Юный британец совершил прорыв на US Open. И заодно закрутил роман с крутой моделью из США?

Джеку Дрэйперу приписывают отношения с Кейтлин Лордал, у которой более 1 млн подписчиков. Она присутствовала на каждой его игре в Нью-Йорке.

22-летний британский теннисист Джек Дрэйпер стал главным открытием US Open. В четвертьфинале Джек обыграл входящего в топ-10 рейтинга ATP австралийца Алекса де Минора (6:3, 7:5, 6:2) и встретится с первой ракеткой Янником Синнером на следующей стадии.

Дрэйпер — первый британец, дошедший до полуфинала US Open, после Энди Маррея в 2012-м. Тогда Маррей взял свой первый титул на турнирах «Большого шлема». Дрэйперу пока рано прогнозировать чемпионство. Джек считается аутсайдером в противостоянии с Синнером, но определённые шансы на успех у него имеются. Уж больно хорош британец на кортах Нью-Йорка. По ходу турнира он не отдал ни сета и проиграл всего 36 геймов. За последние 40 лет только два теннисиста доходили до полуфинала американского «Шлема», отдав меньше геймов. Это Иван Лендл в 1987-м (34) и Новак Джокович в 2013-м (33), 2012-м (32) и 2016-м (27).

Джек перед стартом US Open занимал 25-е место в рейтинге ATP, но точно поднимется в топ-20 вне зависимости от результата матча с Синнером. Не исключено, что совершить прорыв ему помог баланс в личной жизни. Американские СМИ сообщают, что Дрэйпер начал встречаться с популярной моделью Кейтлин (часто упоминается как KT) Лордал.

Девушка присутствовала на каждом матче Дрэйпера в Нью-Йорке, что сложно назвать простым совпадением. Пока Джек не подтверждает отношения с ней, но, возможно, это вопрос времени.

Кейтлин Лордал Фото: Из личного архива Кейтлин Лордал

22-летняя Лордал – популярная модель из Майами и звезда TikTok. На её странице в этой соцсети насчитывается 1,1 млн подписчиков. Это заметно больше, чем у Пейдж Лоренце и Морган Риддл – подруг американских теннисистов Томми Пола и Тейлора Фритца соответственно. Кейтлин потенциально может затмить Пейдж и Морган, если подтвердятся её отношения с Дрэйпером, а сам Джек будет не против её публичной деятельности на своих матчах.

Раньше Джек старался не афишировать личную жизнь, но ситуация может измениться. Он стал главной звездой британского тенниса, после того как Энди Маррей месяц назад завершил карьеру. В потенциальных отношениях Дрэйпера с моделью нет ничего удивительного, поскольку сам теннисист не чужд этой сфере деятельности. У него есть контракт с агентством IMG Models. Ранее британец снимался в фотосессиях для популярных журналов Vogue и Tatler, заключил рекламные контракты с брендами Dunlop, Nike и Vodafone (после успеха на US Open список наверняка расширится).

Даже знаменитая главный редактор Vogue Анна Винтур отмечала, что у Джека есть задатки для модельного бизнеса, да и сам британец ничего не имеет против. Он определённо продолжит сниматься в новых фотосессиях.

Джек Джейпер собирается работать в модельном бизнесе Фото: Из личного архива Джека Дрэйпера

Главное, чтобы Дрэйпер не слишком увлёкся медийностью и продолжал прогрессировать на корте. В этом 22-летнему спортсмену помогают родители. Роджер Дрэйпер – отец Джека – бывший теннисист-любитель, а также крупный спортивный чиновник в Великобритании. Он работал исполнительным директором в министерстве спорта страны и был главой Британской ассоциации тенниса.

Именно Роджер Дрэйпер успешно продвигал заявку Лондона как места проведения Олимпиады-2012. Непосредственно теннисом он занимался в период с 2006 по 2013 год, как раз на этом отрезке Энди Маррей выиграл US Open (2012) и Уимблдон (2013), став первым британским чемпионом турниров «Большого шлема» со времён Фреда Перри в далёком 1936 году.

Роджер Дрэйпер — отец Джека Фото: Matthew Lewis/Getty Images

После тенниса Роджер Дрэйпер ушёл в мир регби. Сначала работал на руководящих должностях в клубах, а с 2017 года занимает пост исполнительного директора британской Суперлиги в этом виде спорта. При нём в турнире планомерно растут потолок зарплат и посещаемость матчей. При этом Роджер не забывает про Джека и всегда помогает ему советами. Как и мать теннисиста Ники, бывшая чемпионка Великобритании среди юниоров и его первый тренер (сейчас с Джеком работает Джеймс Тротман). Кроме того, менеджером Дрэйпера является его старший брат Бен, который тоже пытался стать профессиональным теннисистом, но не сложилось.

Семейные ценности очень важны для Джека. Родня часто ходит на его матчи, К сожалению, этого уже не может делать его бабушка Бренда, страдающая от болезни Альцгеймера. Но Джек старается ей помочь в меру своих возможностей – он сотрудничает с фондом по борьбе с болезнью, вкладывая туда часть своих призовых.

В общем, даже если у Джека будет что-то вроде звёздной болезни, семья определённо вмешается и направит его в нужное русло. Дрэйпер это сам признаёт.

«Очень приятно иметь рядом с собой людей, которых любишь, и ты знаешь, что они прикроют тебя на каждом шагу, каждый день. Это то, что позволяет мне твёрдо стоять на земле, мотивирует и в конечном счёте сохраняет здравомыслие в спорте», — заявил Джек.

Интересно узнать, как для Дрэйпера сложится полуфинальный матч US Open с Синнером. Шансы на успех британца невысокие, но Джек уже не раз удивлял на этом турнире и сделает всё возможное, чтобы преподнести ещё одну сенсацию.