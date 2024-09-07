«Будет великая битва». Мощь Соболенко против характера Пегулы — кто возьмёт финал US Open?

В женской сетке Открытого чемпионата США осталось сыграть всего один матч, самый главный. US Open получит новую победительницу, которая определится в сражении второй ракетки мира Арины Соболенко и шестого номера рейтинга WTA Джессики Пегулы. Тот случай, когда обе теннисистки полностью заслуженно добрались до решающего матча.

У Пегулы сетка была посложнее, чем у Соболенко. Но иначе и быть не могло, ведь второй номер посева предпочтительнее шестого. Американка не избежала встречи с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Однако это не смутило Джессику, и в четвертьфинале она победила непривычно много ошибавшуюся польку со счётом 6:2, 6:4.

Так Джессика сняла проклятие четвертьфиналов на ТБШ — до этого у неё было шесть поражений в шести играх на соответствующей стадии. А в полуфинале Пегула проявила не только мастерство, но и характер. Для иной теннисистки счёт 1:6, 0:2 в матче с Каролиной Муховой означал бы приговор. Но не для Пегулы, одержавшей волевую победу — 1:6, 6:4, 6:2.

По словам Джессики, в начале сезона она и предположить не могла, что в возрасте 30 лет впервые в карьере выйдет в финал мэйджора, да ещё и домашнего для себя. «Это что-то невероятное, детская мечта, это то, чего я всегда хотела. За этим стоит огромная работа, вы даже не представляете сколько. Для меня это всё…

Очень рада оказаться в финале. Но приехала сюда с намерением выиграть титул. Если бы мне сказали в начале года, что буду в финале US Open, я бы очень посмеялась, тогда что-то подобное не приходило мне в голову. Возможность преодолеть все трудности и сказать, что у меня есть прекрасная возможность в субботу, — это то, за что борются все игроки. И делают это и в моей стране, на домашнем турнире «Большого шлема». Это идеально, правда», — сказала она на пресс-конференции.

Джессика Пегула на US Open — 2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

И вот при всех этих вводных фаворитом противостояния всё равно будет Соболенко. Если обе теннисистки подойдут к матчу в оптимальных кондициях — а так оно и будет, можно не сомневаться, — Арина будет атаковать, а Джессика — обороняться и искать варианты для контратаки. Белоруске наверняка поможет её подача, которая в последнее время работает очень хорошо. Как бороться с мощью Соболенко, соперницы пока не придумали. За шесть матчей на текущем US Open она проиграла лишь один сет (как, впрочем, и Пегула), Екатерине Александровой в третьем круге. А рассчитывать на то, что Арина вдруг станет ошибаться, было бы наивно. В конце концов, это уже её четвёртый финал на ТБШ, так что дрожать коленки у двукратной чемпионки Australian Open точно не будут.

С учётом US Open Соболенко идёт на серии из 11 побед, а Пегула выиграла уже 15 из последних 16 матчей. Единственное поражение нанесла ей как раз Арина, победившая в финале Цинциннати со счётом 6:3, 7:5. Джессика помнит то поражение и наверняка извлечёт из него уроки, так что белоруска обязана иметь запасной план на случай, если события в матче пойдут не по её сценарию.

«Она великий игрок на харде, одна из лучших в мире. Но думаю, что и я тоже. В Цинциннати она подавала просто невероятно, однако я всё равно чувствовала, что у меня есть шансы. Надеюсь, в субботу она будет подавать не так хорошо, а может, и чуть хуже (смеётся).

Знаю, что у меня есть игра, знаю, что могу её огорчить. Но я должна быть агрессивной, заставлять её двигаться, подавать умно и оказывать давление на её подачу. В общем, играть в свою игру, что я и делаю. Надеюсь, что в эту субботу мне удастся её реализовать и решить исход матча в свою пользу», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Подача Соболенко действительно впечатляет. 235 эйсов — именно таков её показатель в сезоне-2024. Больше только у Каролины Плишковой, 244 раза подавшей навылет, и у Елены Рыбакиной, которая со своими 325 эйсами выступает в отдельной лиге. Что характерно, Арина даже на второй подаче выигрывает более половины очков (51,1%). Из представительниц первой двадцатки 50-процентный барьер на очках со второй подачи преодолевают лишь Ига Свёнтек (55,3%) и наши Анна Калинская (50,6%) с Дианой Шнайдер (51,6%).

Арина Соболенко на US Open — 2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Обеим теннисисткам есть за что сражаться — и не только за призовые. Хотя и это, конечно, важный момент: проигравшая в финале получит $ 1,8 млн, а победительница — в два раза больше, то есть $ 3,6 млн. При этом вне зависимости от результата финала Соболенко останется второй ракеткой мира, а Пегула отыграет три места и вернётся на третью строчку, потеснив Елену Рыбакину, Ясмин Паолини и Кори Гауфф.

Статистика Соболенко, конечно, поражает. Арина выиграла 26 из 27 последних матчей на хардовых мэйджорах. Если она победит, то по количеству побед на ТБШ среди действующих теннисисток будет уступать лишь Винус Уильямс (7), Иге Свёнтек (5) и Наоми Осаке (4). И станет первой теннисисткой после Анжелики Кербер в 2016-м, выигравшей в сезоне оба хардовых «Шлема». Пегула же может стать первой теннисисткой со времён Светланы Кузнецовой на «Ролан Гаррос» — 2009, которая на пути к титулу обыграла первого и второго номеров WTA. А на US Open в последний раз это проделывала Мария Шарапова — в 2006-м.

В личных встречах у Соболенко также очевидный перевес: 5-2. Несмотря на это, белорусская теннисистка понимает, что в финале ей легко не будет. «Я бы сказала, что она играет в свой лучший теннис и чувствует, что снова в форме. Она выиграла турнир («тысячник» в Торонто. — Прим. «Чемпионата»), потом вышла в финал, теперь она здесь, в другом финале. Так что она находится в невероятной форме. Будет ещё одна великая битва с ней. Не могу дождаться игры против неё», — приводит слова белоруски пресс-служба WTA.

Наконец, забавная закономерность. Путь Соболенко здорово напоминает то, что происходило с другой белоруской Викторией Азаренко, только со сдвигом в 11 лет. Неужели победит Пегула?

А в соцсетях Арина, намекая на прошлогодний финал с Кори Гауфф, написала: «Попробуем ещё раз».

Получится?

Финал US Open — 2024 Джессика Пегула (США, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) состоится в субботу, 7 сентября, и начнётся не ранее 23:00 мск.