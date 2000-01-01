Все полуфиналисты US Open — 2024

Янник Синнер

Первая ракетка мира уже в этом году брал титул на Australian Open. На US Open он доходил максимум до полуфинала. В этом году на пути к 1/2 финала Синнер выбил Даниила Медведева. Соперником Янника в матче за выход в финал будет Джек Дрэйпер.