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Как теннисный мир отреагировал на поражение Даниила Медведева в четвертьфинале US Open — 2024 с Янником Синнером

«Исход решил брейк-пойнт при счёте 3:2»? Реакция на обидное поражение Медведева на US Open
Арина Полуянова
Даниил Медведев
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Даниил вновь уступил Синнеру на турнире «Большого шлема», лишив себя шанса на второй титул.

Даниил Медведев завершил выступление на US Open, потерпев очередное обидное поражение от лидера рейтинга Янника Синнера. Россиянин на невероятном уровне взял один сет у итальянца, но упустил остальные три (2:6, 6:1, 1:6, 4:6), чем озадачил теннисный мир и заставил вновь вспомнить о допинг-деле Янника.

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Медведев после поражения попытался объяснить такой исход встречи.

«Почему матч получился таким скачкообразным? В теннисе так бывает, иногда ты не знаешь точной причины. Так что это может быть что угодно. Я имею в виду, что он играет хорошо. Это может быть удобный для него мяч, его удары. Может быть множество разных причин. У меня пока нет ответа и, вероятно, не будет, почему именно так произошло.

Да, не знаю, почему именно, но это был не лучший матч с моей стороны. На самом деле, я думаю, что и с его стороны тоже не лучший, кое-чего не хватало здесь и сейчас. Но он выиграл, так что да, он был лучше», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Синнер же после встречи назвал первые два сета странными, а саму игру очень тяжёлой.

Янник Синнер и Даниил Медведев

Янник Синнер и Даниил Медведев

Фото: Al Bello/Getty Images

Американский журналист Бен Ротенберг оказался одним из первых, кто отреагировал на результат битвы россиянина и итальянца.

«Янник Синнер, обыграв Медведева в четырёх партиях, забирает четвертьфинал, считавшийся фактическим финалом. Впереди у Янника ещё много работы, но он будет явным фаворитом в матче с Дрэйпером, а затем с Тиафо или Фритцем.

Просто неудачная сетка для Медведева, учитывая его битвы в других матчах», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Чуть позднее журналист опубликовал новый пост, вспомнив и о допинговой истории итальянца.

«Трудно не думать о том, насколько веселее мог быть путь Янника Синнера, если бы мы всё ещё находились в неведении относительно его антидопинговой саги в этом году. Её тайминг и то, как было показано отсутствие прозрачности в высшем теннисном сообществе на протяжении месяцев, оставляют неприятный осадок».

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Российские эксперты не стали вспоминать бэкграунд Синнера, а постарались, отстранившись от истории итальянца, объяснить результат его встречи с Медведевым.

«Матч был абсолютно равный, достойный финала. Вряд ли в самом финале мы такое увидим. Но, наверное, Синнер постабильнее Медведева. Даниил всё время остро отыгрывал, пробивал, разводил. А Синнер — более выборочно. Итальянец подобрал ошибки нашего теннисиста и за счёт этого выиграл. А так, абсолютно равный матч. Это очень высокое мастерство. Высшее! Оба теннисиста принимали подачу хорошо.

Медведев сыграл на высоком уровне на US Open. Если бы не Синнер, он бы дошёл до финала», — поделился своим мнением заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с «Чемпионатом».

«Не знаю, как это поражение может сказаться на Данииле. По мне, логично, что Синнер прошёл дальше. Хотя у Дани были шансы. Думаю, все болельщики расстроены поражением Медведева», — сказал бывший лидер рейтинга ATP Евгений Кафельников.

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«Матч был достаточно интересным, но Синнер был чуть точнее и допустил меньше невынужденных ошибок. Может быть, исход четвёртого сета решил мяч при счёте 3:2, когда Даня с лёту не попал в корт на брейк-пойнте. Синнер отыграл мощно и уверенно, особенно на брейк-пойнтах в четвёртом сете. Янник победил заслуженно. Даниил попробовал поменять тактику, принимал ближе от задней линии, но не сработало.

Многие, кто видел в этом матче скрытый финал, просто не видят других соперников. Есть Дрэйпер, который подаёт сумасшедше здорово, играет быстро и очень уверенно. Он тоже может быть тёмной лошадкой. Не думаю, что поражение от Синнера окажет какое-то психологическое давление на Даниила. До US Open у Медведева была неудачная серия, а четвертьфинал US Open — это хороший результат, когда на этой стадии ты проигрываешь лучшему игроку на сегодняшний день», — сказал двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «Чемпионатом».

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Al Bello/Getty Images

Медведев действительно уступил одному из сильнейших игроков — первой ракетке мира и своему принципиальному сопернику. И Даниил, и Янник по ходу встречи демонстрировали не лучший теннис, но победа осталась за тем, кто действовал чуть стабильнее и увереннее.

Синнер теперь продолжит борьбу за свой первый титул US Open в карьере и сыграет в полуфинале с Джеком Дрэйпером.

Американский турнир «Большого шлема» продлится до субботы, 7 сентября. За всеми событиями из Нью-Йорка не забывайте следить на «Чемпионате»!

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