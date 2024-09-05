Дрэйпер повторил рекорд Медведева. Его ждёт битва с Даниилом или Синнером за финал US Open

В среду, 4 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завершались четвертьфинальные матчи в женском и мужском одиночных разрядах. На корте имени Артура Эша программу игрового дня открывали 21-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя и Каролина Мухова, занимающая 52-е место в рейтинге WTA.

Бразильянка на старте соревнований одержала волевую победу над армянской теннисисткой Элиной Аванесян, ранее выступавшей за Россию, со счётом 4:6, 6:0, 6:2. Далее Беатрис разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо (6:2. 6:1). А вот в поединке третьего круга нынешнего розыгрыша турнира Хаддад-Майи с россиянкой Анной Калинской случился скандал.

Наша соотечественница уступила представительнице Бразилии в двух сетах (3:6, 1:6). По счёту может показаться, что Анна проиграла практически без шансов, но это не совсем так. В первом сете Калинская вырвалась вперёд 2:0. Она могла упрочить преимущество ещё больше и лидировать с двумя брейками, если бы не ошибочное решение судьи на вышке Мириам Блей при счёте 40:40.

В одном из эпизодов 15-я ракетка мира запросила видеоповтор во время матча с Беатрис после того, как ей показалось, что противница отбила мяч после двойного отскока. US Open — один из немногих турниров в теннисе, где спортсмен может запросить повтор не только аутов, но и прочих игровых моментов. На повторе момента с Хаддад-Майей видно, как она действительно отбила мяч с укороченного Калинской после двух отскоков. Однако судья на вышке Мириам Блей приняла решение не в пользу россиянки и засчитала очко её сопернице. Калинская некоторое время пыталась отстоять своё мнение, однако попытки были тщетными. Кроме того, её оппонентка проявила безразличие к данной ситуации и сразу пошла на заднюю линию.

Позже USTA выпустила заявление, в котором было сказано, что судья приняла неправильное решение в этой игре.

«После завершения проверки выяснилось, что в трансляции был показан дополнительный ракурс. Судья не видела эту запись перед вынесением решения», — отмечается в заявлении.

А в четвёртом круге Беатрис в напряжённом трёхсетовике сломила сопротивление экс первой ракетки мира Каролины Возняцки — 6:2, 3:6, 6:3 за 2 часа 39 минут. После выхода во второй в карьере четвертьфинал на мэйджоре Хаддад-Майя рассказала о своих смешанных чувствах.

«Правда в том, что сейчас мой разум немного не в себе, я только что получила известие, что мой физиотерапевт потерял сына. Для меня это трудный момент, но я всё ещё нахожу в себе силы радоваться своей победе. Единственная мысль, которая у меня сейчас есть, — бороться до конца и постараться отдать за него всё на площадке. Завтра будет новый день, и будет время подумать об оставшейся части турнира», — сказала Хаддад-Майя на пресс-конференции.

Соперница бразильянке досталась непростая. Это ровно тот случай, когда место в мировой классификации вообще ни о чём не говорит. Год назад Мухова была восьмой ракеткой мира. На всех «Шлемах» она доходила как минимум до четвертьфинала, а в 2023 году добралась до финала «Ролан Гаррос». Во втором круге нынешнего US Open чешка остановила четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку, в 1/16 финала — Анастасию Потапову из России (6:4, 6:2), а за выход в четвертьфинал одолела двукратную финалистку ТБШ Ясмин Паолини со счётом 6:4, 6:2. Ну а низкое место Каролины в рейтинге обусловлено травмой запястья, от которой спортсменка оправилась только недавно.

Свой второй подряд выход в четвертьфинал US Open Мухова прокомментировала так.

— В прошлом году вы дошли до полуфинала здесь, а после этого не играли 10 месяцев из-за травмы. Вы всегда верили, что вернётесь сюда и покажете свой лучший теннис?

— Честно говоря, тогда я и не думала, что произойдёт. Я бы сказала, что это была моя самая страшная и серьёзная травма. Люблю этот вид спорта, поэтому в голове думала: «Сделаю всё, что смогу, чтобы вернуться сюда и попробовать». Вот я здесь сегодня. Очень благодарна всем людям, которые мне помогли. Сейчас я очень счастливый ребёнок, — сказала Мухова в интервью на корте после матча.

Счёт личных встреч был 2:1 в пользу Каролины. Представительница Чехии закрыла соперницу на старте домашнего турнира в Остраве в 2022 году (6:4, 6:4). Также Мухова обыграла бразильянку в прошлом сезоне в первом круге Цинциннати — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.

Первые два гейма нового очного противостояния девушек выдались очень затяжными. Они продолжались около 20 минут. Именно этот отрезок, как оказалось, и предопределил победительницу первого сета. В стартовом гейме Беатрис не закрыла два брейк-пойнта, а уже в следующем именно 52-я ракетка мира с пятой попытки взяла чужую подачу — 2:0. Каролина на этом не остановилась и забрала ещё три гейма подряд — 5:0. Хаддад-Майя сумела избежать «баранки», но на большее её не хватило. Мухова забрала партию со счётом 6:1. Именно чешка была лучше своей соперницы во всех компонентах: в подаче, приёме, в завершении атак. Процент выигранных очков на первой подаче 28-летней уроженки Оломуца поражал — он был близок к 80% и в итоге составил 73%.

Каролина Мухова Фото: Robert Prange/Getty Images

Во втором сете силы подравнялись. В первых четырёх геймах теннисистки удерживали свои подачи — 2:2. Но при счёте 2:2 вновь вперёд вышла именно Каролина — 3:2. После этого она неожиданно вызвала физио на корт и даже вынуждена была покинуть его. Что именно беспокоило спортсменку, так и осталась загадкой. Вполне вероятно, Мухова испытывала проблемы с внутренней поверхностью бедра. После того как 52-я ракетка мира вернулась на корт, она не сумела найти игровой ритм и позволила Хаддад-Майе сравнять цифры на табло — 3:3. Однако уже следом Беатрис упустила свою подачу — 4:3 в пользу Каролины. Экс восьмая ракетка мира подтвердила брейк — 5:3. А дальше южноамериканка неожиданно для всех остановила игру и присела на свою скамейку, перед этим пообщавшись с судьёй на вышке шёпотом. К плачущей Хаддад-Майе экстренно подоспели физио и медики. Вероятно, её настигла паническая атака. Бразильянка сумела продолжить игру, взяла свою подачу, но в 10-м гейме второго сета 28-летняя Мухова довела начатое до конца, одолев 21-го номера рейтинга WTA со счётом 6:1, 6:4 за 1 час 25 минут. Таким образом, представительница Чехии второй год подряд пробилась в полуфинал US Open. Это уже четвёртый полуфинал для Каролины на ТБШ. За выход в титульный поединок в Нью-Йорке она поспорит с лучшей из пары Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Следом на корт имени Артура Эша вышли два представителя ATP-тура — 25-й сеяный Джек Дрэйпер из Великобритании и австралиец Алекс де Минор (10). Счёт личных встреч — 3:0 в пользу 25-летнего уроженца Сиднея. Алекс обыгрывал британца на Уимблдоне-2022, на «пятисотнике» в Токио-2023 и в Акапулько-2024.

На американском «Шлеме» Джек сначала на отказе прошёл китайца Чжан Чжичжэня — 6:3, 6:0, 4:0. Затем Дрэйпер не отдал ни одной партии в противостояниях с Факундо Диасом Акостой (6:4, 6:2, 6:2), Ботиком ван де Зандсхулпом (6:3, 6:4, 6:2) и Томашем Махачем (6:3, 6:1, 6:2). Де Минор, в свою очередь, на пути к четвертьфиналу на последнем ТБШ в сезоне справился с хозяином кортов Маркосом Гироном (6:3, 6:4, 5:7, 6:4), фином Отто Виртаненом (7:5, 6:1, 7:6 (7:3), британцем Даниэлем Эвансом (6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0) и соотечественником Джорданом Томпсоном (6:0, 3:6, 6:3, 7:5).

Стартовый сет нового очного сражения между Джеком и Алексом прошёл под диктовку 25-й ракетки мира. Он быстро повёл со счётом 2:0, после чего произошёл обмен брейков, в результате которого Дрэйпер сохранил преимущество — 3:1. Далее теннисисты сохраняли свои подачи. Представитель Великобритании, который действовал намного активнее соперника (по количеству виннерсов по итогам партии он превзошёл оппонента чуть более чем в два раза: 12 против 5), имел шансы закончить партию на приёме в восьмом гейме, но упустил сразу четыре подряд сетбола. Правда, уже в следующем гейме сумел оставить сет за собой — 6:3. Примечательно, что в первой партии Джек выиграл 13 из 14 мячей на первой подаче — 93%, но в то же время он впервые за турнир позволил брейкануть себя.

Джек Дрэйпер Фото: Jamie Squire/Getty Images

Дрэйпер продолжил поддавливать де Минора и в начале следующего сета. Как результат, 22-летний уроженец Саттона оформил ранний брейк — 2:1. Однако в перерыве между геймами Джеку оказали медпомощь, так как он потянул заднюю поверхность бедра. Его зафиксировали специальной повязкой. После медицинского тайм-аута британец спокойно подал под ноль — 3:1. В следующих двух геймах у обоих игроков были шансы на приёме, но подающие сумели выстоять в трудных ситуациях. Важный момент сета произошёл при счёте 4:3 в пользу Дрэйпера. Он имел сразу пять (!) подряд брейк-пойнтов, однако ни один из них конвертировать в свою пользу не смог. После этого 25-й номер рейтинга ATP стал много ошибаться, отправляя мячи в километровые ауты. Казалось, что Джек потерял ту степень азарта и ту степень риска, которой обладал на протяжении всей встречи. Это позволило Алексу вернуться в игру и взять ещё два гейма подряд — 4:5. И всё же в концовке партии проявил себя лучше именно представитель Великобритании, отлично сыграв на приёме в 10-м гейме и заставив де Минора в длинном обмене ударами допустить глупую ошибку с форхенда в сетку на втором брейк-пойнте — 6:5. Дрэйперу оставалось лишь подать на партию, что он и сделал — 7:5.

По такой игре представить суперкамбэк Алекса было практически невозможно. Должно было случиться что-то экстраординарное. И если в первых четырёх геймах третьего сета наблюдалось равенство (2:2), то далее австралиец проиграл сразу три гейма подряд. При счёте 3:2 в пользу противника у де Минора были последние шансы на то, чтобы вернуться в этот поединок, но двойной брейк-пойнт реализовать ему не удалось. А в восьмом гейме при подаче на матч Джек выполнил несколько эффектных ударов слева и завершил противостояние в свою пользу. 6:3, 7:5, 6:2 — именно с таким счётом 22-летний Дрэйпер уверенно обыграл Алекса де Минора. Далее британец сразится с победителем пары Янник Синнер — Даниил Медведев. Примечательно, что Джек стал первым теннисистом со времён Медведева в 2020 году, который пробился в полуфинал нью-йоркского ТБШ без потери сета. Дрэйпер выиграл уже 15 (!) партий подряд на этом турнире.

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».