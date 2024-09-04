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Медведев, Синнер, Пегула, Свёнтек, Мухова: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Медведев бьётся с Синнером за место в 1/2 финала US Open! Также играет Свёнтек. LIVE!
Даниил Сальников
US Open. LIVE!
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На последнем в сезоне «Шлеме» в среду завершатся четвертьфиналы. На кортах появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В среду, 4 сентября, завершится 1/4 финала. Будет сыграно четыре матча в одиночке – по два у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдет и Даниил Медведев (пятый номер посева), который сразится с Янником Синнером (1). Теннисисты уже играли 12 раз, и счёт личных встреч – 7-5 в пользу россиянина. Также интересной будет встреча Иги Свёнтек (1) из Польши с американкой Джессикой Пегулой (6). Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 20:30 МСК
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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Опрос: кто пройдёт в 1/2 финала US Open? Расписание среды
Live Даниил Сальников

В мужской сетке на US Open в восьмёрку лучших игроков пробрались россиянин Даниил Медведев (5) и итальянец Янник Синнер (1). Они составили одну из огненных четвертьфинальных пар и теперь готовятся сразиться на пути к титулу американского мэйджора.

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17:37 Даниил Сальников

Обо всех событиях ночной программы тенниса на US Open читайте в нашем обзоре. А интересных моментов было много. Например, выбыл из борьбы Александр Зверев.

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17:27 Даниил Сальников

Опрос: кто пройдёт в 1/2 финала US Open?

Самое время пройти наш опрос на злобу сегодняшнего дня.

17:17 Даниил Сальников

О событиях во вчерашней вечерней программе игрового дня читайте в нашем обзоре. В полуфиналы пробились два американца.

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17:05 Даниил Сальников

Расписание среды

Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.

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