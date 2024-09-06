Медведев, Рублёв, Шнайдер, Мирра: рейтинг российских теннисистов, удививших на US Open

Открытый чемпионат США ещё не закончен. В ближайшие дни мы узнаем имена новых чемпионов турнира. К сожалению, российские теннисисты на титулы уже не претендуют. Поэтому итоги их выступлений можно подвести уже сейчас. Дальше всех по сетке пробрался Даниил Медведев, которого в четвертьфинале остановил Янник Синнер. На другом полюсе находится Вероника Кудерметова, не выигравшая в сезоне ни одного матча на ТБШ. А чьё выступление действительно стало самым удивительным, решать вам.
Внимание: если выступление того или иного спортсмена удивило вас — вне зависимости от того, с положительным знаком или с отрицательным — поднимайте его вверх. Если теннисист выступил примерно так, как вы от него и ожидали, — опускайте вниз.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Теннисисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Диана Шнайдер — четвёртый круг
На US Open — 2024 Шнайдер обновила личный рекорд на мэйджорах, впервые выбравшись во вторую неделю, то есть в 1/8 финала. И это притом, что 20-летняя россиянка впервые выступала в основной сетке Открытого чемпионата США. Диана мощно шла по сетке и в третьем круге отомстила Саре Эррани за поражение в парном финале Олимпиады — 6:2, 6:2. Но потом наткнулась на Джессику Пегулу — американка, для которой этот ТБШ стал лучшим в карьере, победила со счётом 6:4, 6:2.
Людмила Самсонова — четвёртый круг
Из всех ТБШ Самсонова лучше всего выступает на US Open. Только на этом мэйджоре она не менее двух раз выходила в четвёртый круг, в том числе в 2024 году. На нынешнем турнире россиянка запомнилась сверхуверенной победой над Эшлин Крюгер, которая до этого выбила Мирру Андрееву, — 6:1, 6:1. Но вот против Иги Свёнтек у Самсоновой не нашлось оружия — 6:4, 6:1 в пользу польки.
Эрика Андреева — второй круг
Андреева-старшая, во второй раз попавшая в основную сетку US Open (после поражения в первом круге в 2022 году), играла исключительно с китайскими теннисистками. Пройти Юань Юэ ей было по силам, а вот олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь оказалась сильнее. Эрика даже выиграла первый сет на тай-брейке, но добиться большего не вышло — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2 в пользу китаянки.
Екатерина Александрова — третий круг
В первых двух кругах Александрова одержала две волевые победы. А в третьем — с Ариной Соболенко — всё было наоборот: россиянка выиграла первый сет, однако проиграла следующие две партии — 6:2, 1:6, 2:6. Екатерина во второй раз подряд остановилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США. Также стоит отметить, что этот матч стал самым поздним в истории US Open. В момент начала встречи на часах в Нью-Йорке было 0 часов 8 минут.
Анастасия Павлюченкова — третий круг
Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года дебютировала на US Open ещё в сезоне-2008. Лучший результат Павлюченкова показала здесь в 2011-м, выйдя в четвертьфинал. В этот раз Анастасия прошла два круга, а в третьем нарвалась на Игу Свёнтек — 6:4, 6:2 в пользу польки.
Даниил Медведев — 1/4 финала
От чемпиона US Open 2021 года мы ждём максимально высоких результатов — на харде так уж точно. В этот раз Медведев смог провести несколько ярких матчей на турнире. Особенно хорош был россиянин в четвёртом круге с Нуну Боржешем — 6:0, 6:1, 6:3. Однако в четвертьфинале Янник Синнер остановил Даниила — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. «Это тяжело. Имею в виду, что он один из лучших игроков в мире, если судить по рейтингу, и он этого заслуживает. С ним сложно играть. Он хорошо чувствует теннис. Он практически всегда выбирает правильный удар и делает это в нужный момент. Именно здесь мне нравится играть с игроками такого уровня, потому что именно на таких турнирах напряжение возрастает. Тут каждое очко имеет значение. Имея брейк-пойнт, пытаешься думать, как он сыграет и как ему противостоять», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Анастасия Потапова — третий круг
Главный матч Потапова, впервые вышедшая в третий круг US Open, выиграла в первом круге, справившись с крайне неудобной для себя Лейлой Фернандес — 2:6, 6:4, 7:5. До этого россиянка потерпела четыре поражения в четырёх матчах с Фернандес и вот теперь наконец-то победила. Ну а в третьем круге у Анастасии не было реальных возможностей навязать борьбу пребывающей в прекрасной форме Каролине Муховой — 6:4, 6:2 в пользу чешки.
Анна Калинская — третий круг
Калинская впервые вышла в 1/16 финала US Open, но на фоне четвертьфинала Australian Open все уже понимают, что третий круг не предел для Анны на ТБШ. В первых двух кругах Анна без проблем переиграла уступающих в классе соперниц, но в третьем круге не справилась с равной по статусу Беатрис Хаддад-Майей — 6:3, 6:1 в пользу бразильянки. По всей видимости, россиянку подкосила скандальная ситуация с ошибочным судейским решением после просмотра видеоповтора. Ассоциация тенниса США (USTA) признала ошибку, но кому от этого легче?..
Камилла Рахимова — первый круг
В 2021 году Рахимова дошла до третьего круга US Open, но с тех пор не одержала ни одной победы на турнире, потерпев три поражения. В этот раз она проиграла Иге Свёнтек. У россиянки был тройной сетбол во второй партии, но она занервничала и упустила его — 4:6, 6:7 (6:8). «Очень обидно, что Камилла не реализовала сетболы во втором сете против Иги Свёнтек. На мой взгляд, она спасовала и испугалась. С игроками высшего уровня нельзя в решающих моментах допускать простые ошибки, как и ждать их от соперницы. Будто не было никакого плана в голове. Но опять-таки всё приходит с опытом», — написала в соцсетях двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова.
Мирра Андреева — второй круг
С Андреевой-младшей уже привыкли спрашивать как со взрослой, а ведь ей 17 лет — в этом возрасте спады неизбежны. Как и год назад, Мирра, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, завершила борьбу во втором круге US Open. И если тогда она проиграла будущей чемпионке Кори Гауфф, то в этот раз — Эшлин Крюгер, другой американке, — 1:6, 4:6. «Не самый лучший результат в одиночном разряде, но отлично провели время, сыграв в парном разряде с Анастасией Павлюченковой (третий круг. — Прим. «Чемпионата»). В следующий раз я стану сильнее», — написала Андреева на своей странице в социальных сетях.
Андрей Рублёв — четвёртый круг
Два года подряд Рублёв доходил до четвертьфинала US Open, а в этот раз остановился стадией раньше. Существовал немалый риск, что Андрей проиграет во втором круге. Но тогда он всё-таки сумел перевернуть ход противостояния с Артуром Риндеркнешем — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. А вот Григор Димитров в четвёртом круге не позволил россиянину одержать вторую сверхволевую победу за турнир — 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3. Ну и эмоции вновь порой перехлёстывали через край… «Рублёву нужна небольшая доля пофигизма – в каких-то промежутках хотя бы. Без неё невозможно. Невозможно [реагировать] на каждую ошибку. Очень много эмоций! Надо с психологами говорить, из-за чего он себя так уничтожает. Он это делал, сколько я его помню. Всегда таким был», — сказал бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов в эфире Betboom Tennis.
Роман Сафиуллин — второй круг
Сафиуллин лишь во второй раз в карьере играл в основной сетке US Open. И в сезоне-2023, и в этом году он проиграл во втором круге. На старте турнира Роман в трёх сетах прошёл 18-летнего Мэттью Форбса, а вот во втором круге нарвался на Маттео Арнальди, 30-го сеяного, — 6:2, 6:4, 6:4 в пользу итальянца.
Анна Блинкова — первый круг
Блинкова всё никак не может выиграть хотя бы один матч на US Open: семь участий в основной сетке — семь поражений. На нынешнем турнире россиянка уступила Эмме Наварро — 1:6, 1:6. У Анны сейчас вообще ничего не ладится: восемь поражений подряд. Последняя победа была добыта ещё в Бад-Хомбурге в июне, над Беатрис Хаддад-Майей в 1/8 финала.
Карен Хачанов — первый круг
Хачанов, полуфиналист US Open — 2022, второй год подряд не может преодолеть первый круг на нью-йоркском мэйджоре. В этот раз Карен не смог пройти британца Даниэля Эванса, одержавшего победу со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Зубодробительный поединок, продолжавшийся 5 часов 35 минут, вошёл в историю Открытого чемпионата США. Отныне это самый длинный матч в истории турнира. «Через 5,5 часа в пятом сете у меня начались судороги по всему телу. Я не пытаюсь сказать, что проиграл из-за этого. Нет. Это не оправдание. Я чрезвычайно опустошён и разочарован тем, что в итоге мне не удалось одержать победу. Но хочу подчеркнуть, что после таких матчей и болезненных поражений психологически справиться крайне сложно. Профессиональный спорт часто ассоциируется с психологической силой, но мало кто скажет вам о выгорании, самокритике и чувстве отчаяния. Пожалуйста, прошу вас быть уважительнее. Не пинайте человека, когда он лежит», — написал Хачанов в своих соцсетях после поражения.
Павел Котов — первый круг
Котов в третий раз подряд вышел в основную сетку US Open, но, как и в предыдущих двух случаях, остановился в первом же круге. Бельгиец Зизу Бергс дожал его в пятом сете, выиграв чемпионский тай-брейк, — 6:2, 4:6, 6:2, 3:6, 7:6 (10:7).
Дарья Касаткина — второй круг
К Касаткиной приковано повышенное внимание просто в силу того, что она первая ракетка России. На US Open Дарья не смогла подтвердить свой статус, при том что ей необходимо было защищать очки за четвёртый круг. Во втором раунде она уступила Питон Стирнс — американка победила со счётом 6:1, 7:6 (7:3). «Касаткина проиграла, и это для меня стало неожиданностью. Хотя соперница из Америки была непростой», — сказала бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова, чьи слова приводит ТАСС.
Вероника Кудерметова — первый круг
Этот сезон Кудерметова наверняка хочет забыть как страшный сон. Вероника впервые в карьере не выиграла в сезоне ни одного матча в основных сетках мэйджоров. На US Open, где лучшим результатом россиянки является выход в четвёртый круг, Кудерметова второй год подряд выбывает в первом круге. В этот раз она проиграла Элисе Мертенс — 6:3, 4:6, 3:6 — той самой Мертенс, с которой взяла три титула в парном разряде, в том числе Итоговый-2022.