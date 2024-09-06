Британец уже побеждал Синнера. Остановит ли Дрэйпер 1-ю ракетку мира в полуфинале US Open?

На US Open будет новый чемпион – все текущие полуфиналисты впервые добрались на американском мэйджоре до этой стадии. В одной из битв за выход в дебютный финал в Нью-Йорке сразятся Янник Синнер (1) и Джек Дрэйпер (25). Их связывает кое-что большее, чем просто соперничество на корте.

Синнер и Дрэйпер – ровесники, вместе играли по юниорам. Как вспоминал Джек, впервые с Янником он встретился на одном ITF турнире. В ATP-туре парни дебютировали одновременно в 2018 году, после чего хоть и пошли разными путями, но смогли стать приятелями.

«С тех пор как я пробился в тур, мы часто виделись в раздевалках, здоровались, потом стали переписываться. На мой взгляд, в целом нас объединил возраст. Мы занимаемся одним из самых тяжёлых видов спорта, в котором бывает много эмоциональных взлётов и падений. Много сложностей.

Думаю, началось всё с того, что мы поддерживали друг друга в плохие и хорошие моменты. Потом мы сыграли пару в Монреале. Мне понравилось быть рядом с ним на корте, у нас прекрасно получилось. Наверное, мы ещё сыграем.

Он невероятно добрый человек, честный и весёлый. Это важнее, чем быть классным игроком. Но в то же время он невероятный теннисист, который нужен нашему виду спорта», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Янник Синнер и Джек Дрэйпер Фото: кадр из трансляции

Янник и Джек действительно попробовали встать в пару на минувшем «Мастерсе» в Монреале. Парни одержали две победы, добрались до четвертьфинала, но снялись, так как оба завершили борьбу в одиночке и отправились готовиться к Цинциннати. И всё же попытка сыграть в дуэте оказалась удачной: теннисисты здорово коммуницировали на корте, проявив неплохую сыгранность и взаимопонимание.

После победы в четвертьфинале в Нью-Йорке Синнер поделился мнением о Дрэйпере и их предстоящей встрече.

«Мы довольно хорошо знаем друг друга и отлично дружим за пределами корта. Будет очень сложно. Он не проиграл ни сета, здорово играет, отлично подаёт. Пока я просто счастлив быть в полуфинале», — сказал Янник на пресс-конференции.

Дрэйпер только в этом сезоне смог проявить себя в ATP-туре, завоевать первый титул (серии-250 в Штутгарте) и дебютировать в топ-30 рейтинга. За последние девять месяцев Джек также одержал несколько крупных побед: над Карлосом Алькарасом в Лондоне (7:6 (7:3), 6:3), Стефаносом Циципасом в Цинциннати (3:6, 6:4, 7:5), Хольгером Руне в финале выставочного турнира UTS и Алексом де Минором в четвертьфинале US Open (6:3, 7:5, 6:2). Британец показал, что умеет давать бой игрокам, стоящим выше него в рейтинге и имеющим больше опыта.

За пределами корта Дрэйпер занимается благотворительностью. Джек сотрудничает с Обществом Альцгеймера – ведущей британской благотворительной организацией по борьбе с деменцией, которая помогает людям, живущим с этим заболеванием. Теннисист ещё прошлой зимой пообещал отправлять часть призовых для борьбы с болезнью, которой страдает его бабушка.

Теперь Дрэйпер поборется за дебютный финал «Большого шлема» со своим другом. Британец ведёт в противостоянии с Синнером 1-0. Единственная встреча приятелей состоялась на «пятисотнике» в Лондоне в 2021 году. Джек, будучи тогда 309-й ракеткой мира, в упорной борьбе вытащил матч и одолел Янника, уже входившего в первую тридцатку рейтинга, со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

Новая встреча Синнера и Дрэйпера пройдёт сегодня, 6 сентября. Начало – в 22:00 мск. За этим и другими матчами из Нью-Йорка следите на «Чемпионате».