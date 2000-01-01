Все полуфиналистки US Open — 2024

Арина Соболенко

Вторая ракетка мира уже дважды брала титул ТБШ — на Australian Open (2023, 2024). А вот US Open ей ещё не покорился, хотя в 2023 году она дошла до финала, где проиграла Коко Гауфф — 6:2, 3:6, 2:6. Здесь же Арина сыграет в полуфинале с Эммой Наварро.