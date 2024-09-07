Тотальное доминирование наших теннисисток. Россия взяла три «Шлема» из четырёх в 2004-м

Российские теннисистки дважды в истории становились чемпионками US Open. В Нью-Йорке титул смогли взять Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

В этом году исполняется 20 лет со времён триумфа Кузнецовой. Вспоминаем, как Светлана шла к первому для себя титулу на турнирах «Большого шлема».

Сезон-2004 получился триумфальным для российского женского тенниса. Анастасия Мыскина выиграла «Ролан Гаррос», а Мария Шарапова стала чемпионкой Уимблдона (а в конце сезона победила на Итоговом турнире WTA). Их почин на US Open удалось продолжить Светлане Кузнецовой, причём в финале она одолела соотечественницу Елену Дементьеву (6:3, 7:5).

19-летняя Кузнецова получила девятый номер посева на US Open – 2004. Выше были бельгийка Жюстин Энен, француженка Амели Моресмо, американки Серена Уильямс, Линдсей Дэвенпорт, Дженнифер Каприати и три россиянки – Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Мария Шарапова.

Конкуренция за титул ожидалась очень серьёзная. Кузнецова хоть и входила в число фавориток, но мало кто ожидал, что она станет чемпионкой. Очень важно было не тратить лишние силы в стартовых раундах. Светлана успешно справилась с этой задачей, «закрывая» болгарку Сесил Каратанчеву (6:2, 6:0), австралийку Николь Пратт (6:3, 6:3) и американку Эми Фрейзер (7:6, 7:5) в двух сетах. В четвёртом круге Кузнецова также не испытала особых проблем с двукратной чемпионкой ТБШ француженкой Мари Пирс (7:6, 6:2), которая перед этим выбила Марию Шарапову.

Светлана Кузнецова на US Open – 2004 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В четвёртьфинале Кузнецова остановила соотечественницу Надежду Петрову (7:6, 6:3). Надежда перед встречей со Светланой выбила первую ракетку мира и на тот момент ещё действующую чемпионку US Open Жюстин Энен (6:3, 6:2). Стоит отметить, что Петрова была 14-й сеяной на турнире. Вера Звонарёва получила 10-й номер посева. Таким образом, из всех представительниц топ-16 более трети составляли россиянки. Не так уж удивительно, что две из них в итоге разыграли титул.

В полуфинале Кузнецова одолела американку Линдсей Дэвенпорт (1:6, 6:2, 6:4), впервые на турнире отдав сет. И вышла на Елену Дементьеву, которая в стартовых раундах прошла россиянку Динару Сафину (2:6, 6:1, 6:2), француженок Северин Белтрам (6:3, 6:2) и Натали Деши (снялась из-за травмы), ещё одну соотечественницу Веру Звонарёву (1:6, 6:4, 6:3). В четвертьфинале и полуфинале Дементьева в напряжённой борьбе выбила вторую ракетку мира француженку Амели Моресмо (4:6, 6:4, 7:6) и восьмую сеяную американку Дженнифер Каприати (6:0, 2:6, 7:6).

Елена Дементьева на US Open – 2004 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

22-летней Дементьевой отдавали небольшое предпочтение в финале с 19-летней Кузнецовой. Во-первых, Елена дольше выступала в WTA-туре, имела более высокий номер посева (шестой против девятого). Кроме того, для неё это был уже второй финал турнира «Большого шлема» после поражения от Мыскиной на «Ролан Гаррос». Дементьева получила пусть и отрицательный, но при этом ценный опыт. Она лучше понимала, как справляться с давлением в столь важный момент. Кузнецова уже после финала признавалась, что нервничала очень сильно.

«С самого утра я была какой-то дёрганой. На разминке всё это вылилось в зажатость. Всё думала: что делать, что делать? Но потом, как ни странно, появилось предчувствие, что все будет хорошо. Помогло и общение с Мартиной Навратиловой. Она видела, что я просто холодею от страха, и сказала: «Значит, так, успокойся. Когда я впервые играла в финале турнира «Большого шлема», меня тоже трясло. Но я победила. И ты сможешь», — сказала Светлана.

На старте матча Кузнецова действительно слишком нервничала. Дементьева сразу же взяла подачу соперницы, причём всухую. Ранний брейк Елены выглядел неплохой заявкой на победу в первом сете, но Светлана моментально пришла в себя, отыгралась, а в шестом гейме ещё раз взяла подачу соперницы и удержала преимущество до конца партии – 6:3.

Начало второго сета тоже осталось за Дементьевой. Елена повела 2:0. Затем позволила Светлане отыграться, но после этого снова захватила лидерство с брейком (4:2). Кузнецову подобные качели не сломили, она в очередной раз сумела отыграться и выйти вперёд. Она словно сильнее концентрировалась в трудные моменты, в то время как Дементьева допускала слишком много ошибок после получения преимущества и постепенно теряла инициативу на корте. Судьба финала US Open – 2004 решилась в 12-м гейме второго сета. Кузнецова заработала три матчбола на своей подаче, реализовав второй из них. Матч закончился со счётом 6:3, 7:5 за 1 час и 14 минут.

Елена Дементьева и Светлана Кузнецова после финала US Open – 2004 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Елена Дементьева после финала заявила, что вышла на корт с болями в ноге, но признала заслуженность победы Кузнецовой.

«Светлана сегодня показала абсолютно отличный теннис. Я играла через боль, такое происходило уже пару матчей. Было нелегко играть против столь сильной соперницы, испытывая проблемы с ногой. Но Светлана действительно играла очень хорошо, и она заслужила победу. Сегодня я не могла сделать многого на корте», — заявила Дементьева.

Кузнецова получила чек на $ 1 млн, выиграла свой первый ТБШ и выразила намерение стать первой ракеткой мира.

«Я хочу большего. Хочу многого добиться. Чтобы люди запомнили моё имя. Помню, когда я попала в тридцатку рейтинга, то подумала: хочу большего. Потом, получив место в десятке, захотела двигаться дальше. А теперь пойду до конца», — заявила Кузнецова после триумфа.

Елена Дементьева публично поставила перед собой ту же цель, но она и Кузнецова не смогли её выполнить. Уж очень сильной была конкуренция в женском теннисе в эпоху их прайм-тайма. Светлана выиграла ещё один ТБШ на «Ролан Гаррос» — 2009 и была второй ракеткой мира, а Дементьева занимала максимум третье место в мировом рейтинге и не брала мэйджоры, после двух финалов в сезоне-2004 лишь трижды добираясь до полуфинала.

Тем не менее на US Open – 2004 стало окончательно ясно, что российский женский теннис является сильнейшим в мире. Как минимум в том сезоне, ведь за предыдущие 25 лет только однажды трём теннисисткам, представляющим одну страну, удавалось выиграть три из четырёх турниров «Большого шлема» за год. В 1979-м американки Барбара Джордан, Крис Эверт и Трэйси Остин первенствовали на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open соответственно.

Хотя, если оценивать общую картину, вполне уместно говорить, что российские теннисистки были лучшими в стартовом десятилетии 2000-х. Да, никто не доминировал на уровне Серены Уильямс, но количество звёзд в топ-10 зашкаливало – Кузнецова, Мыскина, Дементьева, Шарапова, Звонарёва, Петрова, чуть позже раскрылись Динара Сафина и Анна Чакветадзе. Это было без преувеличения феноменально по мировым меркам.