парил в воздухе. Он принимал его не снизу, а сбоку. Со стороны это выглядело не очень красиво, но изнутри для него это было нормально. Нам удалось создать плацдарм, от которого можно было идти дальше минута за минутой, удар за ударом.

Даже если вся остальная команда считала странным, что он недостаточно бьёт по мячу, я говорил им не переживать — Даниил знает, что делает. Надо было просто дать ему время проявить себя. Он умный, умеет играть в теннис, остальное должно было прийти по ходу дела, в нужное время. Я прекрасно его знаю, знаю, что он работает именно так и что правильно будет делать именно это. Ему надо было почувствовать себя хорошо. Он был доволен собой, а когда он доволен собой, мы получаем квинтэссенцию того, на что он способен.

Если сравнивать Даниила с художником, то мы ждём, что он проведёт прямую линию. Но Даниил так не делает. Он рисует изгибы. У нас создаётся впечатление, что это ни на что не похоже, что это что-то из Сальвадора Дали. Однако в итоге проявляется его работа, именно это и происходит на этом турнире. Со стороны хотелось бы, чтобы его игра была идеальной. Но это необязательно должно быть так, и это необязательно было бы эффективно».

«Русский художник против итальянского хирурга. Это будет захватывающая вывеска четвертьфинала US Open», — добавляет в конце L’Équipe. Как это будет – увидим в ночь на 5 сентября мск. Начало матча – в 3:30.