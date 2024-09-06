Соболенко второй год подряд вышла в финал US Open. Там её поджидает американка

В ночь с 5 на 6 сентября мск на US Open определились участницы финала в женском одиночном разряде. Сперва был сыгран полуфинал из нижней половины сетки, в котором вторая ракетка мира Арина Соболенко играла с американкой Эммой Наварро, посеянной под 13-м номером. Соболенко на пути к полуфиналу проиграла лишь один сет — в третьем круге Екатерине Александровой. В четвертьфинале белоруска разгромила олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:2.

Наварро же не без приключений добралась до встречи с Ариной. В третьем и в четвёртом кругах американка проводила трёхсетовые матчи с Мартой Костюк и с Кори Гауфф соответственно. А в 1/4 финала Эмма остановила Паулу Бадосу — 6:2, 7:5.

В личных встречах у Соболенко и Наварро был паритет: 1-1, причём оба матча состоялись в текущем сезоне. Эмма выиграла на харде в Индиан-Уэллсе (6:3, 3:6, 6:2), а Арина взяла реванш на грунте «Ролан Гаррос» (6:2, 6:3) — обе встречи состоялись в четвёртом круге.

В первом сете Соболенко повела 2:0, однако Наварро в третьем гейме удался обратный брейк, после чего она сравняла счёт — 2:2. В шестом гейме белоруска ещё раз взяла подачу соперницы, а в седьмом отыграла брейк-пойнт — то был ключевой момент партии, поскольку у американки больше не было шансов забрать чужую подачу. В девятом гейме Арина подала на сет — 6:3 за 36 минут.

Атакующий теннис в исполнении Соболенко оправдал себя. Невынужденных ошибок у неё оказалось чуть больше (11 против 8), зато по виннерсам Арина вдвое превзошла соперницу (16 против 8).

Во второй партии Соболенко в пятом гейме смогла сделать брейк, после чего подтвердила его — 4:2. В седьмом гейме белоруска заработала двойной брейк-пойнт, то есть двойной скрытый матчбол. Однако это было ещё не всё. Наварро отыгралась в том гейме, а Арина при 5:4 не смогла подать на матч.

Сет перетёк в тай-брейк, в котором Соболенко в самом начале допустила двойную ошибку, уже пятую в матче. Счёт стал 2:0 в пользу Наварро, но после этого белоруска выиграла семь очков подряд и закончила матч — 6:3, 7:6 (7:2) за 1 час 33 минуты.

А в «верхнем» полуфинале встретились Джессика Пегула (США, 6), выбившая в четвертьфинале Игу Свёнтек, и несеяная чешка Каролина Мухова. Пегула впервые пробилась в полуфинал на турнире «Большого шлема», а Мухова в четвёртый раз забралась так далеко на мэйджоре, причём в 2023 году ей удалось выйти в финал «Ролан Гаррос». В личных встречах, однако, минимальное преимущество (1-0) было у американки. Джессика победила Каролину в Цинциннати в этом году — 5:7, 6:4, 6:2.

В первом сете явное преимущество было у Муховой, которая после 1:1 взяла пять геймов подряд, дважды сделав брейк, — 6:1 за 28 минут. До брейк-пойнтов, правда, первой добралась Пегула, но это ей не помогло. Чешка, отыграв все три брейк-пойнта в третьем гейме, больше не давала шансов сопернице. За всю партию Каролина собрала 11 активно выигранных очков, а Джессика — всего три.

Во второй партии Мухова повела 2:0. Несмотря на провальное начало, Пегула смогла перевернуть ход игры. Американка забрала следующие четыре гейма, причём у чешки были шансы на приёме, но она не использовала оба брейк-пойнта. В седьмом гейме Каролина восстановила равенство по брейкам, однако в 10-м, уступая 4:5, снова проиграла подачу, а вместе с ней и сет — 6:4 в пользу Джессики за 55 минут. В этом сете Мухову подкосило большое количество невынужденных ошибок (19 против 8 у соперницы).

Начало третьей партии полностью осталось за Пегулой, отдавшей лишь два очка в первых двух геймах, — 2:0. Отыграть брейк Мухова так и не смогла, хотя у неё в каждом из остававшихся геймов на приёме были брейк-пойнты. Пегула в важные моменты действовала чётко, а в восьмом гейме приняла на матч, одержав волевую победу, — 1:6, 6:4, 6:2 за 2 часа 13 минут.

Таким образом, в женском финале US Open сыграют Арина Соболенко и Джессика Пегула. Кто-то из них впервые поднимет главный трофей в Нью-Йорке. Более того, для Пегулы этот финал станет первым на ТБШ. Год назад Соболенко в финале проиграла Кори Гауфф, другой американке. Как будет на этот раз? Узнаем в субботу, 7 сентября.