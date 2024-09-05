Медведев вновь не справился с Синнером. На US Open будут новые чемпионы

В ночь с 4 на 5 сентября мск на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке закончились четвертьфинальные встречи. В последнем матче игрового дня принимал участие победитель US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под пятым номером. Ему противостоял чемпион Australian Open — 2024 первая ракетка мира Янник Синнер. В преддверии очной встречи Медведев и Синнер набрали хороший ход на турнире. И россиянин, и итальянец ограничились потерей одного сета. В 1/8 финала Даниил разгромил португальца Нуну Боржеша (6:0, 6:1, 6:3), а Янник сломил сопротивление крепкого американца Томми Пола, 14-го сеяного, — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

Противостояние Медведева и Синнера — одно из самых горячих (исключительно в спортивном смысле) в современном мужском теннисе. Перед новым сражением Даниил был впереди в личных встречах: 7-5. Он выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе с 2:0 по сетам в финале Australian Open — 2024, а в последнем матче взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Что сказали теннисисты перед матчем

Медведев заявил, что будет думать, как побеждал Синнера, а не как проигрывал ему. «Постараюсь больше думать о победе над ним на Уимблдоне, а не об Australian Open. С Янником у нас были тяжёлые матчи, если не считать парочки в Майами, например. В какой-то мере мы знаем свою игру, что мы будем стараться показать. А потом будет какой-то момент… Ну, знаете, «ровно», брейк-пойнт — может, постараться удивить его.

Надеюсь, будет великолепный матч. Знаю, что, если хочу его обыграть, мне надо показать свой лучший теннис, что у меня несколько раз получалось», — сказал он на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Синнер заверил, что не ждёт легкого матча. «Будет тяжёлый матч, много розыгрышей. Надеюсь, я буду готов физически…

Я победил в Австралии. Он победил на Уимблдоне… Оба раза в пяти сетах. Надеюсь, это будет хорошая игра. Мы постараемся сделать всё возможное на корте. Надеюсь, вам понравится. А там посмотрим, что из этого получится», — сказал Янник на корте после победы в 1/8 финала.

Что говорили эксперты

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что букмекеры, считавшие фаворитом Синнера, неправы. «Если посмотреть котировки на матч Синнера с Медведевым, фаворитом считается Янник. Но я не могу сказать, что уровень Медведева настолько слабый. Не совсем корректно, когда такое преимущество отдаётся Синнеру. Они в этом году сыграли финал Australian Open — Даня вёл 2:0 по сетам, но потом у него просто закончился бензин. Был потрясающий четвертьфинал Уимблдона, где Медведев выиграл в пяти сетах.

У Даниила сейчас есть свежесть, он эмоционально хорошо подошёл к этому матчу. Есть все возможности показать хорошую игру в четвертьфинале US Open. Но для меня матч Синнера с Медведевым — это чистый полуфинал. Думаю, американская публика пойдёт на этот спектакль с большим удовольствием», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук предположил, что победитель матча Синнер — Медведев выиграет US Open. «Это будет равный матч. Надежда есть, что Медведев более стабильный, его трудно пробить. Синнер хорошо разводит мячи, сильно играет в темпе. Но Даниил сейчас в неплохой форме, хорошо держит игру и контратакует. У них равные возможности, будет интересный матч. Думаю, может дойти до всех пяти сетов. Синнер более быстрый, будет иметь больше инициативы. Но Медведев несгибаемый, борется до конца.

Матч Медведева и Синнера — скрытый финал и дорога к победе. Один из них будет победителем турнира», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала совет Медведеву. «Дане не очень повезло с раскладом сетки в связи с тем, что он попал на первого сеяного. Но Медведеву в этом матче нужно перехватывать инициативу и почаще идти с короткого мяча вперёд, чтобы иногда удивлять Синнера таким решением. Его надо подёргать, чтобы Синнер подвигался и побегал», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

А чемпион Итогового турнира ATP 2009 года Николай Давыденко сказал, что у Синнера больше шансов на победу. «Медведев стоит очень далеко. Синнер всегда в корте, где-то по линиям [бьёт], где-то к сетке выходит, пытается давить. Медведев закопается где-то далеко и оттуда играет стабильно, что, конечно, классно.

У Янника шансов больше – я даже не про первый номер, последние победы. По игре он немного превосходит», — сказал Давыденко в эфире Betboom Tennis.

В начале игры у Медведева были большие проблемы с подачей. Россиянин уже в первом гейме допустил две двойные ошибки. Правда, отыграть брейк-пойнт это ему не помешало. А вот в третьем гейме, который также начался с двойной от Даниила, Медведев неудачно действовал в обменах и, взяв лишь одно очко, позволил Синнеру сделать брейк. После этого Янник уверенно подтвердил его — 3:1.

Медведев имел отличную возможность вернуть брейк. Даниил взял пятый гейм, а в шестом после двойной ошибки от Синнера вышел на двойной брейк-пойнт. Однако упустил его из-за собственных неточностей, и счёт вместо 3:3 стал 4:2 в пользу итальянца. Россиянин поменял ракетку — и вновь отдал свою подачу, на сей раз под ноль. Янник же, подавая на сет при 5:2, заработал тройной сетбол и с третьей попытки реализовал его, после того как Даниил в обмене пробил в сетку, — 6:2 за 35 минут.

Стоит отметить, что в первой партии оба игрока показали процент попадания первой подачи ниже 50%. Но если Синнер, много и успешно ходивший к сетке (10 из 12), взял 10 из 11 розыгрышей на первой подаче (91%), то Медведев — только семь из 11 (64%). Кроме того, россиянин собрал целых 15 невынужденных ошибок, а итальянец — всего шесть.

Во втором сете Медведеву также пришлось отыгрывать брейк-пойнт уже в первом гейме. А во втором гейме россиянин наконец-то взял подачу соперника. На втором брейк-пойнте теннисисты устроили зрелищный обмен, в концовке которого Даниил прострелил слева по линии навылет в самый угол корта. Похоже, он и сам не сразу поверил, что попал.

Третий гейм стал копией первого: 30-0 на подаче Медведева, затем брейк-пойнт, который россиянин отыграл. Поведя 3:0 с брейком, Даниил не стал останавливаться на достигнутом — и ещё раз забрал подачу оппонента. Более того, он и в пятом гейме позволил Синнеру заработать брейк-пойнт, но Янник, как и до этого, своим шансом не воспользовался. Медведев закончил этот гейм двумя эйсами. Вот так и вышло, что все эти пять геймов проходили в борьбе, однако все ключевые розыгрыши выиграл Даниил.

После 5:0 соперники взяли каждый по одному гейму — 6:1 в пользу Медведева за 40 минут. По виннерсам россиянин более чем втрое превзошёл итальянца: 13 против четырёх.

Третью партию Медведев, увы, провалил, взяв лишь один гейм из семи. Синнер на своей подаче проиграл всего три очка за четыре гейма. На приёме итальянец, здорово ходивший к сетке (9 из 9!), дважды дожимал россиянина. Янник был невероятно близок к «баранке», однако Даниил смог избежать её, отыграв тройной сетбол при счёте 5:0, 40-0 в пользу Синнера. Но в седьмом гейме Янник подал на сет — 6:1 за 31 минуту. У Медведева в этой партии оказалось всего лишь три активно выигранных очка при 14 невынужденных ошибках, а у Синнера — восемь виннерсов и пять невынужденных.

Перед четвёртым сетом Медведев ненадолго ушёл в подтрибунные помещения. Пауза немного помогла россиянину. Он довольно уверенно забирал свои геймы, а в шестом гейме добрался до брейк-пойнтов, но не использовал оба шанса. Особенно обидно было во втором случае, когда Даниил успел к укороченному, после чего сыграл с лёта у сетки, но не попал в корт. Ну а в седьмом гейме тройной брейк-пойнт был уже у Синнера. Два из них он не использовал, а на третьем Медведев сорвал удар в обмене, и итальянец повёл 4:3 с брейком.

Оказавшись в двух геймах от победы в матче, Синнер явно намеревался как можно быстрее закончить дело. У Медведева, понятно, были другие планы, но он ошибался, раз за разом пробивая в сетку в розыгрышах и лишая тем самым себя шансов на камбэк. В девятом гейме у итальянца был матчбол на приёме, однако россиянин собранно провёл тот розыгрыш, своевременно выйдя к сетке. Тем не менее в 10-м гейме Синнер подавал на матч. Тут уже он не оставил шансов сопернику — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 за 2 часа 41 минуту.

Таким образом, Синнер в полуфинале сыграет с Джеком Дрэйпером (Великобритания, 25). А другую полуфинальную пару составят Тейлор Фритц (США, 12) и Фрэнсис Тиафо (США, 20). На турнире будет новый чемпион; более того, Дрэйпер, Фритц и Тиафо даже в финалах ТБШ не играли.

В женской сетке в заключительном четвертьфинале играли пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек (1) и американка Джессика Пегула (6). В личных встречах Свёнтек вела со счётом 6-3, при том что в 2023 году теннисистки дважды обменялись победами. В этот раз Пегула смогла преподнести сенсацию, чем весьма порадовала болевшую за неё публику.

Пегула сразу же принялась извлекать выгоду из ошибок Свёнтек, которых сегодня было непривычно много (41 невынужденная за весь матч). Джессика выиграла первые четыре гейма, причём в двух своих геймах у неё было 0-30. Но даже в этих случаях у польки не было брейк-пойнтов, а на приёме Пегула действовала точнее соперницы. Сделав два брейка, американка затем сосредоточилась на удержании своей подачи и в восьмом гейме с первой попытки подала на сет — 6:2 за 37 минут.

Во второй партии Пегула в третьем гейме взяла подачу Свёнтек, однако польке удался обратный брейк — 2:2. В долгом седьмом гейме американская теннисистка дожала соперницу с третьего брейк-пойнта и обеспечила себе решающее преимущество. В 10-м гейме Джессика использовала тройной матчбол — 6:2, 6:4 за 52 минуты.

Таким образом, Пегула, которая с седьмой попытки вышла в четвёрку лучших на ТБШ (до этого она потерпела шесть поражений в шести четвертьфиналах), в полуфинале сразится с чешкой Каролиной Муховой. В «нижнем» полуфинале сыграют Эмма Наварро (США, 13) и Арина Соболенко (Беларусь, 2). Из этой четвёрки ранее никто не выигрывал US Open — значит, и в женском разряде будет новая чемпионка.

5 сентября состоятся женские полуфиналы, 6 сентября — мужские, 7 сентября — женский финал, 8 сентября — мужской. За всеми событиями US Open следите на «Чемпионате».