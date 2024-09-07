Соболенко бьётся с американкой в финале US Open! Кто впервые станет чемпионкой? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. В субботу, 7 сентября, завершится женский одиночный турнир. До решающего матча добрались вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пегула (6). Девушки ранее встречались семь раз, и счёт – 5-2 в пользу белоруски. Джессика была сильнее в Цинциннати-2020 и на WTA Finals – 2023, а Арина первенствовала на «Ролан Гаррос» — 2020, в Мадриде-2021, Риме-2022, на WTA Finals – 2022 и в финале Цинциннати-2024. Все подробности игрового дня – в нашем лайве.
|1
|2
|3
|
|
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Расписание субботы
Вот какое сегодня интересное расписание дня на US Open.
- 7 сентября 2024
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:08
-
19:12
-
19:00
-
18:41
-
18:35
-
17:59
-
17:33
-
17:22
-
16:12
-
15:55
-
15:42
-
15:37
-
15:35
-
15:25
-
14:36
-
14:18
-
13:46
-
13:46
-
13:37
-
13:06
-
13:00
-
12:55
-
12:30
-
11:56
-
11:35
-
11:33
-
11:06
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
09:42
-
09:36