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Шарапова и Судейкис. Звёзды на полуфиналах US Open
Шарапова и Судейкис. Звёзды на полуфиналах US Open
Женские полуфиналы на US Open собрали немало звёзд спорта и Голливуда. Кто из знаменитостей пришёл посмотреть за битвой за место в финале?
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Мария Шарапова
Мария Шарапова
Экс первая ракетка мира не могла пропустить столь значимое событие тенниса. Шарапова даже попала в забавную ситуацию во время просмотра игр. Подробнее о ней — в нашем материале.
Билли Джин Кинг
Билли Джин Кинг
Полуфиналы женского турнира никак не могли обойтись без культовой теннисистки.
Мартина Навратилова
Мартина Навратилова
Легендарная спортсменка также была замечена на трибунах во время матчей Соболенко с Наварро и Пегулы с Муховой.
Линдсей Дэвенпорт
Линдсей Дэвенпорт
Трёхкратная победительница ТБШ не упустила возможности посмотреть за крутыми теннисными разборками.
Вирджиния Уэйд
Вирджиния Уэйд
Трёхкратная чемпионка ТБШ также посетила матчи женского полуфинала.
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Исполнитель главной роли в сериале «Тед Лассо» стал зрителем теннисных баталий.
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Актриса решила провести вечер за просмотром игр Соболенко с Наварро и Пегулы с Муховой.
Джош Харт
Джош Харт
Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» в межсезонье посетил теннисные матчи US Open.
Шарапова, Навратилова и Судейкис. Звёзды на полуфиналах US Open
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