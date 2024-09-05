Соболенко сыграет с американкой, выбившей из сетки US Open Гауфф. Чем опасна Эмма Наварро?

Девушки в третий раз в сезоне встретятся друг с другом. На этот раз очная битва теннисисток состоится в Нью-Йорке.

На Открытом чемпионате США – 2024 наступило время решающих стадий турнира. В пятницу, 6 сентября, пройдут полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Вторыми на корт «Артур Эш Стэдиум» выйдут 12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко, занимающая сейчас второе место в рейтинге WTA.

В январе этого года Наварро впервые выиграла титул на профессиональном уровне, победив на турнире в Хобарте. Лучшим результатом Эммы на ТБШ до нынешнего розыгрыша US Open является выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» 2024 года. А на прошедшем Уимблдоне она впервые преодолела барьер первого круга.

По юниорам у Наварро имеется один выход в финал мэйджора. В битве за титул на Открытом чемпионате Франции 2019 года американка проиграла Лейле Фернандес. С развитием карьеры у Эммы не было и не могло быть проблем, ведь её отец американский финансист Бен Наварро — долларовый миллиардер, сделавший состояние в банковском деле. Источники дают разную информацию о состоянии Наварро: так, Forbes оценивает его в $ 1,5 млрд, а Daily Mail — аж в $ 3,8 млрд. В этом Эмма Наварро напоминает соотечественницу Джессику Пегулу, чей отец тоже может похвастаться внушительным состоянием.

Эмма не отдала оппоненткам ни партии в своих двух первых поединках на домашнем ТБШ, обыграв с одинаковым счётом 6:1, 6:1 россиянку Анну Блинкову и нидерландку Аранчу Рус соответственно. В 1/16 финала американка в трёхсетовике оказалась сильнее украинки Марты Костюк — 6:4, 4:6, 6:3. А в четвёртом круге Наварро выбила из сетки действующую чемпионку соревнований Коко Гауфф — 6:3, 4:6, 6:3. В 1/4 финала местная любимица справилась с испанкой Паулой Бадосой — 6:2, 7:5. Примечательно, что во второй партии 12-я ракетка мира уступала со счётом 1:5, но сумела сделать камбэк внутри сета, повесив скрытую «баранку»!

Путь Эммы Наварро к полуфиналу Открытого чемпионата США – 2024

Первый круг. Наварро (12-я в рейтинге/13-й номер посева) – Блинкова (81) – 6:1, 6:1.

Второй круг. Наварро – Рус (93) – 6:1, 6:1.

Третий круг. Наварро – Костюк (19) – 6:4, 4:6, 6:3.

Четвёртый круг. Наварро – Гауфф (3) – 6:3, 4:6, 6:3.

Четвертьфинал. Наварро – Бадоса (29-я в рейтинге/26-й номер посева) – 6:2, 7:5.

Соболенко в четырёх матчах, предшествовавших встрече 1/2 финала, лишь в одном поединке испытала проблемы. В игре третьего круга с Екатериной Александровой белоруске пришлось отыгрываться по партиям — 2:6, 6:1, 6:2. В матчах с австралийкой Присциллой Хон, итальянкой Лючией Бронцетти, бельгийкой Элисе Мертенс и китаянкой Чжэн Циньвэнь Арина подобной вольности себе не позволяла. Таким образом, 26-летняя Соболенко повторила достижение Серены Уильямс восьмилетней давности на хардовых ТБШ. Представительница Беларуси стала первой теннисисткой после Серены Уильямс (2015-2016), которая выходила в полуфиналы Australian Open и US Оpen два года подряд. Добавим, что вторая ракетка мира в четвёртый раз подряд вышла в полуфинал нью-йоркского «Шлема».

Путь Арины Соболенко к полуфиналу Открытого чемпионата США – 2024

Первый круг. Соболенко (2) – Хон (203) – 6:3, 6:3.

Второй круг. Соболенко – Бронцетти (76) – 6:3, 6:1.

Третий круг. Соболенко – Александрова (31-я в рейтинге/29-й номер посева) – 2:6, 6:1, 6:2.

Четвёртый круг. Соболенко – Мертенс (35-я в рейтинге/33-й номер посева) – 6:4, 4:6, 6:3.

Четвертьфинал. Соболенко – Чжэн Циньвэнь (7) – 6:1, 6:2.

История очных противостояний

Счёт личных встреч равный — 1-1. Оба матча состоялись в этом году. Наварро выиграла на харде в Индиан-Уэллсе в четвёртом круге — 6:3, 3:6, 6:2, а Соболенко победила на аналогичной стадии на грунте «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3.

История личных встреч. Наварро – Соболенко – 1-1

№ Год Турнир Покрытие Стадия Победитель Результат 1 2024 Индиан-Уэллс Хард Четвёртый круг Наварро 6:3, 3:6, 6:2 2 2024 «Ролан Гаррос» Грунт Третий круг Соболенко 6:2, 6:3

Новое противостояние

Сразу же после выхода в дебютный полуфинал на ТБШ Эмма Наварро обратилась к отцу.

«Хочу поблагодарить своего отца. Думаю, он чувствовал что-то, когда я была совсем маленькой. Он видел что-то во мне с юных лет. Спасибо папе за то, что он отправил меня в это путешествие.

Команда также много значит для меня. Мы с тренером вместе с тех пор, как мне было 14 или 15 лет. Прошло уже восемь лет. Мы проделали вместе много замечательной работы. Спасибо за всё, что вы делаете, за вашу преданность, за время, которое вкладываете в этот путь, и за то, что делаете меня тем игроком, которым я являюсь», — сказала Наварро в интервью на корте.

ЭММА НАВАРРО Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Хозяйка кортов также объяснила, как отыгралась с 1:5 во втором сете 1/4 финала US Open — 2024 в битве против Бадосы.

«При счёте 2:5 у меня появилась мысль, что матч может завершиться в двух сетах… Я всегда говорю, что не могу видеть будущее, но сегодня, возможно, это немного получилось», — сказала Наварро в интервью на корте.

Соболенко, в свою очередь, рассказала о способе привлечения американских болельщиков на свою сторону в грядущем полуфинале американского мйэджора. Любопытный диалог со спортсменкой состоялся на корте после победной четвертьфинальной встречи.

— Год назад в финале турнира вы играли с американкой. В этом году в полуфинале вы тоже играете с американкой. Что вы собираетесь сделать, чтобы привлечь на свою сторону людей, которые придут на матч?

— Выпивка будет за мой счёт, — сказала спортсменка.

АРИНА СОБОЛЕНКО Фото: Luke Hales/Getty Images

Отечественные эксперты также высказались в преддверии очередного очного поединка между Ариной и Эммой. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отметила, что в матче с Наварро на US Open Соболенко будет тоже достаточно легко, как и в предыдущих кругах турнира.

«Матч Арины Соболенко против Эммы Наварро будет очень интересным. Конечно же, белоруска показывает шикарнейший теннис. Можно видеть, как она легко проходит соперниц. Та же Чжэн Циньвэнь является яркой теннисисткой, которая и обыграла многих уже по ходу турнира в Нью-Йорке, и уже у неё не было такой усталости после Олимпиады. Но Арина прошла китаянку очень уверенно.

Да, у Эммы есть победы на этом турнире над Коко Гауфф и Паулой Бадосой. Однако Наварро будет сложно в поединке с Ариной. Хочется, чтобы полуфинал состоял хотя бы из двух более тяжелых сетов. Но ту же Чжэн Циньвэнь белоруска обыграла со счётом 6:1, 6:2. Думаю, в матче с Наварро на US Open Соболенко будет тоже достаточно легко», — отметила Вихлянцева.

Своими ожиданиями от битвы между белоруской и американкой поделился и спортивный комментатор Eurosport Илья Рывлин.

«Мне кажется, что может получиться очень упорный поединок. Соболенко — фаворит, но Наварро уже обыграла нескольких сильных соперниц, она проводит потрясающий сезон и выиграла больше матчей на харде, чем любая другая теннисистка. Меня прежде всего впечатляет уверенность Эммы в себе. С Бадосой она без вариантов уступала 1:5 во втором сете, однако выиграла один гейм и поверила, что может победить в двух партиях. Во всяком случае именно это она говорила в послематчевом интервью, и мне хочется ей верить. Было видно, как Наварро подавила Бадосу психологически, и Паула просто не знала, что делать, хотя на тот момент ещё имела большой перевес.

Арина производит сильное впечатление, с Чжэн Циньвэнь она сыграла отлично, прекрасно работала подача, но если подача не полетит (а у Соболенко такое бывает), если не будут проходить мощные атакующие удары, то у Эммы появятся шансы. На «Ролан Гаррос» Соболенко выиграла убедительно, однако в Индиан-Уэллсе был как раз трёхсетовый матч с победой американки. Тут её будут гнать вперёд трибуны, ведь все хотят увидеть американку в финале, да ещё и к тому же уроженку Нью-Йорка. Я всё же считаю, что белоруска должна выиграть, но не думаю, что это будет простой матч», — цитирует Рывлина Metaratings.by.

НАВАРРО И СОБОЛЕНКО Фото: Dan Istitene/Getty Images

Несомненно, в грядущем сражении девушек однозначным фаворитом является Арина Соболенко. 26-летняя теннисистка уже имеет опыт побед на ТБШ, а в прошлом году добиралась до титульной встречи в Нью-Йорке, где уступила Коко Гауфф. К очному противостоянию с новой противницей Арина подходит с беспроигрышной серией из 10 матчей. Сумеет ли Эмма Наварро сотворить вторую самую громкую сенсацию в женской части сетки Открытого чемпионата США – 2024 на глазах у местной публики? Узнаем совсем скоро.

Матч Эммы и Арины пройдёт в пятницу, 6 сентября. Начало – в 2:00 мск. За всеми событиями US Open – 2024 следите на «Чемпионате».