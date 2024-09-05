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Даниил Медведев: сколько заработал на US Open 2024, призовые, статистика, список Forbes

Медведев опять остался без «Шлема». А сколько он заработал на US Open и за год?
Александр Насонов
Даниил Медведев
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Даниил получил нового спонсора. По доходам вне корта россиянин опережает двух чемпионок ТБШ.

В мае 2023 года Даниил Медведев впервые в карьере завоевал титул на грунте, выиграв «Мастерс» в Риме. Казалось, лучший теннисист России последних лет готов к новым свершениям. Но с тех пор — как отрезало. С того времени Медведев пять раз успел побывать в финалах, в том числе дважды на «Шлемах», — и пять раз уступал в решающих матчах.

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Однако для того, чтобы зарабатывать внушительные призовые, титулы, вообще говоря, не являются обязательным условием. На US Open — 2024 россиянин остановился в четвертьфинале, проиграв Яннику Синнеру. Как и любой другой теннисист, остановившийся на этой стадии, Даниил получит $ 530 тыс.

И это ещё не самые крупные призовые Медведева за отдельно взятый турнир в 2024-м. На других «Шлемах» он выступал успешнее и в силу этого заработал больше. Выход в финал Australian Open принёс Даниилу 1 млн 725 тыс. австралийских долларов, или $ 1 153 162. За полуфинал Уимблдона он получил $ 904 118, а за финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — $ 585 тыс.

Призовые Даниила Медведева в сезоне-2024, в млн долларов

Одиночный разряд
ТурнирРезультатПризовые
Australian OpenФинал1 153 162
Дубай1/2 финала157 755
Индиан-УэллсФинал585 000
Майами1/2 финала325 000
Монте-Карло1/8 финала86 750
Мадрид1/4 финала172 622
Рим1/8 финала95 179
«Ролан Гаррос»1/8 финала271 725
Галле1/8 финала35 296
Уимблдон1/2 финала904 118
Олимпиада1/8 финала0
Монреаль1/16 финала49 030
Цинциннати1/16 финала49 030
US Open1/4 финала530 000
Парный разряд
Монте-Карло1/16 финала7546
Мадрид1/16 финала8695
ГаллеКвалификация0
Олимпиада1/16 финала0
Монреаль1/4 финала26 505
Итого4 457 413

По призовым за карьеру Медведев уверенно занимает седьмое место. Более того, он наверняка вскоре обойдёт Пита Сампраса и на протяжении следующих лет будет сражаться за пятую строчку не только с Александром Зверевым, но и с Карлосом Алькарасом. А вот догнать Энди Маррея, не говоря уже о сражении с «Большой тройкой», будет сложновато.

Призовые за карьеру в ATP, в млн долларов (с учётом US Open — 2024)

МестоТеннисистСтранаПризовые
1Новак ДжоковичСербия184 480 269
2Рафаэль НадальИспания134 946 100
3Роджер ФедерерШвейцария130 594 339
4Энди МаррейВеликобритания64 687 542
5Александр ЗверевГермания44 836 889
6Пит СампрасСША43 280 489
7Даниил МедведевРоссия42 605 819
8Стэн ВавринкаШвейцария37 089 980
9Карлос АлькарасИспания35 181 805
10Стефанос ЦиципасГреция31 767 199

Наконец, Даниил регулярно попадает в различные списки Forbes. Перед US Open американское издание по традиции обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов, в котором учитываются как доходы спортсменов на корте, так и заработки за его пределами. В нём Медведев занял седьмое место. Позади остались, в частности, чемпионки турниров «Большого шлема» Наоми Осака и Арина Соболенко. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

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Издание подсчитало, что доходы россиянина от деятельности, непосредственно не связанной с теннисом, за последние 12 месяцев составили $ 13 млн. Даниил является заядлым геймером и сотрудничает с брендом игровых гарнитур HyperX и производителями игр EA Sports и Ubisoft. А непосредственно во время нынешнего Открытого чемпионата США появился ролик Rainbow Six Siege с участием Даниила. Ролик посвящён бесплатной раздаче скина на оперативника Bandit. Игроки могут бесплатно забрать скин до 8 сентября, после чего он станет доступен для покупки за внутриигровую валюту.

Права на видео принадлежат компании Ubisoft. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале Ubisoft.

Кроме того, в 2023 году Медведев вошёл в состав акционеров киберспортивной организации M80. Среди его спонсоров также значатся BMW Group, Fanatics и Lacoste.

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