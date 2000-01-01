«Какая легенда!» Федерер вернулся на US Open

Идеальный вид

«В костюме он выглядит так же, как когда играл. Ни капли пота, футболки отлично отглажены, причёска идеальна. Чувак, что с тобой не так? Я постоянно его за это подкалываю. Но что за человек! Какая легенда!» — сказал Тиафо.