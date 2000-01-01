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Все полуфиналистки US Open — 2024
Все полуфиналистки US Open — 2024
На US Open стартуют полуфиналы. В женском разряде до этой стадии добрались теннисистки, ещё ни разу не бравшие титул на Открытом чемпионате США. Кто же оказался в числе претенденток на награду?
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Арина Соболенко
Арина Соболенко
Вторая ракетка мира уже дважды брала титул ТБШ — на Australian Open (2023, 2024). А вот US Open ей ещё не покорился, хотя в 2023 году она дошла до финала, где проиграла Коко Гауфф — 6:2, 3:6, 2:6. Здесь же Арина сыграет в полуфинале с Эммой Наварро.
Эмма Наварро
Эмма Наварро
12-я ракетка мира ещё никогда не добиралась до полуфиналов ТБШ. До этого её лучшим результатом был четвертьфинал Уимблдона. По ходу US Open — 2024 Наварро выбила из сетки действующую победительницу Кори Гауфф. Соперницей Эммы в полуфинале будет Арина Соболенко.
Джессика Пегула
Джессика Пегула
Шестая ракетка мира впервые в карьере добралась до полуфинала ТБШ, до этого она везде останавливалась в 1/4 финала. По ходу US Open она выбила первую ракетку мира Игу Свёнтек. В полуфинале соперницей Пегулы будет Каролина Мухова.
Каролина Мухова
Каролина Мухова
52-я ракетка мира второй год подряд выходит в полуфинал US Open. Её лучший результат на ТБШ — финал «Ролан Гаррос» — 2023. По ходу US Open Мухова выбила пятую ракетку мира Ясмин Паолини. В полуфинале Каролина сыграет с Джессикой Пегулой.
Все полуфиналистки US Open — 2024
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