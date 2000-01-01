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«Какая легенда!» Федерер вернулся на US Open
«Какая легенда!» Федерер вернулся на US Open
Роджер Федерер вернулся на US Open. Правда, не как игрок, а как зритель. Легенда посетил матчи вечерней сессии в девятый день турнира. Как это было?
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Звезда вечера
Звезда вечера
Федерер был замечен на трибунах во время вечерней сессии. Роджер в элегантном чёрном костюме наслаждался матчами Арины Соболенко и Чжэн Циньвэнь, а также Фрэнсиса Тиафо и Григора Димитрова.
Идеальный вид
Идеальный вид
«В костюме он выглядит так же, как когда играл. Ни капли пота, футболки отлично отглажены, причёска идеальна. Чувак, что с тобой не так? Я постоянно его за это подкалываю. Но что за человек! Какая легенда!» — сказал Тиафо.
«Какая легенда!» Федерер вернулся на US Open
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