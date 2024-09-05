Медведев опять остался без «Шлема». А сколько он заработал на US Open и за год?

В мае 2023 года Даниил Медведев впервые в карьере завоевал титул на грунте, выиграв «Мастерс» в Риме. Казалось, лучший теннисист России последних лет готов к новым свершениям. Но с тех пор — как отрезало. С того времени Медведев пять раз успел побывать в финалах, в том числе дважды на «Шлемах», — и пять раз уступал в решающих матчах.
Однако для того, чтобы зарабатывать внушительные призовые, титулы, вообще говоря, не являются обязательным условием. На US Open — 2024 россиянин остановился в четвертьфинале, проиграв Яннику Синнеру. Как и любой другой теннисист, остановившийся на этой стадии, Даниил получит $ 530 тыс.
И это ещё не самые крупные призовые Медведева за отдельно взятый турнир в 2024-м. На других «Шлемах» он выступал успешнее и в силу этого заработал больше. Выход в финал Australian Open принёс Даниилу 1 млн 725 тыс. австралийских долларов, или $ 1 153 162. За полуфинал Уимблдона он получил $ 904 118, а за финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — $ 585 тыс.
Призовые Даниила Медведева в сезоне-2024, в млн долларов
|Одиночный разряд
|Турнир
|Результат
|Призовые
|Australian Open
|Финал
|1 153 162
|Дубай
|1/2 финала
|157 755
|Индиан-Уэллс
|Финал
|585 000
|Майами
|1/2 финала
|325 000
|Монте-Карло
|1/8 финала
|86 750
|Мадрид
|1/4 финала
|172 622
|Рим
|1/8 финала
|95 179
|«Ролан Гаррос»
|1/8 финала
|271 725
|Галле
|1/8 финала
|35 296
|Уимблдон
|1/2 финала
|904 118
|Олимпиада
|1/8 финала
|0
|Монреаль
|1/16 финала
|49 030
|Цинциннати
|1/16 финала
|49 030
|US Open
|1/4 финала
|530 000
|Парный разряд
|Монте-Карло
|1/16 финала
|7546
|Мадрид
|1/16 финала
|8695
|Галле
|Квалификация
|0
|Олимпиада
|1/16 финала
|0
|Монреаль
|1/4 финала
|26 505
|Итого
|4 457 413
По призовым за карьеру Медведев уверенно занимает седьмое место. Более того, он наверняка вскоре обойдёт Пита Сампраса и на протяжении следующих лет будет сражаться за пятую строчку не только с Александром Зверевым, но и с Карлосом Алькарасом. А вот догнать Энди Маррея, не говоря уже о сражении с «Большой тройкой», будет сложновато.
Призовые за карьеру в ATP, в млн долларов (с учётом US Open — 2024)
|Место
|Теннисист
|Страна
|Призовые
|1
|Новак Джокович
|Сербия
|184 480 269
|2
|Рафаэль Надаль
|Испания
|134 946 100
|3
|Роджер Федерер
|Швейцария
|130 594 339
|4
|Энди Маррей
|Великобритания
|64 687 542
|5
|Александр Зверев
|Германия
|44 836 889
|6
|Пит Сампрас
|США
|43 280 489
|7
|Даниил Медведев
|Россия
|42 605 819
|8
|Стэн Вавринка
|Швейцария
|37 089 980
|9
|Карлос Алькарас
|Испания
|35 181 805
|10
|Стефанос Циципас
|Греция
|31 767 199
Наконец, Даниил регулярно попадает в различные списки Forbes. Перед US Open американское издание по традиции обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов, в котором учитываются как доходы спортсменов на корте, так и заработки за его пределами. В нём Медведев занял седьмое место. Позади остались, в частности, чемпионки турниров «Большого шлема» Наоми Осака и Арина Соболенко. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.
Издание подсчитало, что доходы россиянина от деятельности, непосредственно не связанной с теннисом, за последние 12 месяцев составили $ 13 млн. Даниил является заядлым геймером и сотрудничает с брендом игровых гарнитур HyperX и производителями игр EA Sports и Ubisoft. А непосредственно во время нынешнего Открытого чемпионата США появился ролик Rainbow Six Siege с участием Даниила. Ролик посвящён бесплатной раздаче скина на оперативника Bandit. Игроки могут бесплатно забрать скин до 8 сентября, после чего он станет доступен для покупки за внутриигровую валюту.
Права на видео принадлежат компании Ubisoft. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале Ubisoft.
Кроме того, в 2023 году Медведев вошёл в состав акционеров киберспортивной организации M80. Среди его спонсоров также значатся BMW Group, Fanatics и Lacoste.