Американцы устроили пятисетовую битву в полуфинале US Open! Победителем из неё вышел Фритц

На US Open завершились мужские полуфинальные матчи. В первой битве Янник Синнер одолел Джека Дрэйпера. Во второй за путёвку в решающую стадию сразилась пара американцев: Тейлор Фритц (12) и Фрэнсис Тиафо (20).

Для Фритца этот полуфинал стал дебютным на турнирах «Большого шлема». Тиафо два года назад уже добирался до этой стадии в Нью-Йорке, в шаге от финала потерпев поражение от Карлоса Алькараса (7:6, 3:6, 1:6, 7:6, 3:6). В этот раз на US Open Фрэнсис переиграл Александра Ковачевича, Александра Шевченко, Бена Шелтона, Алексея Попырина и Григора Димитрова. Тейлор одержал победу над Камило Уго Карабельей, Маттео Берреттини, Франсиско Комесаньей, Каспером Руудом и Александром Зверевым.

Для Фритца и Тиафо эта встреча стала восьмой, до этого счёт в их противостоянии был 6-1 в пользу Тейлора. Фрэнсис в последний раз одолевал своего соотечественника аж в 2016 году.

Фрэнсис Тиафо Фото: Al Bello / Getty Images

Первым вперёд в этой полуфинальной встрече вышел Фритц, он забрал первую же подачу соперника и повёл со счётом 3:0, но сразу после этого отдал пять геймов подряд. По-разному Тейлор пытался вернуться в игру: подключал сёрв-энд-воллей, держал мяч на задней, выжидая неточностей от соперника, но, увы, ошибался сам.

В каждом гейме была борьба. Ни одна мини-партия в конце первого сета не завершилась со счёта 40:0. Фритц боролся, но Тиафо оказывался точнее и стабильнее. Стартовая партия со счётом 6:4 осталась за Фрэнсисом.

Чуть иначе развивался сценарий второго сета. Оба теннисиста стали увереннее чувствовать себя на своей подаче, поэтому почти каждый гейм закрывали под ноль. Первые брейк-пойнты появились при счёте 4:5 на подаче Тиафо. Фритц здорово сыграл из обороны, добрался до сетбола, но сразу закрыть партию не смог и отложил это дело на потом.

Всё срослось для Фритца в 12-13 геймах. Он подключил агрессивную игру, не дал и вдоха сделать Тиафо, под ноль забрал его подачу, а вместе с ней и второй сет (7:5). Что касается статистики, то Тейлор эту партию провёл качественнее соперника: по виннерам и невынужденным он набрал 15/3, а Фрэнсис – 9/8.

Тейлор Фритц Фото: Al Bello / Getty Images

В начале третьего сета Тиафо поймал кураж, сразу же напряг соперника и, потрясающе сыграв на задней линии, сделал ранний брейк. И первая подача стала лучше идти у Фрэнсиса, и атаки оказались точнее. У Фритца же посыпались невынужденные ошибки. Ему ни разу не удалось добраться до брейк-пойнтов в этой партии, и она со счётом 6:4 осталась за Тиафо.

В четвёртом сете Фритц сократил число неточностей, начал себя заводить и бодрить, благодаря чему максимально держал хороший уровень игры. Непредсказуемой получилась концовка этой партии. На протяжении всего сета теннисисты по счёту шли рука об руку. Даже было ощущение, что Тиафо в любой момент может поддавить, сделать брейк и завершить матч в свою пользу. Он поначалу уверенно чувствовал себя на своей подаче при счёте 4:5 – вёл 40:15 – а затем у него пошли срывы, невынужденные ошибки, пара двойных и эмоциональный провал. Сет остался за Тейлором, а игра перешла в решающий сет.

В перерыве между партиями Тиафо не успел отойти от неудачной подачи, чем воспользовался Фритц, сделав ранний брейк. Затем ещё один. При счёте 0:3, 30:40 Фрэнсис допустил очередную двойную ошибку – то, что так сильно подвело его в концовке прошлого сета. После этого Тиафо бросил ракетку и отдал преимущество в руки Тейлору.

Попытался ещё Тиафо вернуться в игру. Попробовал вести атаки, которые так здорово получались в предыдущих партиях. Даже один обратный брейк сделал, но тут же под ноль отдал очередную свою подачу. Фритц вышел подавать на матч при счёте 5:1 и сделал это без особых проблем. Увы, слишком много и непростительно стал ошибаться Фрэнсис. С корта он уходил чуть ли не со слезами на глазах.

Тейлор ментально оказался сильнее. С первого же матчбола, за 3 часа 18 минут и с итоговым счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 он забрал эту встречу и вышел в дебютный финал на турнире «Большого шлема».

Фритц стал первым американцем за 18 лет, вышедшим в финал US Open. Ранее это удавалось Энди Роддику в сезоне-2006. А побеждал он на домашнем мэйджоре в последний раз ещё раньше, в 2003 году.

Благодаря сегодняшней победе Фритц гарантировал себе возвращение на седьмую строчку рейтинга ATP. В случае триумфа в решающем матче Тейлор потеснит Андрея Рублёва и займёт его шестое место.

В финале Фритц сразится с первой ракеткой мира Янником Синнером. На US Open будет новый чемпион. За развитием событий в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».