Российский теннисист не смог прорваться в полуфинал турнира, но сотворил несколько шедевров.

Для тех, кто спал. Самые яркие розыгрыши битвы Медведева и Синнера на US Open

Минувшей ночью на Открытом чемпионате США прошёл четвертьфинальный матч, в котором пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась победой Синнера в четырёх сетах — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Таким образом, итальянский теннисист смог взять реванш за поражение на Уимблдоне-2024, когда Даниил на аналогичной стадии турнира смог выиграть в пятисетовом триллере. Спустя несколько месяцев после травяной битвы Медведев и Синнер третий раз в нынешнем сезоне сразились на турнире «Большого шлема». И в этот раз успех сопутствовал Яннику.

Сегодняшний матч получился далеко не таким ярким, как финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 или четвертьфинал Уимблдона-2024, но свидетелями нескольких по-настоящему классных розыгрышей мы всё-таки стали. Представляем вашему вниманию главные хайлайты четвертьфинала заключительного в этом сезоне турнира «Большого шлема».

В начале первого сета Синнер совершил стремительный брейк, быстро вырвавшись вперёд – 2:1. В четвёртом гейме Янник подавал при 15:0 на своей подаче: в концовке затяжного розыгрыша россиянин классно пробил коротким кроссом с бэкхенда, Синнер справился с этим ударом, после чего укоротил под сетку — Даниил догнал мяч и пробил слева по линии навылет.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open.

Спустя несколько минут, снова действуя на приёме, Даниил добежал до очень неплохого укороченного и ответил резким коротким кроссом с форхенда, а следом поставил точку в розыгрыше косым ударом с хафкорта.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open.

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Несмотря на поражения в этих розыгрышах, Янник довольно уверенно выиграл первый сет – 6:2. Однако спустя два часа выяснилось, что эта партия оказалась второй по сложности во всём матче. Следующие два сета и вовсе пролетели как один миг, завершившись последовательными разгромами – сначала Даниил выиграл 6:1, а следом Янник ответил с таким же счётом.

Самым упорным и напряжённым в матче стал четвёртый сет. В его начале каждый из теннисистов брал свои подачи, но всё могло измениться, если бы Даниилу удалось зацепиться за четвёртый гейм. Первый розыгрыш уже практически был в его активе, но Синнер роскошной свечой сумел перебросить россиянина.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open.

Через 20 минут итальянский теннисист сделал решающий в сете брейк и затем довёл матч до победного для себя завершения – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Теперь в полуфинале турнира Синнер встретится с Джеком Дрэйпером.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open.

Медведев же ухудшил статистику личных встреч с итальянцем. Несмотря на то что россиянин пока удерживает лидерство в их противостоянии – 7-6, практически все победы Даниил одержал в самом начале, выиграв шесть первых очных матчей.

Впоследствии уже Янник выиграл пять встреч подряд. Начиная же с октября 2023 года Медведеву удалось обыграть Синнера лишь раз — на Уимблдоне-2024. Тот матч закончился в пяти сетах — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.