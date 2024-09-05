«В какой-то момент я потерялся в своих промахах». Медведев — после вылета с US Open

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру на последнем в сезоне и своём любимом «Шлеме», который он уже выигрывал – US Open. Российский теннисист на пресс-конференции попытался разобраться в причинах поражения в этом хаотичном матче и подвёл итоги своего сезона на мэйджорах.

«В какой-то момент я потерялся в своих промахах»

— Тяжёлое поражение. Я недоволен своей игрой, если говорить в целом, потому что были некоторые хорошие моменты, а некоторые – не очень хорошие. В целом тяжёлое ощущение. Я редко чувствую себя напряжённым, но сегодня в конце матча я был очень напряжён. Потому что когда я не попадал, то не понимал, почему не попадаю, и не мог это скорректировать.

И в концовке я был очень зажат. Да, даже тяжелее. Это непростое чувство, я недоволен собой. Но это теннис, это нормально. Я проиграл и еду домой.

— Матч был хаотичным, инициатива постоянно переходила от одного к другому. Как это ощущалось на корте? Почему матч получился именно таким?

— Так бывает в теннисе, иногда точную причину ты не знаешь. Это могло быть из-за чего угодно. То есть он хорошо играет, это могло быть то, как он бьёт по мячу. Да куча всего. У меня ещё нет ответа, да, наверное, и не будет, почему именно так получилось.

Да, были переходы инициативы. Если искать позитив, то первый сет был ужасен для меня, чуть ли не хуже, чем третий. Мне удалось решить много проблем во втором сете, я стал играть лучше. И в четвёртом сете я начал решать некоторые проблемы, которые были у меня в третьем сете. Это положительный момент. Отрицательный – что я не мог решить их до тех пор. Всегда лучше, когда не испытываешь проблем и не приходится их решать.

Так что точно не знаю почему, но это был не лучший матч в моём исполнении. На самом деле думаю, что и в его – тоже не лучший, он немного не попадал то тут, то там. Но он выиграл, значит, был лучше.

— Было ощущение, что то вы играете хорошо, а он нет, то, наоборот, настоящие качели. Ваша с ним игра как-то влияла на ваш с ним уровень?

— Не думаю. У меня есть другая теория. Я видел это тут на тренировке за неделю до турнира. Мячи, корты, всё было нелегко. Так же было в Монреале, Цинциннати. Не очень просто их контролировать. И иногда тебе кажется, что ты всё делаешь хорошо, но не попадаешь, тогда начинаешь задаваться вопросами и так далее. Но перед игрой я был более уверен в том, что могу выиграть этот матч, даже если не буду попадать некоторые мячи. И сегодня я наносил чуть более рискованные удары. Чуть больше не попадал и в какой-то момент потерялся в своих промахах. Может, у него было так же, потому что мне всё равно не раз удавалось доставить ему проблемы, пусть этого и было недостаточно. Вот такая у меня теория.

«Для меня это был довольно хороший «шлемный» сезон»

— Что думаете о вашем сезоне на «Больших шлемах» в целом и как сравните себя с Карлосом, Янником и Новаком?

— «Шлемный» сезон был довольно хорошим. «Ролан Гаррос», Уимблдон — не самый лёгкие для меня турниры. Довольно хорошие результаты – четвёртый круг, полуфинал. Australian Open и US Open, на которые я возлагаю самые большие надежды, и я проиграл одному и тому же сопернику на обоих турнирах. Но, учитывая все детали, что я приехал сюда без уверенности после Монреаля и Цинциннати, а на Australian Open попытался начать сезон сразу с него, и практически выиграл, совершил несколько сумасшедших камбэков. Мне кажется, это был хороший «шлемный» сезон. Пожалуй, надо было выступать получше на других турнирах, но у меня ещё есть шанс. Осталось ещё четыре-пять турниров.

— В этом году вы трижды играли против Янника на «Шлемах», и каждый раз было как минимум четыре сета. Расскажите, каково сейчас играть против него?

— Тяжело. Он один из лучших игроков в мире, по рейтингу так вообще лучший, и он этого заслуживает. Против него тяжело играть, он хорошо чувствует игру. Часто он выбирает нужный удар в нужный момент. Мне на самом деле нравится играть против таких игроков, с которыми каждое очко имеет значение, а потом на брейк-пойнте ты думаешь, что же он сделает и как можно этому противостоять. Мне кажется, все эти матчи были по-своему интересны, публике они нравятся. Буду рад ещё сыграть против него на «Больших шлемах».

— Что думаете о вашем противостоянии?

— В последнее время для меня оно тяжёлое, но если сравнивать сегодняшний матч с другими нашими матчами за этот год, когда он начал меня обыгрывать, то мне кажется, я делал правильные вещи. Думаю, с этого матча мы вышли с мыслями: так, теперь я понимаю, что он делает. Ну, разница только в том, что я проиграл, а он выиграл, так что он чувствует себя лучше.

Мне это нравится. Такие значимые противостояния всегда заставляют меня стремиться быть лучше. Иногда я проигрываю, иногда – выигрываю. Постараюсь в следующий раз быть лучше, это единственное, что я могу сделать.

— Не считаете, что у вас появляются более молодые принципиальные соперники, и межсезонье надо использовать на подготовку именно к этим соперникам?

— Я бы хотел сказать да, но межсезонье обычно – это около двух недель. Единственное, что могу сказать, что действительно, обычно после предсезонки я хорошо начинаю сезон. Это единственное время в году, когда у тебя есть две, иногда три недели на подготовку, в сезоне такого нет. Максимум может быть две после Уимблдона, если нет Олимпиады. И всё равно это немного другое.

Так что я всегда много работаю. А что до соперников, то соперники всегда были сложными. Раньше были Рафа, Роджер, Новак, сейчас – Карлос, Янник. Некоторым другим ребятам просто надо много тренироваться, стараться улучшить свою игру и пытаться обыграть их. Вот и всё.