Соболенко повторила достижение Серены Уильямс
Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open — 6:1, 6:2. Благодаря этому белоруска повторила крутое достижение Серены Уильямс!
Стабильность
Арина Соболенко — вторая теннисистка, которая смогла выйти в полуфиналы US Open и Australian Open в двух сезонах подряд. Белоруска добиралась до этой стадии в 2023 и 2024 годах.
Легенда
Первой, кому удавалось подобное, была Серена Уильямс. Это достижение покорилось американке в 2015 и 2016 году.
Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс
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