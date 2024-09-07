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Арина Соболенко, Джессика Пегула: онлайн-трансляция US Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Соболенко бьётся с американкой в финале US Open! Кто впервые станет чемпионкой? LIVE!
Даниил Сальников
Арина Соболенко
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На последнем в сезоне «Шлеме» в субботу завершится женский турнир. Теннисистки бьются за титул. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В субботу, 7 сентября, завершится женский одиночный турнир. До решающего матча добрались вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пегула (6). Девушки ранее встречались семь раз, и счёт – 5-2 в пользу белоруски. Джессика была сильнее в Цинциннати-2020 и на WTA Finals – 2023, а Арина первенствовала на «Ролан Гаррос» — 2020, в Мадриде-2021, Риме-2022, на WTA Finals – 2022 и в финале Цинциннати-2024. Все подробности игрового дня – в нашем лайве.

US Open – 2024. Женщины. Сетка
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

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Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.

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