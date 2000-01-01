Шарапова и Судейкис. Звёзды на полуфиналах US Open
Женские полуфиналы на US Open собрали немало звёзд спорта и Голливуда. Кто из знаменитостей пришёл посмотреть за битвой за место в финале?
Мария Шарапова
Экс первая ракетка мира не могла пропустить столь значимое событие тенниса. Шарапова даже попала в забавную ситуацию во время просмотра игр. Подробнее о ней — в нашем материале.
Билли Джин Кинг
Полуфиналы женского турнира никак не могли обойтись без культовой теннисистки.
Мартина Навратилова
Легендарная спортсменка также была замечена на трибунах во время матчей Соболенко с Наварро и Пегулы с Муховой.
Линдсей Дэвенпорт
Трёхкратная победительница ТБШ не упустила возможности посмотреть за крутыми теннисными разборками.
Вирджиния Уэйд
Трёхкратная чемпионка ТБШ также посетила матчи женского полуфинала.
Джейсон Судейкис
Исполнитель главной роли в сериале «Тед Лассо» стал зрителем теннисных баталий.
Элизабет Бэнкс
Актриса решила провести вечер за просмотром игр Соболенко с Наварро и Пегулы с Муховой.
Джош Харт
Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» в межсезонье посетил теннисные матчи US Open.
Шарапова, Навратилова и Судейкис. Звёзды на полуфиналах US Open
Читайте также
Все полуфиналисты US Open — 2024
Все полуфиналистки US Open — 2024
Соболенко повторила достижение Серены Уильямс
«Какая легенда!» Федерер вернулся на US Open
Включат ли Шарапову в Зал славы?
Свёнтек превзошла достижение Шараповой
Медведев стал соавтором исторического достижения
Соболенко — лидер по количеству 1/4 финалов ТБШ
Серена Уильямс и Хью Джекман. Звёзды на US Open
«Большая тройка» — впервые без ТБШ за 22 года
Гауфф — в погоне за рекордом Шараповой на ТБШ
Медведев в топе по проценту побед на хардовых ТБШ
Осака удивила своим нарядом на US Open. Фото
Соболенко встретилась со своей мини-копией. Фото
Рыбакина необычно повышает шанс победы на US Open
Мария Шарапова решила сыграть детской ракеткой