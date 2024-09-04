На последнем в сезоне «Шлеме» в среду завершатся четвертьфиналы. На кортах появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

Медведев бьётся с Синнером за место в 1/2 финала US Open! Также играет Свёнтек. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В среду, 4 сентября, завершится 1/4 финала. Будет сыграно четыре матча в одиночке – по два у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Среди прочих на корты выйдет и Даниил Медведев (пятый номер посева), который сразится с Янником Синнером (1). Теннисисты уже играли 12 раз, и счёт личных встреч – 7-5 в пользу россиянина. Также интересной будет встреча Иги Свёнтек (1) из Польши с американкой Джессикой Пегулой (6). Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

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