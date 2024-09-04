Медведев бьётся с Синнером за место в 1/2 финала US Open! Также играет Свёнтек. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В среду, 4 сентября, завершится 1/4 финала. Будет сыграно четыре матча в одиночке – по два у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдет и Даниил Медведев (пятый номер посева), который сразится с Янником Синнером (1). Теннисисты уже играли 12 раз, и счёт личных встреч – 7-5 в пользу россиянина. Также интересной будет встреча Иги Свёнтек (1) из Польши с американкой Джессикой Пегулой (6). Все подробности игрового дня – в нашем лайве.
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В мужской сетке на US Open в восьмёрку лучших игроков пробрались россиянин Даниил Медведев (5) и итальянец Янник Синнер (1). Они составили одну из огненных четвертьфинальных пар и теперь готовятся сразиться на пути к титулу американского мэйджора.
Обо всех событиях ночной программы тенниса на US Open читайте в нашем обзоре. А интересных моментов было много. Например, выбыл из борьбы Александр Зверев.
Опрос: кто пройдёт в 1/2 финала US Open?
Самое время пройти наш опрос на злобу сегодняшнего дня.
О событиях во вчерашней вечерней программе игрового дня читайте в нашем обзоре. В полуфиналы пробились два американца.
Расписание среды
Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.
- 4 сентября 2024
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