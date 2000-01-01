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Все полуфиналисты US Open — 2024
Все полуфиналисты US Open — 2024
На US Open стартуют мужские полуфиналы. В эту стадию вышли спортсмены, ещё не побеждавшие на ТБШ в США. Кто же претендует на титул?
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Янник Синнер
Янник Синнер
Первая ракетка мира уже в этом году брал титул на Australian Open. На US Open он доходил максимум до полуфинала. В этом году на пути к 1/2 финала Синнер выбил Даниила Медведева. Соперником Янника в матче за выход в финал будет Джек Дрэйпер.
Джек Дрэйпер
Джек Дрэйпер
25-я ракетка мира ещё никогда не добирался до полуфиналов на ТБШ. На пути к этой стадии на US Open британец одолел Алекса де Минора. В полуфинале Джек встретится с Янником Синнером.
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
12-я ракетка мира впервые в карьере добрался до полуфинала ТБШ. На US Open Фритц одолел Каспера Рууда и Александра Зверева. В полуфинале Тейлор сыграет с соотечественником Фрэнсисом Тиафо.
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
20-я ракетка мира уже играл в полуфинале US Open в 2022 году. Сейчас же на пути к повторению лучшего личного результата Тиафо обыграл Григора Димитрова. В полуфинале соперником Фрэнсиса будет Тейлор Фритц.
Все полуфиналисты US Open — 2024
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