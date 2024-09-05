Анна сидела в боксе Янника во время важнейшей битвы на US Open. Россиянка дала понять, что СМИ зря пытаются расшатать их отношения.

Калинская развеяла слухи о расставании с Синнером. Она болела за него в матче с Медведевым

Итальянец Янник Синнер в четырёх сетах обыграл россиянина Даниила Медведева (6:2, 1:6, 6:1, 6:4) в четвертьфинале US Open. Янника ждёт встреча с британцем Джеком Дрэйпером в полуфинале, а в случае успеха потенциальная битва за титул с американцем Тейлором Фритцем или его соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

Все соперники Синнера не входят в топ-10 рейтинга ATP, так что после прохода Медведева первая ракетка мира получает отличный шанс взять второй турнир «Большого шлема» в сезоне после Australian Open. Допинг-скандал перед US Open не особо выбил Синнера из колеи. Янник всё так же уверен в себе и достаточно хладнокровен на корте.

Синнер в матче с Медведевым получил поддержку и от своей девушки Анны Калинской. Россиянка сидела в ложе Янника во время игры, тем самым развеяв многочисленные слухи об их расставании, которые циркулировали в последнее время.

Анна Калинская на матче Янника Синнера в четвертьфинале US Open Фото: кадр из трансляции

Стоит немного напомнить, как развивался роман Синнера и Калинской. Пара подтвердила отношения во время «Ролан Гаррос» — 2024. В столице Франции Янник и Анна ходили на матчи друг друга, а затем часто фигурировали в сюжетах медиа. Например, когда получили шанс выиграть в один день травяные турниры в Галле и Берлине. Синнер обыграл в финале Хуберта Хуркача, но Анна потерпела обидное поражение от Джессики Пегулы в трёх сетах с пятью упущенными матчболами.

Затем Синнер и Калинская впервые сделали совместные снимки во время Уимблдона. Янник после уговоров Анны согласился сфотографироваться даже со случайным болельщиком на улице, хотя это противоречит его принципу закрытости личной жизни.

После Уимблдона Синнер и Калинская вместе отдыхали на Сардинии. Реакция на это была неоднозначной, особенно после снятия Янника с Олимпиады в Париже из-за тонзиллита. Некоторые журналисты даже обвиняли россиянку в плохом влиянии на итальянца и допускали, что он специально не поехал на Игры, чтобы провести время с ней.

Медийная активность Синнера и Калинской после этого заметно снизилась. Более того, паре даже приписывали расставание. Сначала появилась информация, что Синнер и Калинская отписались друг от друга в соцсетях. Но она оказалась фейковой. Авторы этих «новостей» вводили в поиске фамилии Синнера и Калинской, но для обнаружения подписки нужно написать логин, а он у обоих начинается с имени.

Хотя, по некоторым версиям, Анна действительно отписалась от Янника на пару часов, чтобы потроллить хейтеров. В тот же период она добавила в шапку своего профиля фото популярного блогера Хасбика, что явно свидетельствовала о несерьёзности её действий.

Анна Калинская ненадолго ставила Хасбика на заставку своей страницы в соцсетях Фото: скриншот страницы Анны Калинской в соцсетях

Слухи о расставании Синнера и Калинской на этом не прекратились, а только усилились. Особенно после допинг-скандала с Янником. Итальянец и россиянка долгое время никак не реагировали, что давало хейтерам почву для домыслов.

Ситуация наконец-то изменилась во время US Open. Калинская в третьем круге со скандалом проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе (3:6, 1:6), когда сопернице дали очко за двойное касание даже после видеопросмотра момента судьёй.

Синнер тем временем продолжал продвижение по турнирной сетке, добравшись до четвертьфинала с Медведевым. График Анны стал свободным, поэтому она немного отдохнула, осталась в Нью-Йорке и пришла поддержать Янника на трибунах стадиона имени Артура Эша во время матча с Даниилом.

Ещё до игры Калинская дала понять, что никаких проблем у неё с Синнером нет. В соцсетях Анна опубликовала фрагмент из знаменитого фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», когда герой Брэда Питта, американский лейтенант Альдо Рейн, пытается выдать себя за итальянца в присутствии немцев, но при этом может выдавить из себя только пару фраз.

«Я в Италии и знаю всего два слова», — написала Анна.

Далее блестяще сыгранный Кристофом Вальцем персонаж (актёр получил «Оскар» за роль немецкого полковника Ганса Лансы) отвечает герою Питта и компании на чистом итальянском, тем самым разоблачая прикрытие американцев.

«Итальянцы, который думают, что я говорю по-итальянски», — добавила Анна.

У Калинской будет время усовершенствовать свои навыки владения итальянским языком, поскольку они с Синнером остаются парой. Анне и Яннику пришлось пережить непростой период после снятия итальянца с Олимпиады. Вероятно, они специально сбавили медийную активность, но это не помогло прекратить различные инсинуации. В конечном счёте Анна решила положить всему этому конец, придя на важнейший матч Синнера с Медведевым. Янник получил столь необходимую поддержку от девушки и теперь с ещё большей уверенностью может готовиться к полуфиналу US Open с Джеком Дрэйпером.