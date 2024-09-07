Синнер стал первым финалистом US Open, одолев Дрэйпера. Британца даже рвало на корте!

В ночь с 6 на 7 сентября мск на US Open определялись участники финала в мужском одиночном разряде. Сначала был сыгран полуфинал из верхней половины сетки, в котором лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер сражался с 25-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером из Великобритании.

Теннисная общественность предполагала, что Яннику Синнеру будет совсем не легко на нью-йоркском ТБШ, ведь спортсмену предстояло справиться с критикой и шквалом хейта, который обрушился на него из-за допинг-скандала. Но, по всей видимости, на него это не сильно давило. На пути к очному противостоянию с Дрэйпером итальянец потерял лишь две партии. Это произошло на старте нынешнего розыгрыша турнира, а именно во встрече с хозяином кортов Маккензи Макдональдом (2:6, 6:2, 6:1, 6:2) и в четвертьфинальном сражении с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

После противостояния с отечественным спортсменом и дебютного выхода в полуфинал американского мэйджора Синнер рассказал, как ему удаётся сохранять концентрацию и спокойствие после допингового скандала с его участием.

«У меня есть моя команда и мои близкие мне люди. Они знают меня, знают, что я всегда придерживаюсь людей, которые меня понимают и верят мне. Это очень важная вещь. И, конечно, я очень рад, что они у меня есть. И среди тренеров, и за пределами теннисного корта.

Да, очевидно, вначале была немного сложная ситуация, но, знаете, день за днём ​​всё шло к лучшему. Так что да, я рад этому. Посмотрим теперь в полуфинале, что я смогу сделать», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча с Медведевым.

Дрэйпер — первый британец, дошедший до полуфинала US Open, после Энди Маррея в 2012-м. Тогда Маррей взял свой первый титул на турнирах «Большого шлема». Джек был очень хорош на кортах Нью-Йорка. По ходу турнира он не отдал ни сета и проиграл всего 36 геймов. За последние 40 лет только два теннисиста доходили до полуфинала американского «Шлема», отдав меньше геймов. Это Иван Лендл в 1987-м (34) и Новак Джокович в 2013-м (33), 2012-м (32) и 2016-м (27). В четвертьфинале 22-летний теннисист обыграл входящего в топ-10 рейтинга ATP австралийца Алекса де Минора (6:3, 7:5, 6:2).

Спортивная общественность не могла не высказаться в преддверии первой полуфинальной битвы в Нью-Йорке среди представителей сильной половины человечества. Так, бывший финалист US Open Грег Руседски рассказал, что нужно сделать Джеку, чтобы справиться с грозным противником и шагнуть в титульный поединок на последнем в сезоне ТБШ.

«Джек должен атаковать свою вторую подачу. Ему также нужно открываться на форхенде и не позволять ему (Синнеру) бить форхенды в угол и попадать в бэкхенд.

Разнообразие и продвижение вперёд — это тоже важно. Он должен выводить Синнера к сетке на своих условиях, но это сложно сделать из-за того, как сильно Янник бьёт по мячу. Однако когда он проигрывал сеты [Даниилу] Медведеву и [Маккензи] Макдональду, им удавалось выходить вперёд, быть агрессивными. Главное — найти правильный баланс», — приводит слова Руседски BBC Sport.

А тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци заявил следующее.

«Дрэйпер — один из самых многообещающих молодых людей в туре. Мы давно его знаем и ожидаем от него испытаний, полных подводных камней. В последние годы у него было несколько травм, которые замедлили его рост. Он играет с ветром в спине, ему мало что нужно доказывать, с учётом того, что он уже добился своего лучшего результата и что он играет против номера один в мире. Он будет стараться играть не в своём ритме, и Яннику придётся хорошо проявить себя, особенно в начале матча, чтобы справиться с ситуацией», — приводит слова Ваньоцци Tuttosport.

Примечательно, что именно Дрэйпер вёл по личным встречам со счётом 1-0. В 2021 году 19-летний Джек, получивший уайлд-кард на турнир в Лондоне, одолел на тот момент 23-ю ракетку мира Синнера и одержал первую победу в туре — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Сейчас представителю Великобритании предстояло сыграть в своём первом полуфинале турнира «Большого шлема» против первой ракетки мира Янника Синнера!

В стартовой партии теннисисты поначалу уверенно брали свои подачи. Так продолжалось первые шесть геймов. При счёте 3:3 Янник впервые подобрался к брейк-пойнту. Лидер рейтинга ATP тут же его реализовал — 4:3. Уже в следующем гейме Джек, который смотрелся весьма неплохо, заработал тройной брейк-пойнт. Сначала 25-я ракетка мира потерял две возможности, а третью попытку всё-таки реализовал — 4:4. 11-й гейм на подаче Дрэйпера получился очень упорным. Четыре раза было «ровно», британец отыгрался с двух брейк-пойнтов. И всё же этого теннисиста сгубили три двойные ошибки за гейм, что позволило Яннику повести с брейком — 6:5. Синнер спокойно подал на сет под ноль — 7:5 за 57 минут. Отметим, что первую ракетку мира на этом матче с трибун поддерживала его девушка Анна Калинская.

В трёх геймах на приёме подряд в начале второй партии победителю Australian Open 2024 года удавалось добираться до брейк-пойнтов, но взять подачу Дрэйпера он так и не смог — впрочем, свою тоже не отдал — 3:3. Далее произошёл очень необычный эпизод. В одном из игровых моментов Джек выронил из кармана мяч. Судья Марьяна Вельович остановила встречу и предупредила теннисиста, что в следующий раз оштрафует его на очко. А затем представителя Великобритании вырвало на корт прямо во время розыгрыша на подаче противника! Во время паузы 25-й номер рейтинга ATP вытер за собой. После этого итальянец взял свою подачу — 4:4.

Но проблемы со здоровьем у атлетов в этом противостоянии не закончились! В концовке девятого гейма уже Янник, отбегая назад за мячом, неудачно приземлился на левую кисть. Синнер схватился за руку, обмотал её полотенцем. Было видно, что итальянцу очень больно.

На переходе при счёте 5:4 в пользу Дрэйпера к обоим теннисистам выбежали врачи. Далее теннисисты брали геймы на своей подаче, а исход сета определялся на тай-брейке, где удачливее был именно представитель Италии — 7:6 (7:3). Продолжительность партии составила почти 1,5 часа.

На переходе между партиями к первой ракетке мира снова пришёл врач. Янник провёл консультацию, потом выпил какой-то порошок. Однако его оппонент выглядел физически ещё хуже. Он был просто истощённым. Стало ясно, что победитель этой встречи уже практически известен, а вопрос состоял лишь в том, когда Синнер оформит брейк и дожмёт противника окончательно. После счёта 2:2 в свою пользу первая ракетка мира взял сразу четыре гейма подряд, одолев Джека Дрэйпера со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 за 3 часа 3 минуты. Таким образом, 23-летний Янник Синнер вышел в дебютный финал на US Open. Его следующим соперником станет победитель американского дерби Тейлор Фритц — Фрэнсис Тиафо.

Открытый чемпионат США закончится 8 сентября. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».