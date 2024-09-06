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Янник Синнер, Джек Дрэйпер, Тиафо, Фритц: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Синнер бьётся за выход в финал US Open! Остановит ли Дрэйпер лидера рейтинга? LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open
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На последнем в сезоне «Шлеме» в пятницу завершатся полуфиналы. Теннисисты бьются за место в решающем матче. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В пятницу, 6 сентября, завершатся полуфиналы. У женщин впервые будет день отдыха, а мужчины разыграют оба полуфинала. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер после победы над Даниилом Медведевым сразится с британцем Джеком Дрэйпером (25), а в другом матче состоится американское дерби: Тейлор Фритц (12) – Фрэнсис Тиафо (20). Отметим, что никто из этой четвёрки никогда ранее не играл в финале Открытого чемпионата США. Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

US Open – 2024. Мужчины. Сетка
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:00 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

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Опрос: кто пройдёт в финал? Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

До этой стадии соревнований не добрался ни один россиянин. А ведь их на старте было 17. Самое время выбрать, кто больше всех из россиян вас удивил на US Open — 2024.

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Самое время пройти наш опрос на злобу сегодняшнего дня.

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