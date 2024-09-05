Медведев опять остался без «Шлема». А сколько он заработал на US Open и за год?

В мае 2023 года Даниил Медведев впервые в карьере завоевал титул на грунте, выиграв «Мастерс» в Риме. Казалось, лучший теннисист России последних лет готов к новым свершениям. Но с тех пор — как отрезало. С того времени Медведев пять раз успел побывать в финалах, в том числе дважды на «Шлемах», — и пять раз уступал в решающих матчах.

Однако для того, чтобы зарабатывать внушительные призовые, титулы, вообще говоря, не являются обязательным условием. На US Open — 2024 россиянин остановился в четвертьфинале, проиграв Яннику Синнеру. Как и любой другой теннисист, остановившийся на этой стадии, Даниил получит $ 530 тыс.

И это ещё не самые крупные призовые Медведева за отдельно взятый турнир в 2024-м. На других «Шлемах» он выступал успешнее и в силу этого заработал больше. Выход в финал Australian Open принёс Даниилу 1 млн 725 тыс. австралийских долларов, или $ 1 153 162. За полуфинал Уимблдона он получил $ 904 118, а за финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — $ 585 тыс.

Призовые Даниила Медведева в сезоне-2024, в млн долларов

Одиночный разряд Турнир Результат Призовые Australian Open Финал 1 153 162 Дубай 1/2 финала 157 755 Индиан-Уэллс Финал 585 000 Майами 1/2 финала 325 000 Монте-Карло 1/8 финала 86 750 Мадрид 1/4 финала 172 622 Рим 1/8 финала 95 179 «Ролан Гаррос» 1/8 финала 271 725 Галле 1/8 финала 35 296 Уимблдон 1/2 финала 904 118 Олимпиада 1/8 финала 0 Монреаль 1/16 финала 49 030 Цинциннати 1/16 финала 49 030 US Open 1/4 финала 530 000 Парный разряд Монте-Карло 1/16 финала 7546 Мадрид 1/16 финала 8695 Галле Квалификация 0 Олимпиада 1/16 финала 0 Монреаль 1/4 финала 26 505 Итого 4 457 413

По призовым за карьеру Медведев уверенно занимает седьмое место. Более того, он наверняка вскоре обойдёт Пита Сампраса и на протяжении следующих лет будет сражаться за пятую строчку не только с Александром Зверевым, но и с Карлосом Алькарасом. А вот догнать Энди Маррея, не говоря уже о сражении с «Большой тройкой», будет сложновато.

Призовые за карьеру в ATP, в млн долларов (с учётом US Open — 2024)

Место Теннисист Страна Призовые 1 Новак Джокович Сербия 184 480 269 2 Рафаэль Надаль Испания 134 946 100 3 Роджер Федерер Швейцария 130 594 339 4 Энди Маррей Великобритания 64 687 542 5 Александр Зверев Германия 44 836 889 6 Пит Сампрас США 43 280 489 7 Даниил Медведев Россия 42 605 819 8 Стэн Вавринка Швейцария 37 089 980 9 Карлос Алькарас Испания 35 181 805 10 Стефанос Циципас Греция 31 767 199

Наконец, Даниил регулярно попадает в различные списки Forbes. Перед US Open американское издание по традиции обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов, в котором учитываются как доходы спортсменов на корте, так и заработки за его пределами. В нём Медведев занял седьмое место. Позади остались, в частности, чемпионки турниров «Большого шлема» Наоми Осака и Арина Соболенко. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Издание подсчитало, что доходы россиянина от деятельности, непосредственно не связанной с теннисом, за последние 12 месяцев составили $ 13 млн. Даниил является заядлым геймером и сотрудничает с брендом игровых гарнитур HyperX и производителями игр EA Sports и Ubisoft. А непосредственно во время нынешнего Открытого чемпионата США появился ролик Rainbow Six Siege с участием Даниила. Ролик посвящён бесплатной раздаче скина на оперативника Bandit. Игроки могут бесплатно забрать скин до 8 сентября, после чего он станет доступен для покупки за внутриигровую валюту.

Права на видео принадлежат компании Ubisoft. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале Ubisoft.

Кроме того, в 2023 году Медведев вошёл в состав акционеров киберспортивной организации M80. Среди его спонсоров также значатся BMW Group, Fanatics и Lacoste.