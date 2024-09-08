Янник и Тейлор ещё ни разу не побеждали в Нью-Йорке.

Синнер не проигрывает уже 10 матчей подряд! Остановит ли его Фритц в финале US Open?

На Открытом чемпионате США – 2024 наступило время решающих стадий турнира. В воскресенье, 8 сентября, пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде. В битве за титул сразятся лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и 12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц.

Теннисная общественность предполагала, что Яннику Синнеру будет совсем нелегко на нью-йоркском ТБШ, ведь спортсмену предстояло справиться с критикой и шквалом хейта, который обрушился на него из-за допинг-скандала. Но, по всей видимости, на него это не сильно давило. На пути к очному противостоянию с Фритцем итальянец потерял лишь две партии. Это произошло на старте нынешнего розыгрыша турнира, а именно во встрече с хозяином кортов Маккензи Макдональдом (2:6, 6:2, 6:1, 6:2) и в четвертьфинальной битве с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым (6:2, 1:6, 6:1, 6:4).

Правда, полуфинальное сражение с британцем Джеком Дрэйпером не вышло лёгкой прогулкой для первой ракетки мира. Да, Янник закрыл оппонента без потери сета, но в концовке девятого гейма второй партии, отбегая назад за мячом, неудачно приземлился на левую кисть. Синнер схватился за руку, обмотал её полотенцем. Было видно, что итальянцу очень больно. По окончании гейма он взял медицинский тайм-аут. Впоследствии чемпион Australian Open 2024 года прокомментировал проблемы с запястьем, которые он испытал в полуфинальном матче американского ТБШ с представителем Великобритании.

«Физиотерапевт очень быстро размял запястье на корте, и сразу стал чувствовать себя лучше. Потом, когда я начал играть, боль вообще прошла. Надеюсь, беспокоиться не о чем, потому что если случается что-то плохое, то это сразу ощущается сильнее», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

К слову, статистика Янника в текущем сезоне поражает. Он уже одержал 54 победы при всего пяти поражениях в 2024 году. Добавим, что Синнер стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в финал US Open в одиночном разряде.

Путь Янника Синнера к финалу Открытого чемпионата США — 2024:

первый круг. Синнер (1) – Макдональд (140) – 2:6, 6:2, 6:1, 6:2;

второй круг. Синнер – Микельсен (49) – 6:4, 6:0, 6:2;

третий круг. Синнер – О'Коннелл (87) – 6:1, 6:4, 6:2;

четвёртый круг. Синнер – Пол (14) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1;

четвертьфинал. Синнер – Медведев (5) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4;

полуфинал Синнер – Дрэйпер (25) – 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Тейлор, в свою очередь, на домашних кортах одолел Камило Уго Карабельи, Маттео Берреттини, Франсиско Комесанью, Каспера Рууда, Александра Зверева и Фрэнсиса Тиафо. Благодаря победе над последним Фритц стал первым американским теннисистом за последние 15 лет, сумевшим выйти в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До Тейлора последним это сделал Энди Роддик, который пробился в финал Уимблдона-2009.

Путь Тейлора Фритца к финалу Открытого чемпионата США — 2024:

первый круг. Фритц (2) – Уго Карабельи (93) – 7:5, 6:1, 6:2;

второй круг. Фритц – Берреттини (44) – 6:3, 7:6 (7:1), 6:1;

третий круг. Фритц – Комесанья (108) – 6:3, 6:4, 6:2;

четвёртый круг. Фритц – Рууд (8) – 3:6, 6:4, 6:3, 6:2;

четвертьфинал. Фритц – Зверев (4) – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3);

полуфинал. Фритц – Тиафо (20) – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

История очных противостояний

Счёт личных встреч равный — 1-1. Отметим, что оба матча между представителями ATP-тура состоялись в Индиан-Уэллсе. В сезоне-2021 Тейлор оказался сильнее Янника в двух сетах. А в прошлом году уже Синнер одержал победу над американцем.

История личных встреч. Синнер — Фритц — 1:1

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2021 Индиан-Уэллс Хард Четвёртый круг Фритц 6:4, 6:3 2 2023 Индиан-Уэллс Хард Четвертьфинал Синнер 6:2, 6:3

Новое противостояние

В преддверии новой очной битвы, которая пройдет в Нью-Йорке, Фритц заявил следующее.

«Играть с первой ракеткой мира никогда не бывает легко, но я всегда чувствовал себя хорошо, когда мы встречались друг с другом. Как будто его скорость ведения игры идёт мне на пользу, обычно я хорошо с ним играю. Каждый раз я наслаждался нашими матчами.

У меня такое ощущение, что в воскресенье я выйду на корт, сыграю очень хорошо и выиграю. Когда я показываю свой лучший теннис, то считаю себя достойным стать чемпионом турнира «Большого шлема», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

Тейлор Фритц Фото: Jamie Squire/Getty Images

А вот как Синнер высказался о своих проблемных местах перед финалом US Open — 2024.

«Моя слабые места? Однозначно в игре у сетки. Иногда я упускаю мячи с лёта. Также — выбор ударов. Думаю, в некоторые моменты я мог бы сыграть лучше. Конечно, мы с командой знаем моменты, которые нужно улучшать. Например, сегодня следовало бы почаще выходить к сетке. Это вопрос времени. Я проигрывал матчи, делая всё правильно, а иногда побеждал, сыграв не лучшим образом. Поэтому всегда следует говорить с командой и пытаться найти баланс», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы над Дрэйпером.

Янник Синнер Фото: Jamie Squire/Getty Images

Эксперты также не могли пройти мимо грядущего финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Так, чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик заявил, что ему не нравится, когда на американских теннисистов оказывают дополнительное давление по ходу турниров «Большого шлема».

«Очень хочу, чтобы американец выиграл US Open в воскресенье. Ненавижу это чувство тревоги, которое возникает каждый раз, когда кто-то из американских теннисистов приближается к цели. Вопросы, которые им постоянно задают об этом достижении. Мне это не нравится. Хочу, чтобы они смогли, чтобы победили. И, честно говоря, если кто-то из них разрушит проклятие, все они могут начать регулярно бороться за крупные трофеи», — цитирует Роддика Tennis World USA.

Несомненно, в грядущем сражении представителей ATP-тура однозначным фаворитом является Янник Синнер. 23-летний теннисист уже имеет опыт побед на мэйджорах, а в этом году выиграл все свои пять финалов. К очному противостоянию с новым противником Янник подходит с беспроигрышной серией из 10 матчей. Сумеет ли Тейлор Фритц сотворить громкую сенсацию в мужской части сетки Открытого чемпионата США – 2024 на глазах у местной публики и впервые в карьере взять мэйджор? Узнаем совсем скоро.

Матч Янника и Тейлора пройдёт в воскресенье, 8 сентября. Начало – в 21:00 мск. За всеми событиями US Open – 2024 следите на «Чемпионате».