На последнем в сезоне «Шлеме» в пятницу завершатся полуфиналы. Теннисисты бьются за место в решающем матче. Подробности — в трансляции.

Синнер бьётся за выход в финал US Open! Остановит ли Дрэйпер лидера рейтинга? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В пятницу, 6 сентября, завершатся полуфиналы. У женщин впервые будет день отдыха, а мужчины разыграют оба полуфинала. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер после победы над Даниилом Медведевым сразится с британцем Джеком Дрэйпером (25), а в другом матче состоится американское дерби: Тейлор Фритц (12) – Фрэнсис Тиафо (20). Отметим, что никто из этой четвёрки никогда ранее не играл в финале Открытого чемпионата США. Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

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