Мария отлично провела время в Нью-Йорке, а видео с ней на трибунах стало вирусным.

«Будто запорола приём подачи». Шарапова произвела фурор на US Open и посмеялась над собой

Экс первая ракетка мира и пятикратная чемпионка турниров «Больших шлемов» Мария Шарапова посетила женский полуфинал US Open между Ариной Соболенко и Эммой Наварро.

Шарапова после завершения карьеры регулярно гостит на стадионе имени Артура Эша, где сама брала титул в 2006-м. Появление Марии на крупных турнирах традиционно привлекает к себе повышенное внимание. US Open — 2024 не стал исключением из правил.

Недавно номинированная на включение в Международный зал теннисной славы Шарапова в Нью-Йорке остановилась в люксовом отеле «Аман». Там она приняла участие в конференции врача и писателя Дипака Чопры. Она сфотографировалась с Дипаком и его сыном Готэмом Чопрой – авторитетным спортивным документалистом, который делал работы о Леброне Джеймсе, Томе Брэди, Коби Брайанте и других легендарных личностях. Возможно, Готэм вскоре снимет фильм и о Шараповой.

Мария Шарапова, Дипак Чопра и Готэм Чопра в Нью-Йорке Фото: Из личного архива Дипака Чопры

Чуть позже Мария села в роскошный автомобиль, который доставил её в Национальный теннисный центр, расположенный в парке «Флашинг-Медоуз». Это место проведения US Open, которое Шараповой отлично знакомо.

Перед просмотром тенниса Мария выступила на мероприятии под названием «Чемпионки равенства». Вместе с ней спикерами стали легендарная теннисистка Билли Джин Кинг, знаменитая сценаристка Шонда Раймс и известная телеведущая Робин Робертс.

Робин Робертс, Шонда Раймс, Билли Джин Кинг и Мария Шарапова Фото: Пресс-служба US Open

Как можно догадаться по названию, церемония посвящена женщинам, которые борются за равноправие в спорте. Шарапова, Кинг, Робертс и Раймс выступили в качестве спикеров и много говорили о данной проблеме. Шонда участвовала в мероприятии впервые, поэтому Кинг вручила ей награду за отстаивание равноправия имени самой себя.

Далее Мария пришла непосредственно на матч Соболенко – Наварро (6:3, 7:6). Шарапова выглядела слегка встревоженной и обеспокоенной, когда оператор впервые взял её в кадр.

Момент получился довольно трогательным и в то же время курьёзно-забавным. Мария отреагировала на него с иронией.

«Выгляжу так, будто только что запорола приём второй подачи на брейк-пойнте и увидела реакцию моего тренера», — написала Шарапова в соцсетях, её запись в итоге репостнул официальный аккаунт US Open.

Встревоженная Мария Шарапова на US Open Фото: Кадр из трансляции

Наварро пыталась оказывать Соболенко сопротивление, но полуфинал не получился слишком затяжным и закончился в пользу Арины за 1 час 33 минуты. У Шараповой было достаточно много времени, чтобы пройтись по хорошо знакомым местам.

Мария прогулялась по арене стадиона Артура Эша, встретившись и сделав фото с директором US Open Стэйси Алластер, которая принесла на матч специально сшитую футболку для её двухлетнего сына Теодора. Снимком поделился её возлюбленный и отец мальчика Александр Гилкс.

Мария Шарапова с директором US Open Стэйси Алластер Фото: Из личного архива Александра Гилкса

Кроме того, Шарапова заглянула в подтрибунное помещение. Она прекрасно знает каждый его уголок, поскольку годами посещала стадион Артура Эша в качестве профессиональной теннисистки, а теперь – зрительницы.

В первую очередь внимание Марии привлёк постер с собственным изображением во время завоевания титула US Open – 2006, когда она обыграла в финале бельгийку Жюстин Энен.

«Кто это такая? Она крутая», — шутя заявила Мария на записанном возле плаката видео.

Мария Шарапова возле чемпионского постера US Open со своим изображением Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Очевидно, Мария пребывает в хорошем настроении и осталась довольна своим пребыванием на стадионе имени Артура Эша. Вполне возможно, она останется в Нью-Йорке ещё на несколько дней и не ограничится посещением одного лишь женского полуфинала.

Впереди эта же стадия у мужчин (Янник Синнер – Джек Дрэйпер, Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо), женский финал между Ариной Соболенко и Джессикой Пегулой, а также битва за титул у звёзд ATP-тура, которая будет выглядеть нетипично из-за отсутствия финалистов других «Шлемов» сезона Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Александра Зверева, Даниила Медведева и участия в ней как минимум одного игрока вне топ-10 мирового рейтинга.