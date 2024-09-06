Медведев, Рублёв, Шнайдер, Мирра: рейтинг российских теннисистов, удививших на US Open

Открытый чемпионат США ещё не закончен. В ближайшие дни мы узнаем имена новых чемпионов турнира. К сожалению, российские теннисисты на титулы уже не претендуют. Поэтому итоги их выступлений можно подвести уже сейчас. Дальше всех по сетке пробрался Даниил Медведев, которого в четвертьфинале остановил Янник Синнер. На другом полюсе находится Вероника Кудерметова, не выигравшая в сезоне ни одного матча на ТБШ. А чьё выступление действительно стало самым удивительным, решать вам.

Внимание: если выступление того или иного спортсмена удивило вас — вне зависимости от того, с положительным знаком или с отрицательным — поднимайте его вверх. Если теннисист выступил примерно так, как вы от него и ожидали, — опускайте вниз.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Теннисисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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